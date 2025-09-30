El poderoso ritual de Mhoni Vidente para hacer el 1° de octubre y atraer la abundancia en el hogar

Con el inicio del décimo mes del año, Mhoni Vidente mostró el poderoso ritual de la manzana verde, el cual se debe realizar el día 1° de octubre para atraer la abundancia y la estabilidad en el hogar. Para fortalecer el proceso, se debe realizar durante el día, aunque la astróloga señala que si no se cuenta con mucho tiempo, se puede hacer a cualquier hora.

El ritual de Mhoni Vidente para el 1° de octubre

La astróloga cubana señaló que el ritual se debe hacer el día primero del mes o en las horas posteriores para que tenga efecto y sobre todo se debe tener mucha fe para potenciar el efecto.

De acuerdo con la astróloga cubana, para realizar este ritual se necesitan pocos elementos, los cuales se pueden encontrar de forma sencilla y resultan muy económicos, entre los que se encuentran:

Incienso de sándalo, siete potencias o siete machos

Manzana verde

Cerillos de madera

Veladora de la Divina Providencia de color blanco o rojo

Copa de vidrio llena de agua

Tequila, ron o mezcal

Canela en polvo

Perfume propio, loción de siete machos o la esencia que se tenga a mano

Tres billetes: uno de dólar y los de mayor denominación que se tengan de acuerdo al país

Cómo realizar el ritual de Mhoni Vidente para atraer la abundancia

Una vez que se tengan todos los materiales se deberá poner perfume sobre los tres billetes que se hayan conseguido. Luego, se deben frotar entre ambas palmas de las manos, mientras se pide abundancia, estabilidad y crecimiento.

La astróloga cubana señaló la importancia de realizar el ritual el primer día del mes (Captura de pantalla YouTube/@Mhoni Vidente) (Captura de pantalla YouTube/@Mhoni Vidente)

Los billetes se deben de pasar por todo el cuerpo tres veces seguidas, al mismo tiempo que se reza un Padre Nuestro y un Ave María. También, se debe invocar al arcángel Miguel para quitar las envidias, brujerías y malas vibras. Al terminar se deberán poner los billetes en la copa con agua.

Una vez listo, se deberá rociar perfume atrayente de abundancia y el personal a la manzana verde, misma que se deberá frotar con las dos manos y enseguida pasarla en todo el cuerpo para absorber todas las energías negativas.

Mhoni Vidente señaló que esta fruta representa prosperidad, riqueza e incluso quita algunos problemas como enfermedad. Al terminar de pasarla por el cuerpo se debe envolver en papel aluminio y tirarla lejos de casa.

La astróloga cubana menciona que la veladora de la Divina Providencia se debe colocar en un plato forrado con papel aluminio, y al rededor poner canela en polvo. Todo esto deberá ser rociado con perfume.

Cerca de la veladora y la copa de agua, se coloca la bebida elegida (tequila, ron o mezcal) en un recipiente aparte. Posteriormente, se debe encender el incienso de sándalo para rezar un Padre Nuestro y un Ave María.

La astróloga detalló que en ese momento se deberá invocar al arcángel Miguel y a la divina providencia para que ayude a proveer de comida, sustento y trabajo en octubre, así como riqueza, salud y amor correspondido.

Debido al ritual, el incienso comenzará a tronar, como señal de que todo funcionó para alejar todas las energías negativas y limpiar el cuerpo para que pueda llegar la abundancia.

Mhoni Vidente destaca que durante el proceso, se debe sostener la veladora y visualizar lo que se quiere lograr en el mes, como un carro nuevo, casa o cualquier cosa.

Eliminar los elementos para alejar las malas vibras

Una vez que se ha terminado con el ritual para la abundancia, Mhoni Vidente destaca que la veladora de la Divina Providencia deberá permanecer encendida día y noche, hasta que esta se consuma por completo. Siempre cerca de los elementos que se prepararon para este ritual.

El ritual ayuda a eliminar las energías negativas (Captura de pantalla YouTube/@Mhoni Vidente) (Captura de pantalla YouTube/@Mhoni Vidente)

Cuando la veladora se haya consumido por completo, es momento de retirar los billetes del agua, para secarlos y colocarlos dentro de la cartera. De igual forma, la vidente recomienda gastarlos, ya que esto ayudará a multiplicarlos.

El tequila, veladora y manzana tendrán que tirarse lejos para que este ritual tenga efecto y traiga estabilidad, crecimiento y progreso durante todo el mes de octubre.