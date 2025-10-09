Honduras vs. Costa Rica, hoy: hora de EE.UU. y cómo ver en vivo las eliminatorias del Mundial 2026

La Ronda Final de la Clasificatoria de la Confederación del Norte, Centroamérica y el Caribe (Concacaf) al Mundial 2026 tendrá un partido clave el próximo 9 de octubre, cuando la selección catracha reciba a los ticos en casa. Honduras lidera el grupo C con cuatro puntos, mientras Costa Rica se encuentra por debajo con dos puntos, por lo tanto, los dos buscarán la victoria para mantener viva la ilusión de participar en la próxima justa mundialista.

Honduras vs. Costa Rica: cómo ver en vivo desde Estados Unidos

El partido se llevará a cabo este 9 de octubre en el estadio General Francisco Morazán, San Pedro Sula, a las 22.00 hs, tiempo del Este de los Estados Unidos, de acuerdo con Concacaf.

Honduras es el líder del sector con cuatro puntos (X/@FFH_Honduras) (X/@FFH_Honduras)

Los aficionados podrán seguir el partido en vivo a través de Universo y Peacok, de acuerdo con Telemundo.

Formaciones de Honduras y Costa Rica

La selección de Honduras no logró descifrar el juego de Haití en su primer encuentro de la jornada, por lo que terminaron sus 90 minutos con un marcador sin anotaciones.

Para la segunda jornada, la escuadra catracha se apoderó de la ventaja de locales ante Nicaragua, aunque los primeros 45 minutos no lograron abrir el marcador. Fue hasta el minuto 47’ que Romel Quioto logró el primer tanto para Honduras. Alexy Noel Vega, hizo lo propio y logró la segunda anotación que le dio los tres puntos en casa.

El partido se podrá ver a través de Universo y Peacok (X/@FFH_Honduras) (X/@FFH_Honduras)

Reinaldo Rueda, técnico de Honduras, mantuvo la base que fue parte de los primeros partidos, aunque también hubo algunas sorpresas en la lista como el llamado de Rigoberto Rivas, quien regresó tras superar una lesión.

Entre su once ideal para enfrentarse a Costa Rica, Rueda podría salir con:

Honduras: Edrick Menjívar, Andy Najar, Getsel Montes, Julián Martínez, Joseph Rosales, Deiby Flores, Jorge Álvarez, Romel Quioto, Edwin Rodríguez, Luis Palma, Anthony Lozano

En el caso de la selección de Costa Rica, su director técnico, Miguel Herrera, deberá reponerse de sus complicados inicios. En su primer encuentro ante Nicaragua, los ticos se montaron al mando del partido, pero no lograron superarlos y terminaron con un marcador empatado a unos.

En la segunda jornada, los ticos recibieron en casa a Haití en lo que parecía un partido accesible, pero al terminar los 90 minutos de juego, ambas escuadras terminaron con un marcador empatado con tres goles cada uno. Los resultados pusieron a los ticos en el segundo puesto del Grupo C.

Costa Rica busca su primer triunfo en la Ronda Final de las eliminatorias (X/@fedefutbolcrc) (X/@fedefutbolcrc)

Después de sus primeras jornadas, Miguel Herrera, decidió recurrir al retorno de hombres experimentados para salir de la crisis. En la convocatoria destacaron el regreso de exmundialistas como Celso Borges, Kendall Waston y Esteban Alvarado.

De igual manera, mantuvo a algunas de sus figuras internacionales, tal es el caso de Manfred Ugalde, Jocimar Alcocer y Francisco Calvo, Luis Palma, los cuales son recurrentes en los llamados del técnico mexicano.

Entre el posible 11 de los ticos se encuentran:

Costa Rica: Keylor Navas, Carlos Mora, Julio Cascante, Alexis Gamboa, Juan Pablo Vargas, Joseph Mora, Kennet Vargas, Orlando Galo, Manfred Ugalde, Josimar Alcócer, Alonso Martínez

Por el momento, los dos equipos se encuentran en los preparativos finales para el partido y será hasta las horas previas al partido que se confirmen las alineaciones del mismo.