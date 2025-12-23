Era de Capricornio: Mhoni Vidente revela qué signos tendrán la doble suerte en diciembre y enero

La temporada de Capricornio se mantendrá desde el 22 de diciembre de 2025 hasta el 20 de enero de 2026, con cambios importantes para los signos. Por ello, la pitonisa cubana, Mhoni Vidente, reveló lo que le depara el futuro a los integrantes del zodíaco, quiénes tendrán mejor fortuna y a cuáles se le presentarán desafíos y cambios radicales.

Los signos con más fortuna en la era Capricornio

En su lectura del tarot, Mhoni Vidente explicó que las cartas de El Emperador y El As de Oros, tendrán influencia en el signo de Capricornio durante su era.

Esto significa que tendrán buena fortuna y éxito durante las próximas semanas, aunque deben tener cuidado con no hacerse presa de diferentes vicios.

Tendrá nuevas oportunidades de trabajo en puestos importantes. Arreglará su papelería en cuestiones de migración, divorcio, demandas y todo saldrá a su favor.

Durante su era, Capricornio comenzará a acumular dinero, aunque debe ser más administrado en sus gastos y no caer en compras impulsivas.

Signos que tendrán buena suerte en la era Capricornio

Aries

Será el segundo de los signos afortunados hasta el 20 de enero de 2026, dominarán con su energía y obtendrán estabilidad financiera y abundancia.

Aries es uno de los signos del zodíaco que obtendrá buena fortuna durante la era de Capricornio (Archivo/PIXABAY)

Virgo

También será beneficiado durante la era de Capricornio, crecerá económicamente y encontrará un empleo en cuestiones de importación o negocios internacionales.

Libra

Será afortunado, ya que es un compañero sentimental de la vida de la cabra del zodíaco. Encontrarán una racha de buena fortuna en juegos de azar.

Tauro

Obtendrá energías positivas en las próximas semanas, a pesar de su terquedad, según Mhoni Vidente. Cambiará positivamente en cuestiones de trabajo y a nivel emocional.

Los números mágicos de estos signos serán 04, 21 y 30. Su color de la suerte será el rojo y el blanco. La pitonisa recomendó que usen un amuleto de protección que consiste en amarrar un hilo rojo con tres nudos en la muñeca izquierda, para cortar con las malas energías.

La pitonisa cubana reveló cuáles son los signos del zodíaco que acompañarán a Capricornio en su era y obtendrán buena fortuna hasta enero de 2026 (Archivo-Facebook/Mhoni Vidente)

Predicciones de Mhoni Vidente para la era Capricornio

En América Latina, la carta de El Juicio y de El Loco indican que habrá cambios radicales a niveles políticos y económicos, en donde Estados Unidos será completamente fuerte.

Mhoni Vidente también visualiza guerras en diferentes partes del continente con el fin de derrocar regímenes y exiliar a ciertos líderes, con bombas, drones y otras herramientas.

En muchas partes de Latinoamérica podrían asociarse con Norteamérica e inclinarse por un gobierno diferente, en posiciones de extrema derecha.

La astróloga explicó que Donald Trump continuará en la presidencia de Estados Unidos y advirtió que “será peor que antes”, además de asegurar que en su futuro no existen problemas de salud.

El mandatario continuará con los cambios totales cuando se cumpla un año de su nombramiento presidencial.

Por otro lado, Mhoni Vidente augura la visita del Papa León XIV, quien irá a México y a otros países de América del Sur y también pasará por su ciudad de nacimiento, que es Chicago.

Mhoni Vidente advierte cambios climáticos en la era de Capricornio

México sufrirá las peores tormentas invernales en la historia, según la astróloga cubana. Habrá congelamientos y personas que fallecerán tras el surgimiento de una nueva epidemia de la “supergripe”.

En la era de Capricornio 2025-2026 habrá cambios importantes a nivel político y climático en América (Archivo)

Las temperaturas bajarán de un día para otro de forma significativa, lo que podría generar un colapso total. Las ciudades más afectadas serán Monterrey, Chihuahua, Toluca, y la Ciudad de México.

En tanto, en Estados Unidos también se verán afectadas ciudades como Chicago, Washington, Toronto y otras localidades al norte de este país.

Las peores nevadas se registrarán del 8 de enero al 17 de enero de 2026 y afectarán regiones en las que antes no existían estas condiciones climáticas.