Durante la primera semana de diciembre de 2025 se llevará a cabo el sorteo del Mundial 2026. La FIFA confirmó que el evento definirá los futuros encuentros que tendrán lugar en México, Estados Unidos y Canadá, y contará con la presencia de directivos y personajes importantes del mundo del futbol.

Hora de EE.UU. y cómo ver en vivo el sorteo del Mundial 2026

El sorteo que definirá los enfrentamientos que se vivirán en la Copa del Mundo 2026 se realizará el próximo viernes 5 de diciembre, de acuerdo con la FIFA.

El sorteo del Mundial 2026 se llevará a cabo el próximo viernes 5 de diciembre de 2025 (FIFA)

La sede de este evento será el Centro Kennedy de Washington D.C., capital de Estados Unidos.

La transmisión en vivo del sorteo mundialista iniciará a las 12.00 hs (hora del este de Estados Unidos). Las plataformas donde se podrá sintonizar son:

Canales de TV

Fox Sports, con narración en inglés

Telemundo, con narración en español

Streaming online

Fubo

FIFA+

Canal de la FIFA en YouTube

Canchallena.com

Todo lo que hay que saber del sorteo del Mundial 2026

Hasta el momento, existen 42 selecciones que ya cuentan con su pase al Mundial 2026 y que participarán en el próximo sorteo, según la FIFA, estas son:

Canadá, México, Estados Unidos, que son los anfitriones

Australia

RI de Irán,

Japón

Jordania

República de Corea

Qatar

Arabia Saudí

Uzbekistán

Argelia

Cabo Verde

Costa de Marfil

Egipto

Ghana

Marruecos

Senegal

Sudáfrica

Túnez

Curazao

Haití

Panamá

Argentina

Brasil

Colombia

Ecuador

Paraguay

Uruguay

Nueva Zelanda

Austria

Bélgica

Croacia

Inglaterra

Francia

Alemania

Países Bajos

Noruega

Portugal

Escocia

España

Suiza

La federación explicó que aún quedan disponibles seis plazas para la Copa del Mundo 2026, cuatro de ellas se definirán en el repechaje de la Unión de Asociaciones de Futbol Europeas (UEFA) y las dos restantes en la repesca intercontinental entre Bolivia, República Democrática del Congo, Irak, Jamaica, Nueva Caledonia y Surinam.

42 selecciones ya tienen su pase al Mundial 2026 y las seis plazas restantes se definirán en la repesca (FIFA)

Cómo será el sorteo del Mundial 2026

De acuerdo con el procedimiento de la FIFA, los países anfitriones, que son México, Estados Unidos y Canadá, serán asignados al bombo 1.

Las demás selecciones ta clasificadas se distribuirán en los cuatro bombos, según su posición en el ranking de la federación, y las ganadoras de la repesca se asignarán al bombo 4.

La organización de todos los bombos que participarán en el sorteo del Mundial 2026 es:

Bombo 1: Canadá, México, Estados Unidos, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania

Bombo 2: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, RP de Irán, República de Corea, Ecuador, Austria y Australia

Bombo 3: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Catar, Arabia Saudí y Sudáfrica

Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curasao, Haití, Nueva Zelanda, clasificados A, B, C y D de las eliminatorias europeas, clasificados 1 y 2 del torneo clasificatorio de la FIFA.

El Estadio Azteca será la sede del partido inaugural del Mundial 2026 (ProtoplasmaKid)

Cuándo será la inauguración del Mundial 2026

El partido de inauguración de la Copa del Mundo 2026 tendrá lugar el próximo 11 de junio en el Estadio Azteca, de la Ciudad de México. Mientras que la final en la que se conocerá a la selección ganadora se definirá el 19 de julio.

Se jugarán 104 partidos en total, lo que representa 40 enfrentamientos más que los que tuvieron lugar en el Mundial de Qatar 2022.

Según el nuevo formato de la FIFA, los finalistas deberán haber jugado 8 partidos para llegar al enfrentamiento que definirá al próximo campeón de la Copa del Mundo 2026.