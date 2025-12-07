La curiosa playa que destaca en el mapa estadounidense y donde la lava se une con el océano

Las playas de arena negra son poco comunes en el mundo, y la Isla Grande de Hawái alberga siete de ellas. Sin embargo, una destaca por encima del resto por ser la más extensa, accesible y espectacular. En este lugar, la lava volcánica y el océano se encuentran para crear uno de los paisajes naturales más impactantes del archipiélago.

Cuál es la playa de arena negra de Hawái, única del mundo

Se trata de Punaluʻu Black Sand Beach , ubicada en la costa sureste del distrito de Kaʻū, entre los pueblos de Pāhala y Nāʻālehu .

, ubicada en la costa sureste del distrito de Kaʻū, entre los pueblos de y . Considerada una de las playas de arena negra más famosas del planeta, Punaluʻu se formó cuando la lava caliente entró en contacto con el agua del océano, creando fragmentos de basalto que hoy conforman su distintiva arena oscura.

La arena de esta playa está protegida por el Departamento de Tierras y Recursos Naturales (Instagram/@2tickets2go)

La playa está abierta al público todos los días y es una de las pocas que cuenta con salvavidas en servicio, generalmente de 8:30 a 17:00 hs, según GoHawaii.

Por qué la playa Punalu’u tiene arena negra

La playa de arena negra está hecha de basalto, creada por la lava que fluye hacia el océano y que se enfría casi instantáneamente al tocar el agua.

Con el tiempo, estas partículas de roca se trituran y pulen, lo que ocasiona el tono oscuro característico. Una playa compuesta de pequeños trozos de lava.

La arena es negra porque la lava fluye hacia el océano y que se enfría al tocar el agua (Instagram/@sofikraus_travelmoments)

Es importante recordar que no se puede llevar la arena de la playa Punalu’u, ya que está prohibido hacerlo porque forma parte indispensable del ecosistema. Desde el Departamento de Tierras y Recursos Naturales establecen multas por recolectar ilegalmente arena de Hawái cercanas a los US$100 mil, informó Vive Usa.

Qué actividades se pueden hacer en la playa Punalu’u

Existen una gran serie de actividades que se pueden hacer en la playa Punalu’u, según Wanderful Plans. Entre ellas figuran:

Caminar por la playa y las rocas : dar un paseo a lo largo de la orilla bordeada de palmeras con arena negra es realmente increíble. Como antiguamente la arena era lava, se aconseja usar calzado, ya que puede calentarse con el sol.

: dar un paseo a lo largo de la orilla bordeada de palmeras con arena negra es realmente increíble. Como antiguamente la arena era lava, se aconseja usar calzado, ya que puede calentarse con el sol. Buscar tortugas marinas : las tortugas marinas acuden en masa a la playa de arena negra de Punalu’u en busca de la calidez de la arena. Se puede esperar encontrar tortugas marinas por la tarde hasta el anochecer, en cualquier momento entre las 11.00 y 18.00 hs. Las tortugas marinas están protegidas por las leyes estatales y federales de Hawái. Las personas no pueden acercarse a menos de 6 metros y nunca se deben tocar o alimentar.

: las tortugas marinas acuden en masa a la playa de arena negra de Punalu’u en busca de la calidez de la arena. Las tortugas marinas están protegidas por las leyes estatales y federales de Hawái. Las personas no pueden acercarse a menos de 6 metros y nunca se deben tocar o alimentar. Nadar o hacer snorkel : siempre y cuando el agua esté tranquila, ya que las olas tienden a ser fuertes en la playa de arena negra de Punalu’u. Hay muchos tipos de peces tropicales que frecuentan estas aguas, pero la visibilidad en el agua puede ser moderada en el mejor de los casos.

: siempre y cuando el agua esté tranquila, ya que las olas tienden a ser fuertes en la playa de arena negra de Punalu’u. Hay muchos tipos de peces tropicales que frecuentan estas aguas, pero la visibilidad en el agua puede ser moderada en el mejor de los casos. Hacer un pícnic: se puede llevar un almuerzo y aprovechar de un día completo. Hay muchas mesas de picnic repartidas por la playa. En caso de no llevar comida, se puede conducir hasta el pueblo más cercano, Na’alehu, y comprar comida en la tienda o cafetería local.

un almuerzo y aprovechar de un día completo. Hay muchas mesas de picnic repartidas por la playa. En caso de no llevar comida, se puede conducir hasta el pueblo más cercano, Na’alehu, y comprar comida en la tienda o cafetería local. Acampar: h ay un camping en la playa de arena negra de Punalu’u para pasar la noche. Se deberá reservar un lugar en el Departamento de Parques y Recreación del Condado de Hawái. Las tarifas del permiso varían según la edad y la residencia: hasta US$21 para adultos no residentes . Los campamentos cuentan con baños, duchas, mesas de picnic, agua potable y parrillas.

ay un camping en la playa de arena negra de Punalu’u para pasar la noche. Se deberá reservar un lugar en el Departamento de Parques y Recreación del Condado de Hawái. Las tarifas del permiso varían según la edad y la residencia: hasta . Los campamentos cuentan con baños, duchas, mesas de picnic, agua potable y parrillas. Tomar fotos: fotografiar la playa de arena negra de Punalu’u, es perfecto para capturar desde las rocas negras y las aguas del océano hasta las palmeras y las tortugas marinas.

fotografiar la playa de arena negra de Punalu’u, es perfecto para capturar desde las rocas negras y las aguas del océano hasta las palmeras y las tortugas marinas. Ir de excursión: hay un sendero de ida y vuelta de 8,8 kilómetros hasta la bahía de Kāwā desde la playa de arena negra de Punalu’u. La bahía de Kāwā está en desarrollo para convertirse en un parque oficial, pero mientras tanto sigue abierta al público.

hay un sendero de ida y vuelta de 8,8 kilómetros hasta la bahía de Kāwā desde la playa de arena negra de Punalu’u. La bahía de Kāwā está en desarrollo para convertirse en un parque oficial, pero mientras tanto sigue abierta al público. Pescar: los peces son abundantes en las aguas. La noche suele ser el mejor momento para pescar aquí, por lo que encontrarás la playa bastante activa las 24 horas.

Las tortugas marinas acuden en masa a la playa de arena negra de Punalu'u en busca de la calidez de la arena (Instagram/@t.ravellist)

Cómo llegar a la playa Punaluʻu

La playa de Punaluʻu se encuentra entre el Parque Nacional de los Volcanes y el pequeño pueblo de Naalehu, en la Isla Grande de Hawái. Hay 45 minutos desde el Parque Nacional de los Volcanes a la playa, según Drone & DSLR.

El viaje en coche, en su mayor parte, es bastante tranquilo, sin muchos paisajes y la playa está a aproximadamente una hora en auto desde Hilo, HI y Captain Cook, HI.