Horarios de los partidos de Ecuador en el Mundial 2026 vs. Alemania, Curazao y Costa de Marfil
Estos son los partidos que tendrá La Tri en la primera fase de la Copa Mundial y las sedes donde se llevarán a cabo
El Mundial 2026, que tendrá lugar en Estados Unidos, México y Canadá, ya tiene las 12 zonas que disputarán la primera etapa del certamen. En el caso del Grupo E, la selección de Ecuador competirá con Alemania, Curazao y Costa de Marfil. Cada selección disputará un total de tres encuentros durante esta fase, y los dos primeros lugares de cada tabla avanzarán de manera directa a los dieciseisavos de final. Además, los ocho mejores terceros obtendrán también un boleto a la siguiente ronda mediante la tabla general comparada.
A qué hora debutará la selección de Ecuador en el Mundial 2026
- Ecuador hará su debut en la Copa del Mundo el 14 de junio frente a Costa de Marfil en Filadelfia a las 19 hs (ET).
- El segundo compromiso de La Tri será ante Curazao el 20 de junio en Kansas City a las 20 hs (ET).
- El cierre de la fase de grupos será contra Alemania el 25 de junio en Nueva York/Nueva Jersey a las 16 hs (ET).
|Grupo E
Alemania
Curazao
Costa de Marfil
Ecuador
La Copa del Mundo 2026 será la primera edición en contar con 48 selecciones, distribuidas en 12 grupos de cuatro equipos cada uno, lo que dará lugar a un total de 104 partidos.
Las sedes estarán repartidas entre los tres países anfitriones y se prevé una gran presencia de aficionados en cada una de las ciudades mundialistas.
El fixture de Ecuador en el Mundial 2026
Todas las sedes del Mundial 2026
Para esta edición se jugarán 104 partidos distribuidos en los tres países anfitriones de la Copa Mundial 2026, en un total de 16 ciudades sedes, de acuerdo con la FIFA.
En Estados Unidos serán 11 ciudades las que albergarán los encuentros del torneo, mientras que en México serán tres y en Canadá, dos.
Historial de Ecuador en las Copas del Mundo
Ecuador ha participado en cuatro Copas Mundiales —la de 2026 será su quinta aparición—. Su debut se produjo en Corea-Japón 2002, mientras que en Alemania 2006 firmó su mejor actuación histórica al avanzar hasta los octavos de final, según datos de la FIFA.
Su tercera presencia llegó en Brasil 2014, y posteriormente regresó al máximo torneo en Qatar 2022, donde no logró superar la fase de grupos.
Ahora, con un nuevo proceso y una generación prometedora, La Tri vuelve a clasificarse para una Copa del Mundo con la expectativa de mejorar su desempeño reciente y aspirar a un papel más protagónico en 2026.
