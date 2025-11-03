Horóscopo semanal de Mhoni Vidente: las predicciones para cada signo del 3 al 7 de noviembre

Un nuevo mes comienza y Mhoni Vidente publicó sus predicciones para todos los signos del zodíaco rumbo a fin de año. Según la tarotista, noviembre es el mes de Dios y es un mes cabalístico que llega con grandes cambios.

Mhoni Vidente las predicciones para la primera semana de noviembre

La astróloga cubana reveló en su cuenta oficial de YouTube qué sucederá el penúltimo mes del año. La pitonisa compartió el mensaje de las cartas y adelantó qué les depara a todos los signos del zodiaco, con sus días claves y arcángeles protectores.

Aries

La carta El Sol indica que es un mes de brillar y de salir de viaje. El mejor día será el viernes y los días claves son 2, 4, 7, 11, 13, 20, 21, 27, 28, 29 y 30. Estos días son buenos para cambiar de trabajo, iniciar un negocio propio o aprender algo nuevo. Llegan contratos nuevos que brindarán más ingresos y estabilidad económica. Riqueza y abundancia en noviembre.

Signos compatibles: Cáncer, Leo y Capricornio. El mensaje de las cartas advierte que es necesario mantener la buena energía todo el mes.

El arcángel que protege al signo de Aries es Miguel, que eliminará lo negativo y evitará brujerías, envidias y mal de ojo. En noviembre se espera estabilidad y crecimiento económico todo el mes.

Números mágicos: 02, 09 y 17.

Colores de la suerte: blanco y azul

Tauro

La carta El Ermitaño anuncia renovación y reinvención. Los taurinos tendrán más fuerza en lo laboral; podrán crecer profesionalmente y alcanzar el triunfo. El mejor día será el lunes y los días claves: 4, 5, 7, 12, 15, 19, 22, 27 y 30.

Signos compatibles: Sagitario, Virgo y Capricornio. Las cartas aconsejan conectar con la naturaleza.

Mhoni Vidente revela que llega una sorpresa económica grande para mejorar el patrimonio.

El arcángel para noviembre es Gabriel, que anuncia una oportunidad laboral nueva y quitará energías negativas.

Números mágicos: 10, 21 y 26.

Colores de la suerte: amarillo y rojo.

Géminis

La carta As de Oros anuncia que será un mes exitoso, de crecimiento y nuevas oportunidades laborales. El mejor día será el miércoles y los días claves: 3, 6, 9, 12, 15, 21, 21, 23 y 29. Mhoni Vidente aconseja no prestar dinero y adelanta que llegan nuevos proyectos en el ámbito laboral.

Signos compatibles: Escorpio, Libra y Acuario. Las cartas del tarot aseguran un triunfo amoroso y estabilidad.

El arcángel que protegerá a Géminis será Miguel, que actuará como escudo ante envidias y brujerías.

Números mágicos: 03, 05 y 32.

Colores de la suerte: blanco y verde.

Noviembre llega con grandes cambios y crecimiento en lo laboral para la mayoría de los signos del zodíaco (Captura/YouTubeMhoniVidente)

Cáncer

La carta La Templanza indica buen comienzo de mes, con proyectos laborales nuevos y aumento de dinero. El mejor día será el jueves con los días claves: 2, 3, 7, 10, 11, 14, 19, 21, 27 y 30. Llegan nuevos contratos y este mes se solucionarán problemas del pasado.

Signos compatibles: Escorpio, Piscis y Aries. Las cartas advierten sobre un regalo de Dios. Mhoni Vidente sugiere pedir todos los días para que se cumpla lo que desean.

El arcángel protector de este signo será Rafael, que abrirá las puertas al éxito y al crecimiento laboral.

Números mágicos: 07, 15 y 19.

Colores de la suerte: naranja y amarillo.

Leo

La carta El Diablo indica que es momento de ganar dinero, crecer económicamente, quitarse ideas tóxicas de encima. La pitonisa aconseja visualizar y materializar el éxito. El mejor día será el martes y los días claves: 2, 7, 11, 13, 15, 19, 20, 22, 25 y 30. Es tiempo de reinventarse, cortar el pasado, idealizar el futuro y vivir el presente. Cambios de trabajo; cierran proyectos importantes.

Signos compatibles: Libra, Sagitario y Aries. Las cartas señalan mayor conexión con la naturaleza.

El arcángel protector es Metatrón, que brindará sabiduría para contestar e inteligencia para negociar.

Números mágicos: 13, 24 y 30.

Colores de la suerte: rojo y blanco.

Virgo

La carta El Mundo simboliza diversos viajes. Cambios de casa, ciudad o país. Tiempo de iniciar un negocio extra por fuera del trabajo. Llegan cambios laborales importantes. El mejor día será el miércoles con los días claves: 3, 5, 8, 11, 14, 19, 20, 25, 29 y 30.

