Eclipse solar de septiembre: cómo impactará en los signos, según la astróloga Mhoni Vidente
El noveno mes del año está cargado de movimientos astronómicos que influirán sobre el zodíaco
El mes de septiembre está cargado de diversos eventos astrológicos, como la luna de maíz y el eclipse total de luna, los cuales se pudieron ver el 7 de septiembre. El próximo fenómeno se dará el día 21 del mes con un eclipse solar, el cual tendrá un impacto en los signos zodiacales. En ese camino, Mhoni Vidente dio a conocer sus predicciones y cómo se verán afectados.
Mhoni Vidente revela cómo se verán afectados los signos por el eclipse solar
La cubana compartió cómo se verán afectados los signos del zodiaco por la llegada del eclipse solar, ya que algunos verán cambios en sus vidas debido a los movimientos de las estrellas. La astróloga señaló que este mes de septiembre es cabalístico porque es el número nuevo, el cual indica la terminación, pero también el principio.
Aries
Estas personas entrarán en una etapa en la que mejora su economía, pero será importante no dejar nada pendiente y organizarse más. De igual manera, Aries tendrá que mantenerse ocupado en actividades como salir a correr o realizar otro tipo de actividades deportivas. Una etapa de buena suerte llegará tras el eclipse solar parcial.
Leo
Este fenómeno astral ayudará a las personas a reinventarse completamente y dejar de lado algunas cuestiones como pareja, obsesión por el control, malas amistades, amores tóxicos, familiares que no ayudan y sentir la responsabilidad por esos miembros cercanos. Además, se abren las puertas para poner un negocio propio o cambiar de trabajo en el corto plazo.
Sagitario
Las personas nacidas bajo este signo tendrán que ser prudentes, discretos y un poco más reservados con lo que hacen en su vida y comparten en redes sociales, sobre todo con cuestiones materiales como presumir un coche o casa nueva. Este tipo de acciones pueden generar que lleguen malas vibras, así que será mejor mantener un perfil bajo.
Piscis
Estas personas están en un momento de arreglar papeles referentes a cuestiones legales, que van a poder resolver muy pronto. Al mismo tiempo podrían experimentar algunos problemas médicos, por lo tanto, es importante tomar más agua y cuidarse para no tener problemas.
Qué es un eclipse solar y dónde se podrá ver
Este fenómeno se da cuando la Luna pasa entre el Sol y la Tierra. En ese momento, solo una parte del Sol parecerá estar cubierta, lo que le da forma de medialuna, de acuerdo con la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés).
Durante este episodio, las personas fuera del área cubierta por la sombra interna de La Luna podrán ver un eclipse solar parcial, destacó la agencia gubernamental estadounidense.
En esta ocasión, el eclipse será visible en Nueva Zelanda, una estrecha franja de la costa este de Australia, algunas islas del Pacífico y partes de la Antártida.
Aunque se prevé que sea el 21 de septiembre, es posible que en algunas regiones puedan verlo al amanecer del siguiente día, según Timeanddate. En ninguna región de los Estados Unidos podrá verse este fenómeno astrológico.
