Hasta US$55.000 al año: Estados Unidos busca maestros de estos países latinos

Estados Unidos, a través de la organización Participate Learning, mantiene abierto un proceso de contratación dirigido a docentes de diferentes países latinoamericanos. El objetivo del programa es fortalecer la enseñanza bilingüe y el aprendizaje global en escuelas públicas de Carolina del Norte, Carolina del Sur y Virginia, mediante la incorporación de maestros extranjeros con experiencia profesional.

Participate Learning: programa para maestros internacionales en EE.UU. en 2025

La propuesta está orientada a educadores de nivel primario y secundario con formación en distintas áreas, entre ellas matemáticas, ciencias, estudios sociales, lenguas extranjeras e inglés como segundo idioma. También se incluyen plazas para programas de inmersión en lenguaje dual, donde los estudiantes aprenden asignaturas académicas tanto en inglés como en español.

El programa de intercambio cultural y educativo ofrece contratos en escuelas de Carolina del Norte, Carolina del Sur y Virginia Freepik

Los docentes seleccionados reciben contratos de tiempo completo y salarios que oscilan entre US$41.000 y US$55.000 anuales, además de beneficios de salud y oportunidades de capacitación continua.

Qué países de Latinoamérica pueden postularse al programa docente en EE.UU.

Los educadores que pueden postular provienen de una amplia lista de naciones. Entre ellas, según se detalla en el sitio web oficial, se encuentran:

Argentina

Bolivia

Brasil

Chile

Colombia

Costa Rica

Ecuador

El Salvador

Guatemala

Honduras

México

Nicaragua

Panamá

Perú

República Dominicana

Uruguay

Venezuela

Las áreas en las que se solicitan maestros incluyen:

Inmersión en lenguaje dual (primaria bilingüe en español).

Inglés como segundo idioma (ESL).

Lenguas del mundo (español o francés, según el país).

Ciencias, matemáticas y estudios sociales impartidos en inglés y español.

Los salarios pueden ir desde US$41.000 a US$55.000 iStock

Requisitos 2025 para maestros latinos que quieran enseñar en EE.UU.

Los interesados en postular deben cumplir con criterios específicos. Entre los más relevantes se encuentran:

Tener ciudadanía distinta a la estadounidense.

Poseer un título universitario en educación.

Acreditar al menos dos años de experiencia laboral como docente a tiempo completo con estudiantes de entre cinco y 18 años.

Dominar el inglés en un nivel avanzado, tanto en comunicación oral como escrita.

Contar con una licencia de conducir válida, ya que en la mayoría de las zonas donde se ubican las escuelas no existe un sistema de transporte público suficiente.

Además, el candidato debe estar actualmente en ejercicio docente y comprometerse a enseñar por un mínimo de dos años dentro del programa, con posibilidad de extender su estadía hasta cinco años.

Cómo aplicar al programa docente de Participate Learning, paso a paso

La postulación se realiza en línea de manera gratuita y está abierta durante todo el año. El procedimiento incluye varias etapas:

Revisión de requisitos : el aspirante debe verificar que cumple con los criterios básicos de elegibilidad.

: el aspirante debe verificar que cumple con los criterios básicos de elegibilidad. Solicitud en línea : completar un formulario con información académica, experiencia laboral y datos personales.

: completar un formulario con información académica, experiencia laboral y datos personales. Evaluación inicial : el equipo de Participate Learning revisa la aplicación y comunica el resultado por correo electrónico.

: el equipo de Participate Learning revisa la aplicación y comunica el resultado por correo electrónico. Entrevista en video : los candidatos preseleccionados participan en una entrevista virtual para demostrar sus competencias pedagógicas y nivel de inglés.

: los candidatos preseleccionados participan en una entrevista virtual para demostrar sus competencias pedagógicas y nivel de inglés. Entrega de documentación : quienes superen la entrevista deben presentar los documentos que respaldan su perfil académico y profesional.

: quienes superen la entrevista deben presentar los documentos que respaldan su perfil académico y profesional. Validación para visa J-1 : el programa revisa la información y gestiona la elegibilidad para obtener la visa de intercambio.

: el programa revisa la información y gestiona la elegibilidad para obtener la visa de intercambio. Asignación a una escuela : los perfiles aprobados se comparten con distritos escolares en busca de docentes internacionales.

: los perfiles aprobados se comparten con distritos escolares en busca de docentes internacionales. Oferta laboral : si una escuela muestra interés, se formaliza la propuesta y el maestro debe responder en un plazo corto.

: si una escuela muestra interés, se formaliza la propuesta y el maestro debe responder en un plazo corto. Trámite de visa : Participate Learning actúa como patrocinador oficial y facilita la obtención de la visa J-1 para el docente y la J-2 para cónyuge e hijos.

: Participate Learning actúa como patrocinador oficial y facilita la obtención de la visa J-1 para el docente y la J-2 para cónyuge e hijos. Viaje y comienzo de labores: la iniciativa cubre el pasaje aéreo de ida y ofrece acompañamiento en la reubicación y la adaptación al entorno escolar.

Además del salario anual, el programa ofrece diversas ventajas:

Seguro de salud subsidiado, con posibilidad de contratar cobertura dental y seguro de vida.

Desarrollo profesional continuo mediante capacitaciones y talleres pedagógicos.

Orientación y acompañamiento en la llegada a EE.UU., incluido el apoyo para el traslado de la familia.

Experiencia intercultural que permite a los docentes compartir su cultura de origen y aprender sobre la estadounidense.

Red de conexiones con maestros de distintas nacionalidades, lo que fortalece el intercambio de conocimientos y estrategias educativas.

El programa busca no solo suplir la demanda de docentes en ciertas áreas, sino también enriquecer la experiencia de los estudiantes al exponerlos a diferentes culturas y perspectivas.

Para los maestros interesados, se detallan los requisitos de elegibilidad, como la ciudadanía no estadounidense, título universitario, al menos dos años de experiencia docente y dominio del inglés Freepik

Los maestros actúan como Embajadores Culturales y comparten tradiciones, costumbres y experiencias de sus países de origen. A su vez, adquieren nuevas metodologías de enseñanza que pueden implementar al regresar a sus comunidades en Latinoamérica.

Participate Learning es un patrocinador autorizado por el Departamento de Estado de EE.UU. dentro del marco del programa BridgeUSA. Esto garantiza que los maestros puedan ingresar con visas de intercambio y cumplir con el objetivo de la iniciativa: combinar formación profesional con crecimiento cultural.