Horóscopo chino: las predicciones para la semana del 15 al 21 de diciembre

Rata (1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

Este período será ideal para asumir el puesto de líder que tu naturaleza posee. La suerte llegará a la vida de la Rata sin falta. Se trata de una etapa excelente en la que podrás resolver aquello que te preocupa y está pendiente. Experimentarás grandes transformaciones: el dinero será la recompensa por el trabajo bien hecho y cerrarás un ciclo en el desarrollo de tu carrera o profesión. En tanto, es un momento ideal para realizar actividades que te permitan canalizar positivamente el excedente de energía. A su vez, surge la posibilidad de realizar un viaje que surja de manera inesperada. En el amor, pelearás por un sentimiento intenso y profundo para que tu pareja tenga futuro.

Tendencia : buenas vibraciones en cuanto al amor y los viajes.

El horóscopo chino para cada uno de los 12 signos Pixabay

Búfalo (1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

El Búfalo se sentirá estimulado a afrontar nuevos desafíos. Tus motivaciones tendrán un efecto sorprendente que transformarán cualquier situación negativa a tu favor. Actuarás de manera decidida, y lograrás avanzar en forma lenta, pero segura. Tendrás suficiente energía para enfrentar cada compromiso, pero pueden surgir tensiones y desgaste emocional por preocupaciones. Deberás saber repartirte para poder con todas las demandas y confiar en que todo se irá encaminando. Con una postura convincente, será un buen momento para dialogar y negociar exitosamente, tanto en el ámbito laboral como en el afectivo y lo personal.

Tendencia : oportunidad de triunfar sobre las propias debilidades.

Tigre (1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

La influencia de esta semana dará al Tigre el potencial y valor suficiente para renovarse, iniciar nuevos proyectos y conectar con lo que más le gusta. Puede que te sientas algo impaciente con respecto a las situaciones existentes y que tengas una constante necesidad de cambio. Deberás antes definir tus verdaderos objetivos y aspiraciones. No es momento de forzar situaciones, sino más bien de reflexionar y decidir internamente y con fuerza. En el amor, una conducta impredecible puede desconcertar a tu pareja. De todos modos, sabrás superar obstáculos, retomar el vínculo y desplegar tu magnetismo animal.

Tendencia : buena ocasión para acercarte a tus ambiciones.

Gato (1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023)

Los proyectos a largo plazo crecerán y serán provechosos. Con la habilidad que caracteriza al Gato, caerás parado ante cualquier situación difícil que debas enfrentar. Serán días provechosos para organizar con mayor tranquilidad tus asuntos laborales y monetarios. Comenzarás un período de buenas novedades, aunque para ello deberás confiar y tal vez hasta arriesgar algo que parece seguro, pero no te hace feliz. Renovarás la esperanza y lograrás el equilibrio y tranquilidad tanto material como espiritual. Asimismo, se trata de un tiempo significativo para el corazón. Sabrás organizarte en el ámbito laboral y podrás dedicar más tiempo a los afectos.

Tendencia : tiempo de planificación y reacomodamiento.

Dragón (1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)

Una nueva forma de relacionarte, abordar la vida social y entender la amistad abrirá las puertas a otros mundos. Apasionado, mágico y audaz, al Dragón le resulta fácil conectar con el arte, la bohemia, la inspiración y espiritualidad. Justamente se inicia una etapa creativa que deberás saber aprovechar. Las emociones y los sentimientos estarán exacerbados y por ello habrá más tendencia a enamoramientos y relaciones fuera de lo común. En tanto, mejora el rendimiento laborar y los asuntos intelectuales, mientras que también se advierte la necesidad de manejar con cautela las finanzas. Si debés firmar documentos, no olvidar leer la letra chica.

Tendencia : cuidado con lo que prometés.

Serpiente (1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025)

El horóscopo chino para la Serpiente WENDELL TEODORO - AFP

Nuevos dominios podrán convertirse en perspectivas reales para la precavida Serpiente. En esta etapa recibirás un impulso que te tornará más ambicioso. Surgirán ofertas que pondrán a los nacidos de este signo a meditar, ya que no suele apresurarse en las decisiones. Pero no deberán dejar pasar oportunidades y fluir con el momento sin miedos. Será necesario cuidarse del estrés y los pensamientos negativos, ya que pueden perjudicar la salud. Aprender a relajarte y no tomarse tan a pecho los contratiempos será la clave para el bienestar. En el amor, los más solitarios tendrán la oportunidad de salir del ostracismo.

