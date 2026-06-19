Hora de EE.UU. de los partidos de hoy en el Mundial 2026 y quién juega este viernes 19 de junio

El Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá continúa este viernes 19 de junio con una jornada intensa compuesta por tres partidos cruciales de la fase de grupos. El conjunto estadounidense busca reafirmar su buen debut, mientras Brasil intentará conseguir un triunfo que afiance su camino hacia la siguiente ronda.

A qué hora juega EE.UU. frente a Australia por el Grupo D

El seleccionado de EE.UU., dirigido por el argentino Mauricio Pochettino, protagoniza uno de los choques principales de la jornada ante Australia en el Seattle Stadium.

Este partido, correspondiente al Grupo D, comienza a las 12 hs PT/ 15 hs ET/ 14 hs CT/ 13 hs MT, de acuerdo con lo detallado en el calendario oficial de la competencia publicado por la FIFA.

Estados Unidos enfrenta a Australia por el Mundial 2026 este 19 de junio Mark J. Terrill - AP

Cabe recordar que la nación norteamericana llega en alza luego de haber goleado 4-1 a Paraguay en su debut por la primera fecha del grupo. En ese sentido, los de Pochettino se ubican actualmente en la primera posición.

Por su parte, el conjunto oceánico también viene de obtener un resultado positivo en el estreno del certamen. En su caso, derrotó por 2-0 a Turquía.

Escocia ante Marruecos: duelo clave en el Grupo C del Mundial 2026

El segundo compromiso del día es el de Escocia y Marruecos en el Boston Stadium. El inicio del encuentro está programado para las 18 hs ET/ 17 hs CT / 16 hs MT/ 15 hs PT.

Ambos equipos integran el Grupo C. El combinado marroquí tuvo una parada difícil en su debut contra los brasileños, pero consiguió un empate 1-1 que lo deja bien posicionado de cara a la clasificación.

Escocia chocará ante Marruecos por la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial 2026 FRANCK FIFE - AFP

El conjunto escocés, por su parte, consiguió una victoria clave en su primer partido. Fue 1-0 contra Haití y esos tres puntos lo dejaron momentáneamente en la cima de su grupo.

Brasil busca su primer triunfo en el Mundial 2026 contra Haití

Para concluir la jornada del viernes 19 de junio, Brasil enfrenta a Haití en el Philadelphia Stadium. En este caso, el duelo inicia a partir de las 20.30 hs ET/ 19.30 hs CT/ 18.30 hs MT/ 17.30 hs PT por la segunda jornada del Grupo C.

Los dirigidos por el italiano Carlo Ancelotti llegan a este cruce con la necesidad de un triunfo para comenzar a posicionarse en el grupo en busca de la clasificación a los dieciseisavos de final. Esto se debe a que, en el debut, igualaron 1-1 contra Marruecos.

Primer gol de Brasil vs Marruecos

Por otro lado, los haitianos buscarán reponerse de la caída por la mínima ante Escocia en la primera jornada. Todos los partidos se podrán ver en español a través de la cadena Telemundo o en inglés por Fox.

Cómo es el criterio de clasificación en la fase de grupos del Mundial 2026

Los criterios de clasificación de la FIFA establecen que los dos primeros de cada grupo obtienen su boleto directamente a los dieciseisavos . Sin embargo, los terceros tienen una oportunidad si quedan mejor posicionados en comparación con las selecciones de otro grupo que ocupen el mismo puesto.

El reglamento establece que los ocho mejores terceros entre los 12 grupos también pasarán a los dieciseisavos. Se determinarán según quienes obtengan más puntos en sus grupos correspondientes.

En caso de igualdad, el criterio de desempate será por diferencia de gol, cantidad de goles marcados y tarjetas amarillas, en ese orden de prioridad.