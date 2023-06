Hizo su propia torta de casamiento de cinco pisos, pero un detalle casi le arruina la luna de miel

escuchar

Una mujer de Washington D.C. se casó el pasado 14 de mayo en Altamonte Springs, Florida, con el hombre de sus sueños. Ambos habían planificado todo con mucha emoción, enfrentándose al alto valor monetario que suponen este tipo de eventos. Con el objetivo de ahorrar un poco, la novia decidió hornear ella misma la clásica torta de casamiento, pero se enfrentó a la afilada opinión de los usuarios de redes sociales.

Lilly Mendoza tuvo una tarea especial antes de dar el sí en el altar. Para ella, la cocina no era algo nuevo, dado que es veterana de las Fuerzas Áreas de Estados Unidos y se graduó en el Culinary Institute of America en abril, con una licenciatura en estudios alimentarios aplicados y especialización en panadería y pastelería. Aun así, preparar su propia torta suponía un gran desafío. “Es la primera para boda que hago y sirvo. Fue una experiencia increíble”, reveló a Fox News al contar su historia.

Su propia propuesta, que al final fue de cinco pisos, le dio la oportunidad de probar sus habilidades recién adquiridas. “Pensé que sería divertido compartir con algo que me gusta hacer desde niña”, agregó. Si bien se adelantó a todos los detalles culinarios, nunca habría adivinado que un video de tan solo unos segundos de ella mientras dejaba listo el pastel se volvería viral y lo verían millones de personas.

La novia hizo su propia torta de casamiento y el video se viralizó

El clip lo grabó Daniella Koontz, de Complete Weddings Orlando, la fotógrafa de los novios, quien decidió subir a Instagram un pequeño fragmento del proceso de elaboración, con la descripción: “Cuando eres pastelera y haces tu propia torta”. La estilista de la novia, Adrianna Thomas, también compartió la grabación y el efecto viral fue el mismo.

Al final, la creación tenía glaseado blanco y azul, así como tintes dorados y flores azules que terminaban con un grupo pequeño de flores blancas y hojas. “Pensé en mi diseño en algo que fuera fácil, pero único para nosotros. Los colores azul, blanco y dorado eran el tema de nuestra boda”, agregó la novia.

Mientras los recién casados disfrutaban de su luna de miel en un crucero, cada vez más usuarios veían alguna de las grabaciones. En medio del océano y sin internet, la mujer no tenía idea de que ya era viral, hasta que el barco atracó en un puerto. “Una de mis amigas de la escuela de cocina me envió el vídeo y me dijo: ‘Estás guapísima. Tu torta luce increíble’”, recordó Mendoza para el mismo medio.

Los comentarios desconcertaron a la novia

La recién casada vio el mensaje de su amiga y también el clip, pero se quedó sin palabras al llegar a los comentarios. Eran una mezcla de felicitaciones con opiniones crueles. Tras contarle a su esposo, este le sugirió que se enfocara en disfrutar de su luna de miel.

Quienes la criticaban decían que la obra parecía sin terminar y no entendían la combinación de colores y texturas. Otros, con puntos de vista más afilados, la acusaron de subir el video para hacerse famosa.

El resultado final del pastel causó opiniones divididas en redes sociales Complete Weddings

“Esa afirmación no tiene ningún sentido”, defendió Mendoza. “Ni siquiera pagamos a un videógrafo. Nuestros proveedores pusieron los videos porque quisieron”. Lejos del ruido en internet, los esposos son felices porque sus 125 invitados estuvieron satisfechos.