Signos compatibles: Virgo, Capricornio y Tauro. Las cartas aconsejan dedicar mayor tiempo a ser felices.

El arcángel protector es Rafael, que señala momento de sanar y progresar para vencer lo negativo.

Números mágicos: 45, 50 y 61.

Colores de la suerte: naranja y amarillo.

Mhoni Vidente reveló que Virgo tendrá la protección del árcangel Rafael en noviembre (Captura/YoutubeMhoniVidente)

Libra

La carta El Juicio augura que será un mes de mucho trabajo, juntas laborales y proyectos. Mhoni Vidente aconseja pedir un aumento de sueldo. El mejor día será el lunes con los días claves: 5, 6, 9, 10, 12, 16, 18, 21, 23, 27 y 30. La pitonisa recomienda tener constancia y determinación en un mes que será para evolucionar y empezar a crecer.

Signos compatibles: Géminis, Acuario y Aries. Las cartas indican que es necesario ser menos chismosos y evitar hablar de sus cosas con otras personas.

El arcángel que protege a Libra en noviembre es Uriel, que trae riqueza, cierre de contratos y cambios laborales.

Números mágicos: 07, 16 y 57.

Colores de la suerte: azul y blanco.

Escorpio

La carta El Mago predice fuerza y estabilidad. Las energías se alinean y otorgan felicidad, éxito y crecimiento. El mejor día será el miércoles y los días claves: 2, 4, 7, 8, 11, 12, 15, 17, 18, 21 y 30. Habrá cambios positivos, con nuevos trabajos y suerte en juegos de azar. Mhoni Vidente aconseja ser prudentes al hablar y no contar las cosas.

Signos compatibles: Piscis, Cáncer y Leo. Las cartas del tarot indican la llegada de dinero. Todo lo que hagan -proyectos, trabajo, negocios- les funcionará. Podrán lograr sus objetivos.

Rafael es el arcángel que los protege este mes y los ayuda a cortar con lo negativo para alcanzar la felicidad.

Números mágicos: 02, 13 y 69.

Colores de la suerte: verde y blanco.

Sagitario

La carta El Carro señala buen mes para tener más dinero y estabilidad económica y amorosa. El mejor día será el jueves y los días claves son: 2, 3, 8, 10, 11, 12, 15, 17, 20, 21, 23, 25, 27 y 30. Es un momento de crecer económicamente y hacer una compra importante para acrecentar el patrimonio. Mhoni Vidente indica que es necesario evitar pensamientos negativos.

Signos compatibles: Leo, Tauro y Aries. Las cartas señalan cambio radical y crecimiento.

El arcángel que los protege es Uriel, que llega para otorgar mayor libertad, crecimiento y mejoría económica.

Números mágicos: 25, 41 y 77.

Colores de la suerte: azul y rojo.

Mhoni Vidente reveló que Sagitario tendrá mayor estabilidad económica en noviembre (YouTube/MhoniVidente)

Capricornio

La carta El Emperador anuncia crecimiento. Es momento de acumular riqueza y tener patrimonio. El mejor día será el viernes y los días claves: 2, 3, 7, 8, 11, 13, 18, 21, 24, 26, 27, 29 y 30. Controlar impulsos, mal carácter e ideas tóxicas para poder avanzar. Recibirán un regalo inesperado.

Signos compatibles: Aries, Tauro y Virgo. Las cartas indican que los capricornianos deben vivir el aquí y ahora.

El arcángel que los protege es Metatrón, que trae fuerza, poder y mayor riqueza.

Números mágicos: 02, 06 y 30.

Colores de la suerte: azul y amarillo.

Acuario

La carta del as de Bastos indica poder, determinación y crecimiento. Será un buen mes para moverse y desarrollarse económicamente. Es necesario mantener el orden y administrar mejor los recursos. El mejor día será el martes y los días claves: 3, 7, 10, 11, 14, 15, 20, 21, 27, 29 y 30.

Signos compatibles: Géminis, Leo y Libra. Las cartas indican que deben evitar recordar cosas tóxicas o problemas.

El arcángel Metatrón quita cosas negativas y aporta inteligencia, astucia y fuerza divina.

Números mágicos: 06, 11 y 29.

Colores de la suerte: blanco y azul.

Piscis

La carta La Torre anuncia un mes de fabricar, crear y construir cosas nuevas para vivir mejor. Las energías y los astros están coordinados para progresar. La astróloga indica que este signo requiere de determinación y mayor autoestima para crecer. El mejor día será el viernes y los días claves: 2, 5, 8, 10, 12, 15, 17, 21, 24 y 30.

Signos compatibles: Capricornio, Cáncer y Escorpio. Las cartas señalan un mes de abundancia y estabilidad. Reconocimiento laboral o escolar.

El arcángel Uriel augura mejor economía y crecimiento en lo laboral.

Números mágicos: 08, 19 y 24.

Colores de la suerte: blanco y naranja.