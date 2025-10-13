Honduras vs. Haití: hora de EE.UU. y cómo ver en vivo el partido de Eliminatorias Concacaf

Haití ha sorprendido en la Ronda Final de la clasificatoria de la Confederación del Norte, Centroamérica y el Caribe (Concacaf, por sus siglas en español) al Mundial 2026 al liderar el grupo C. La escuadra haitiana cuenta con cinco puntos, al igual que su similar de Honduras, pero con mejor diferencia de goles. Estas dos selecciones se verán las caras en la cuarta fecha del clasificatorio que podría definir el futuro de este grupo.

Haití actualmente se encuentra como clasificado a la Copa del Mundo, luego de acumular cinco puntos . Con un partido ganado y dos empates, Los Grenadiers aún deben disputar dos partidos para consolidar su camino.

Honduras y Haití se disputan el liderato del grupo (X/@chacofunesjr) (X/@chacofunesjr)

Cómo y cuándo ver en vivo el partido de Honduras vs. Haití desde Estados Unidos

El partido se llevará a cabo este 13 de octubre en el Estadio Nacional Chelato Uclés, Tegucigalpa. La transmisión comenzará a las 20.00 hs, tiempo del Este de los Estados Unidos, de acuerdo con Concacaf.

El encuentro entre ambas escuadras se podrá seguir a través de Universo y en el YouTube oficial de Concacaf, mientras que el resto de los encuentros de la confederación podrán seguirse en vivo a través de Telemundo Deportes.

Los próximos partidos de ambas selecciones (correspondientes a las fechas 5 y 6) se disputarán de la siguiente forma, de acuerdo con el calendario Concacaf:

Jueves 13 de noviembre

Haití vs. Costa Rica : se disputará en el Stadion Ergilio Hato, Willemstad, CUW a las 19.00 hs, tiempo del Este de Estados Unidos

: se disputará en el Stadion Ergilio Hato, Willemstad, CUW a las 19.00 hs, tiempo del Este de Estados Unidos Nicaragua vs. Honduras: se llevará a cabo en el Estadio Nacional, Managua, NCA a las 21.00 hs, tiempo del Este de Estados Unidos

Martes 18 de noviembre

Costa Rica vs. Honduras : ambos se verán las caras en el Estadio Nacional, San José, CRC, a las 20.00 hs, tiempo del Este de Estados Unidos

: ambos se verán las caras en el Estadio Nacional, San José, CRC, a las 20.00 hs, tiempo del Este de Estados Unidos Haití vs. Nicaragua: que se realizará en el Stadion Ergilio Hato, Willemstad, CUW, a las 20.00 hs, tiempo del Este de Estados Unidos

Formaciones de Honduras y Haití

Reinaldo Rueda, técnico de Honduras, tuvo que realizar algunas modificaciones en su convocatoria debido a la baja de jugadores importantes como Daniel Maldonado, José Julián Martínez y Edwin Rodríguez.

Honduras empató a 0-0 en el último partido de eliminatorias (X/@FFH_Honduras) (X/@FFH_Honduras)

Todos estos jugadores presentaron lesiones con sus clubes y no fueron requeridos por el entrenador. En su último partido, La H no tuvo ningún jugador lesionado o expulsado, por lo tanto, podría repetir el mismo cuadro que disputó el partido contra Costa Rica.

Por su parte, Sebastien Migne, técnico de Haití, ha logrado mantener el sueño mundialista con los resultados de los primeros partidos. Cabe destacar que todos los jugadores convocados para los partidos eliminatorios juegan fuera del país caribeño.

Entre los jugadores destacados se encuentran Johnny Placide, quien juega en el Bastia de Francia, así como los defensas Ricardo Adé y Jean-Kévin Duverne, quienes militan en la Liga de Quito de Ecuador y Nantes de Francia, respectivamente.

Jean-Ricner Bellegarde, el cual juega en el Wolverhampton de la primera división de Inglaterra, será una de las amenazas al frente.

Historial de partidos entre Honduras y Haití

En los últimos cinco partidos, Honduras cuenta con una ventaja de 3 victorias, con tan solo una de Haití y un empate, de acuerdo con DayliSports.

La selección haitiana no ha perdido en las eliminatorias (X/@fhfhaiti) (X/@fhfhaiti)

Durante el primer enfrentamiento entre ambos de la eliminatoria, Haití rescató un empate a ceros en casa.