Tendencia : aceptar lo nuevo que la vida te ofrece.

Caballo (1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

Esta semana llega acompañada de nuevos proyectos que representarán importantes desafíos para el Caballo. Habrá novedades y cambios acelerados o repentinos, así que deberás estar preparado para afrontar mucho trabajo y algunos imprevistos. Obtendrás recompensas materiales y personales al emprender con entusiasmo y confianza esta etapa novedosa y movida. Contarás con una cuota extra de vitalidad que deberás encaminar de manera constructiva. Por lo tanto, lo mejor es evitar las acciones impulsivas y no desbordarte emocionalmente, ya que se incrementa el apasionamiento, pero también la inestabilidad.

Tendencia : encontrar el equilibrio y evitar los impulsos.

Cabra (1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

Los asuntos laborales contarán con buena energía para avanzar. Lograrás enfocarte hacia la superación y habrá mayor tranquilidad respecto al dinero. Las preocupaciones se disipan y podrás recuperarte de cualquier adversidad que estés atravesando. Brillarás en cualquier reunión y será auspicioso generar proyectos con amigos, familiares o personas con quienes la Cabra se sienta cómoda y confiada. Serán días especiales para realizar cambios y ajustes beneficiosos en tu rutina diaria. De todos modos, será una etapa delicada para las relaciones. Pueden surgir incomodidades que den a entender que algo debe renovarse.

Tendencia : protección especial que aleja lo negativo.

Mono (1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

Se trata de una etapa de avance para el inquieto Mono. Muy buenas energías envolverán al más simpático y seductor signo del Zodíaco chino, pero no todo será color de rosas. El camino hacia la realización personal pasará por algunas pruebas. Enfrentarás situaciones que deberás sortear, para lo cual es necesario dejar de lado el ego y las posturas rígidas. Entrarás así en una etapa de mayor bienestar con una marcada sensibilidad artística y gran predisposición creativa. El entorno cósmico ayudará a encontrar estabilidad entre los amigos y la pareja. Hacia el fin de semana, estarás emocionalmente vulnerable y deberás ser paciente, discreto y receptivo.

Tendencia : aprovechar positivamente la poderosa energía disponible.

Gallo (1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)

Trabajador, protector y responsable, esta semana el Gallo tomará decisiones importantes, que sin duda serán las acertadas, especialmente en el ámbito comercial. Podrás confiar en tu sensibilidad para conocer las tendencias del momento y seguir con éxito cualquier intuición que puedas tener. Aprovechar estas facultades te llevará a prosperar en el ámbito económico y personal. Los proyectos profesionales se concretarán, pero deberás tener en cuenta que no todo será fácil, ya que se trata de un período de pruebas en muchos sentidos. En el amor, observarás tus relaciones bajo un nuevo enfoque.

Tendencia : necesidad de alejarse de personas frías y desatentas.

Perro (1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)

Es un buen momento para poner al día papeles, archivos y correspondencia. Para todo lo relacionado con comunicación, viajes, enseñanza o comercio, la etapa será estupenda para el amigable Perro. Algunos asuntos relacionados con el hogar requerirán dedicación, así como ciertos cambios en el trabajo. Se trata de un período de grandes desafíos y cierto esfuerzo. Sin embargo, tendrás la posibilidad de recuperar territorio en el área laboral y resolver temas pendientes en lo personal. Alerta y listo para la acción: en esta etapa este signo no deberá abusar de su energía y dedicar más tiempo a la salud y el bienestar.

Tendencia : sintonía en las relaciones, decisiones en común y proyectos a futuro.

¿De qué signo sos en el horóscopo chino?

Chancho (1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

Esta semana, las energías que actúan sobre tu signo avalan las decisiones y los cambios. Se inaugura una nueva etapa profesional con muchas posibilidades de expansión y progreso. Al mediar la semana, sentirás un impulso interior que se reflejará en optimismo, acción y creatividad. Lúcido, inteligente, fiel y testarudo, el Chancho logra siempre superar cualquier situación adversa que tenga que enfrentar. Las situaciones te pondrán a prueba y exigirán el desarrollo del entendimiento y la buena comunicación con el entorno. Será un tiempo excelente para la amistad, el sexo y el amor, por lo que disfrutarás y crecerá el entendimiento con los demás.