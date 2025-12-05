Hora de EE.UU. y cómo ver en vivo el sorteo del Mundial 2026
En la ceremonia se definirán los partidos que se jugarán en la Copa del Mundi a partir del próximo 11 de junio
Durante la primera semana de diciembre de 2025 se llevará a cabo el sorteo del Mundial 2026. La FIFA confirmó que el evento definirá los futuros encuentros que tendrán lugar en México, Estados Unidos y Canadá, y contará con la presencia de directivos y personajes importantes del mundo del futbol.
El sorteo que definirá los enfrentamientos que se vivirán en la Copa del Mundo 2026 se realizará el próximo viernes 5 de diciembre, de acuerdo con la FIFA.
La sede de este evento será el Centro Kennedy de Washington D.C., capital de Estados Unidos.
La transmisión en vivo del sorteo mundialista iniciará a las 12.00 hs (hora del este de Estados Unidos). Las plataformas donde se podrá sintonizar son:
Canales de TV
- Fox Sports, con narración en inglés
- Telemundo, con narración en español
Streaming online
- Fubo
- FIFA+
- Canal de la FIFA en YouTube
- Canchallena.com
Todo lo que hay que saber del sorteo del Mundial 2026
Hasta el momento, existen 42 selecciones que ya cuentan con su pase al Mundial 2026 y que participarán en el próximo sorteo, según la FIFA, estas son:
- Canadá, México, Estados Unidos, que son los anfitriones
- Australia
- RI de Irán,
- Japón
- Jordania
- República de Corea
- Qatar
- Arabia Saudí
- Uzbekistán
- Argelia
- Cabo Verde
- Costa de Marfil
- Egipto
- Ghana
- Marruecos
- Senegal
- Sudáfrica
- Túnez
- Curazao
- Haití
- Panamá
- Argentina
- Brasil
- Colombia
- Ecuador
- Paraguay
- Uruguay
- Nueva Zelanda
- Austria
- Bélgica
- Croacia
- Inglaterra
- Francia
- Alemania
- Países Bajos
- Noruega
- Portugal
- Escocia
- España
- Suiza
La federación explicó que aún quedan disponibles seis plazas para la Copa del Mundo 2026, cuatro de ellas se definirán en el repechaje de la Unión de Asociaciones de Futbol Europeas (UEFA) y las dos restantes en la repesca intercontinental entre Bolivia, República Democrática del Congo, Irak, Jamaica, Nueva Caledonia y Surinam.
Cómo será el sorteo del Mundial 2026
De acuerdo con el procedimiento de la FIFA, los países anfitriones, que son México, Estados Unidos y Canadá, serán asignados al bombo 1.
Las demás selecciones ta clasificadas se distribuirán en los cuatro bombos, según su posición en el ranking de la federación, y las ganadoras de la repesca se asignarán al bombo 4.
La organización de todos los bombos que participarán en el sorteo del Mundial 2026 es:
Bombo 1: Canadá, México, Estados Unidos, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania
Bombo 2: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, RP de Irán, República de Corea, Ecuador, Austria y Australia
Bombo 3: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Catar, Arabia Saudí y Sudáfrica
Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curasao, Haití, Nueva Zelanda, clasificados A, B, C y D de las eliminatorias europeas, clasificados 1 y 2 del torneo clasificatorio de la FIFA.
Cuándo será la inauguración del Mundial 2026
El partido de inauguración de la Copa del Mundo 2026 tendrá lugar el próximo 11 de junio en el Estadio Azteca, de la Ciudad de México. Mientras que la final en la que se conocerá a la selección ganadora se definirá el 19 de julio.
Se jugarán 104 partidos en total, lo que representa 40 enfrentamientos más que los que tuvieron lugar en el Mundial de Qatar 2022.
Según el nuevo formato de la FIFA, los finalistas deberán haber jugado 8 partidos para llegar al enfrentamiento que definirá al próximo campeón de la Copa del Mundo 2026.
