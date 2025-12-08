Horóscopo semanal de Mhoni Vidente: las predicciones del 8 al 12 de diciembre
La famosa tarotista compartió el consejo de los astros para cumplir con los propósitos antes que concluya 2025
Mhoni Vidente es una de las astrólogas más reconocidas de América Latina y recientemente compartió los detalles de lo que le depara a los signos zodiacales en la salud, el dinero y el amor. Además de revelar los golpes de suerte, números mágicos y colores que les beneficiarán en la segunda semana de diciembre de 2025.
Las predicciones del Mhoni Vidente del 8 al 12 de diciembre
La pitonisa cubana reveló el horóscopo semanal a través de su canal de YouTube, en donde compartió los detalles de la fortuna que tendrá cada signo del 8 al 12 de diciembre, así como los consejos que deben seguir para cumplir sus propósitos antes de que finalice el año.
Aries
La carta de El Sol indica que es una semana en la que se realizarán nuevos proyectos de camino al año 2026. También tienen que cuidar su salud y estar listos para la revelación que les traerá la Virgen de Guadalupe, quien será su compañía espiritual.
Números de la suerte: 17, 19 y 20.
Color: naranja y amarillo.
Signos compatibles: Cáncer, Leo y Capricornio.
Tauro
La carta de El Emperador habla de una semana de juntas laborales, tareas y situaciones complicadas en cuestiones de trabajo, familia y amigos. Deben cambiar su mal carácter y no desesperarse.
Números de la suerte: 14, 35 y 62.
Color: verde y amarillo.
Signos compatibles: Capricornio, Virgo y Libra.
Géminis
La carta de El Loco habla de momentos de riqueza y estabilidad. Los astros recomiendan cuidar su autoestima y continuar con hábitos positivos, como una buena alimentación y ejercicio. Será una semana de fiestas y posadas.
Números de la suerte: 11, 22 y 65.
Color: verde y blanco.
Signos compatibles: Piscis, Acuario y Libra.
Cáncer
La carta de El As de Bastos habla de poder, determinación y crecimiento. Se pide controlar el dramatismo y los pensamientos negativos. Será una semana de mucho trabajo, tendrán que hacer todos sus pendientes para poder estar tranquilos.
Números de la suerte: 07, 25 y 31.
Color: rojo y blanco.
Signos compatibles: Tauro, Piscis y Escorpio.
Leo
La carta de El Mago dice “pide que se te va a dar”. Será una semana en la que podrán manifestar riqueza, abundancia y estabilidad. Tendrán mucho trabajo y deberán aprovechar para sacar adelante todos sus pendientes.
Números de la suerte: 15, 21 y 48.
Color: rojo y azul.
Signos compatibles: Acuario, Aries y Sagitario.
Virgo
La carta de El Ermitaño indica que es el momento de crear una conexión especial con su lado espiritual, especialmente con la Virgen María, que le cumplirá todo lo que le pida.
Números de la suerte: 37, 40 y 72.
Signos compatibles:Tauro, Aries y Capricornio.
Libra
La carta de El Mundo indica que es una semana de mucha lucha, pero de mucha recompensa. Deben administrar mejor su tiempo y acudir a las fiestas, reuniones y eventos sociales que surgirán.
Números de la suerte: 05, 06 y 13.
Color: Azul y Blanco.
Signos compatibles: Virgo, Acuario y Géminis.
Escorpio
La carta de La Torre les pide controlar su mal carácter, sonreír a la vida y manifestar abundancia y prosperidad. Será una semana de mucho trabajo y de resolver tareas pendientes.
Números de la suerte: 24, 42 y 77.
Color: azul y amarillo.
Signos compatibles: Leo, Cáncer y Piscis.
Sagitario
La carta de La Fuerza habla de estar en su mejor momento. Será una semana de sanar completamente su economía y avanzar en cuestiones laborales
Números de la suerte: 03, 04 y 09.
Color: naranja y rojo.
Signos compatibles: Sagitario, Leo y Tauro.
Capricornio
La carta de La Estrella indica que brillarán más que nunca, tienen suerte, estabilidad y buena energía. Deben tener convicción y dejar de dramatizar las situaciones que se resuelven rápido.
Números de la suerte: 02, 18 y 29.
Color: azul y amarillo.
Signos compatibles: Escorpión, Virgo y Tauro.
Acuario
La carta de El As de Oro habla de triunfo, estabilidad y el premio mayor. Será una semana de buena suerte que continuará durante todo el año 2026. Cosas grandes llegarán a su vida.
Números de la suerte: 01, 23 y 66.
Color: blanco y azul.
Signos compatibles: Libra, Géminis y Aries.
Piscis
La carta de El Diablo habla de buena suerte, abundancia, estabilidad y crecimiento. Deberán cuidarse del mal de ojo y de las brujerías, y pedirle a la Virgen de Guadalupe por su protección.
Números de la suerte: 10, 12 y 39.
Color: rojo y azul.
Signos compatibles: Cáncer, Virgo y Escorpio.
