Salario mínimo en Miami, Florida: cuánto ganará un trabajador a partir del 1° de enero de 2026

Las leyes en Miami determinan que la ciudad se ajusta a las normas de salario mínimo de Florida, por lo que una vez por año se realiza una actualización en esta base. Así como sucederá en el resto del estado, los trabajadores que cobran la mínima obtendrán el 1° de enero la misma suma que perciben actualmente. Recién el 30 de septiembre de 2026 experimentarán un nuevo incremento.

Cuánto ganará un trabajador en 2026 en Miami

En todo el territorio de Florida, cada 30 de septiembre aumenta un dólar el salario mínimo que perciben los trabajadores por hora. Esto parte de una enmienda aprobada por los votantes en 2020, que establece un incremento hasta llegar a US$15 por hora el 30 de septiembre de 2026.

El salario mínimo aumentará a US$15 por hora en Miami el 30 de septiembre de 2026 Freepik - Freepik

De este modo, el último día de septiembre de 2026, los trabajadores en Miami experimentarán un aumento de US$14 a US$15 por hora. Desde 2027, según indica un documento oficial de FloridaJobs, el salario se ajustará anualmente basándonos en la inflación.

El pasado 30 de septiembre la suma alcanzó los US$14 por hora para la mayoría de los empleados. No obstante, la legislación que rige actualmente impone ciertas excepciones.

Los trabajadores que cobran propinas vieron aumentar su salario mínimo hasta US$10,98 en septiembre pasado. El próximo año, en la fecha mencionada, el monto incrementará a US$11,98, según lo determina la ley.

Aumentos graduales: la enmienda que determina el salario mínimo en Miami para 2026

En noviembre de 2020, los votantes aprobaron por una abrumadora mayoría la Enmienda 2 durante el primer mandato de Ron DeSantis como gobernador del estado. Para conseguir su propósito, necesitaba un apoyo del 60%, como parte de una regla especial denominada supermajority.

De acuerdo con Ballotpedia, la medida alcanzó el número estimado con más de dos millones de votos de diferencia. A partir de la sanción de la norma, el incremento quedó fijado hasta 2026.

El salario mínimo en Miami se ajustará según la inflación luego del aumento de 2026 Freepik - Freepik

Si bien se espera que a partir de 2027 aumente según la inflación, existe la posibilidad de tratar una ley que modifique el salario mínimo. Luego del 30 de septiembre del próximo año, dependerá de la voluntad de la agenda legislativa estatal modificar las disposiciones que rigen actualmente.

Cuánto gana un latino en Miami

La plataforma ZipRecruiter señala que en diciembre de 2025 el promedio del salario para los trabajadores hispanos en Miami es de US$23,28 por hora, lo que equivale aproximadamente a US$48.419 al año. El monto es ligeramente inferior a la media nacional, que es de US$24 por hora.

En diciembre, el promedio del salario para los trabajadores hispanos en Miami es de US$23,28 por hora Freepik - Freepik

El sitio explica también que registra salarios que van desde US$29.172 hasta US$76.516. Sin embargo, la mayoría de los hispanohablantes actualmente ganan entre US$37.800 y US$57.900 al año.

Estados que aumentarán el salario mínimo en 2026

Al margen del caso particular de Florida, 17 estados más incrementarán el sueldo mínimo que perciben los trabajadores por hora. Según resume Newsweek, estas son las fechas en las que habrá un aumento en el monto:

Arizona : el 1° de enero de 2026 aumenta a US$15,15 por hora (antes US$14,70).

: el 1° de enero de 2026 aumenta a US$15,15 por hora (antes US$14,70). California : el 1° de enero de 2026 sube a US$16,90 (antes US$16,50).

: el 1° de enero de 2026 sube a US$16,90 (antes US$16,50). Colorado : el 1° de enero de 2026 aumenta a US$15,16 (antes US$14,81).

: el 1° de enero de 2026 aumenta a US$15,16 (antes US$14,81). Connecticut : el 1° de enero de 2026 sube a US$16,94 (antes US$16,35).

: el 1° de enero de 2026 sube a US$16,94 (antes US$16,35). Florida : el 30 de septiembre de 2026 aumenta a US$15 (antes US$14).

: el 30 de septiembre de 2026 aumenta a US$15 (antes US$14). Hawái : el 1° de enero de 2026 sube a US$16 (antes US$14).

: el 1° de enero de 2026 sube a US$16 (antes US$14). Maine : el 1° de enero de 2026 aumenta a US$15,10 (antes US$14,65).

: el 1° de enero de 2026 aumenta a US$15,10 (antes US$14,65). Michigan : el 1° de enero de 2026 sube a US$13,73 (antes US$12,48).

: el 1° de enero de 2026 sube a US$13,73 (antes US$12,48). Minnesota : el 1° de enero de 2026 aumenta a US$11,41 (antes US$11,13).

: el 1° de enero de 2026 aumenta a US$11,41 (antes US$11,13). Missouri : el 1° de enero de 2026 sube a US$15 (antes US$13,75).

: el 1° de enero de 2026 sube a US$15 (antes US$13,75). Montana : el 1° de enero de 2026 aumenta a US$10,85 (antes US$10,55).

: el 1° de enero de 2026 aumenta a US$10,85 (antes US$10,55). Nueva Jersey : el 1° de enero de 2026 sube a US$15,92 (antes US$15,49).

: el 1° de enero de 2026 sube a US$15,92 (antes US$15,49). Nueva York: el 1° de enero de 2026 aumenta a US$16 (antes US$15,50).

el 1° de enero de 2026 aumenta a US$16 (antes US$15,50). Ohio : el 1° de enero de 2026 sube a US$11 (antes US$10,70).

: el 1° de enero de 2026 sube a US$11 (antes US$10,70). Rhode Island : el 1° de enero de 2026 aumenta a US$16 (antes US$15).

: el 1° de enero de 2026 aumenta a US$16 (antes US$15). Vermont : el 1° de enero de 2026 sube a US$14,42 (antes US$14,01).

: el 1° de enero de 2026 sube a US$14,42 (antes US$14,01). Virginia : el 1° de enero de 2026 aumenta a US$12,77 (antes US$12,41).

: el 1° de enero de 2026 aumenta a US$12,77 (antes US$12,41). Washington: el 1° de enero de 2026 sube a US$17,13 (antes US$16,66).