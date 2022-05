Harry Styles encontró un anillo que había perdido en Coachella: cómo lo ayudaron los fans

Harry Styles logró una hazaña que solo un artista de su nivel podría lograr: encontró un anillo que ya daba por perdido, luego de que se le extraviara durante su presentación en el festival Coachella el 22 de abril de este año. Gracias a sus millones de seguidores, pudo recuperarlo aún cuando fueron miles los asistentes a California, Estados Unidos, para el concierto. El artista se mostró muy agradecido, pues su preciado accesorio volvió a su dueño justo antes del lanzamiento de su tercer álbum de estudio Harry’s House este viernes.

El preciado anillo de Harry Style que perdió en Coachella

El revuelo lo causó una sortija en forma de león de Gucci, valuado en 350 dólares. Se le cayó del dedo al ex One Direction mientras estaba cantando y se perdió entre la multitud. Para su suerte, un grupo de fanáticos afirmó haberlo localizado y lo reportó en el sitio web de la marca. Enseguida, la marca de lujo solicitó la ayuda de todos los fans para poder devolvérselo: “Tiene un diseño de cabeza de león en metal con un acabado en oro envejecido”, describía la página web a este accesorio.

El movimiento que los seguidores iniciaron para devolver este objeto fue tan grande que recurrieron a la red social de Twitter y crearon la cuenta @heresharrysring. Primero publicaron fotografías del cantante y de su familia para tratar de llamar la atención de más personas y para que él pudiera verla y se pusiera en contacto.

Fue el 15 de mayo cuando un usuario informó que el accesorio ya estaba en posesión del cantante de “As it Was”. Él mismo confirmó la noticia el miércoles por la noche y aprovechó para agradecer a todos sus seguidores por los esfuerzos de encontrar su león.

“¡Hurra! @Harry_Styles eres muy bienvenido. ¡Estamos muy felices de haber podido recuperar tu anillo y nos encanta poder devolverte un poco de la inmensa felicidad que nos has dado! y para @HSHQ ¡Gracias por ser tan amable!”, se lee en la cuenta de Twitter.

Harry Styles agradeció a sus fans por encontrar su preciado anillo

De inmediato, comenzaron a circular por las redes sociales los videos del momento en que Harry habla sobre la hazaña, y también la historia de Instagram que compartió el famoso, una foto del anillo acompañada de la leyenda: “Ha regresado. Ggracias”.

Harry Styles en Coachella

Harry Styles fue el personaje principal en el cartel promocional del festival de Coachella 2022, que se celebra en Indio, California. Cantó un total de 18 canciones para los miles de fans que se dieron cita para corear cada uno de sus temas y la describieron como una presentación para recordar.

En el escenario lo acompañó Shania Twain, quien le ayudó a presentar dos nuevas canciones. Twain es una figura muy importante en la vida del británico, pues él mismo le ha agradecido por todo lo que ha hecho por él. Ella le “enseñó” a cantar cuando era niño, según las palabras del propio artista.

Dos de los temas que interpretó Styles en el escenario californiano fueron “Man! I Feel Like a Woman!” y “You’re Still the One”, dos clásicos que cantó junto a la icónica Shania Twain.