“Héroe nacional”: el adolescente de 15 años que con su dron protegió a Kiev del avance de las tropas rusas

Cuando la invasión rusa comenzó, fijaron Kiev, la capital de Ucrania, como uno de sus principales objetivos. Mandaron tropas por carretera para ocupar cada vez más terreno. A 40 kilómetros, vivía Andrii Pokrasa, un joven skater de 15 años que se consagró como un héroe nacional tras su hazaña. No obstante, él se quedó con un recuerdo “agridulce”. Su caso es uno más de los jóvenes que no tienen edad suficiente para luchar, pero que sí se relacionan con el conflicto bélico.

El hito de Pokrasa inició sin saberlo, al comprarse un dron con sus ahorros y practicar a diario el vuelo cerca de su casa. Su historia se la contó a Global News: “Le tengo miedo a las alturas, pero me encanta volar y sacar fotos desde el aire”. Luego, con el golpe de la guerra y al ver cómo se reducía a la nada todo lo que él conocía, no dudó en acudir al llamado de las fuerzas militares en Facebook, en el que pedían que la gente con drones fuera “sus ojos”.

El comandante de la sección no tripulada del ejército de Ucrania, Yuri Kasjanov, dijo a los medios que el menor era el único con experiencia en drones en la región, así que tuvieron que tomar una decisión. Lo contactaron y le pidieron ayuda para localizar un convoy que se acercaba por la carretera de Zhytomyr.

Andrii Pokrasa y su papá se adentraron en el bosque ucraniano Global News

Las fuerzas de la defensa civil querían las coordenadas GPS del Convoy: “Nos proporcionaron información sobre dónde podría estar aproximadamente la columna rusa. Nuestro objetivo era encontrar las coordenadas exactas y proporcionarlas a los soldados”, explicó el joven al medio citado.

Objetivo cumplido

De noche, junto a su padre y con su madre en casa sufriendo fueron al bosque y encendieron el dron. Al retirarse, tenían la información que les habían pedido, debido a que uno de los camiones encendió las luces durante mucho tiempo. Los detalles de los hallazgos se enviaron a una unidad de defensa territorial en redes sociales. Así, la artillería ucraniana pudo acercarse al convoy por la carretera de Berezivka y lo neutralizaron.

“Les di las coordenadas y las fotos, y después de eso apuntaron a la ubicación”, detalló. “Y necesitaba coordinar más específicamente dónde deberían bombardear con la artillería”. Para este adolescente, el momento fue muy aterrador, pero estaba decidido a no permitir la invasión rusa en su ciudad.

La partida de su casa

Efectos de la devastación en Kiev tras el paso de las tropas rusas (Photo by SERGEI CHUZAVKOV / AFP) SERGEI CHUZAVKOV - AFP

Andrii Pokrasa y su familia tuvieron que irse a vivir a Polonia, pero ahora que las tropas rusas se fueron de la región regresaron a casa y contaron su historia. En palabras de Kasjanov, el joven de 15 años es considerado un “héroe nacional” y, como recompensa, los militares le dieron los controles de un dron de mejor calidad y alcance. Como resultado, destruyeron varias unidades y tanques blindados rusos.

Andrii, por su parte, está feliz de haber ayudado, pero también tiene un dilema moral. “En esos vehículos iban personas, aunque fueran invasores rusos, eran personas al fin y al cabo. Me cuesta explicar cómo me siento sobre eso”, dijo. Ahora es uno de los jóvenes de Ucrania que no cumplen la edad para unirse al ejército, pero que en su corta vida ya contribuyeron al esfuerzo bélico, al pasar información a las unidades de defensa territorial.

Andrii Pokrasa recibió una recompensa tras ayudar a los militares ucranianos Global News

Los drones de consumo son de los artefactos más usados en la invasión rusa y, además de los fines estratégicos, también permiten documentar pruebas de los crímenes de guerra, porque sus imágenes hacen difícil ocultar la realidad y suelen ser difundidas ampliamente en las redes sociales.