Horóscopo semanal de Mhoni Vidente: las predicciones para los signos del 19 al 24 de enero

Mhoni Vidente, la reconocida pitonisa cubana, explicó que durante la penúltima semana de enero, del día 19 al 24 del mes, los signos del zodíaco experimentarán cambios importantes. Además, reveló las predicciones según las cartas del tarot, los golpes de suerte para cada uno y los pasos a seguir para atraer la buena fortuna.

Predicciones de Mhoni Vidente del 19 al 24 de enero

La astróloga compartió en su canal de YouTube la tirada del tarot con el horóscopo semanal y las predicciones para cada signo del zodíaco, desde Aries hasta Piscis, así como los consejos para atraer la buena energía.

Aries

La carta de La Estrella habla de estabilidad y buena fortuna. Lo más importante es enfocarse en crecer económicamente, estudiar materias en cuestiones de ventas o diseño y arreglar la papelería de pagos pendientes. Su punto débil podrían ser las angustias, tendrá que hacer ejercicio y evitar caer en conflictos.

Números de la suerte: 08, 40 y 46.

Color: blanco y azul.

Tauro

La carta de El Diablo pide que se deshagan de sus enemigos, eviten pelear con los demás y dejen de salir con personas que les carguen energías negativas. Esta semana pagarán deudas, podrán retomar el camino del éxito, ya que les llegará dinero fácil, y una nueva contratación. Su punto débil serán los huesos, dolores de rodilla o espalda.

Números de la suerte: 37, 48 y 66.

Color: blanco y naranja.

Géminis

La carta de El Mundo pide hacer maletas e irse de viaje. Mhoni Vidente dice que este es el mejor momento para pagar deudas y hacer cambios o viajes importantes. Será una semana de mucho trabajo, tendrán que aprender a ordenarse, ya que llegarán proyectos que traerán mucho crecimiento financiero.

Números de la suerte: 22, 39 y 40.

Color: blanco y negro.

Cáncer

La carta de El Emperador habla de que están en el mejor momento de su vida. Son un signo fuerte, sentimental y capaz de sacar adelante cualquier crisis. Su punto débil puede ser la garganta y el pulmón. La pitonisa advierte no volver a nada del pasado.

Números de la suerte: 10, 15 y 29.

Color: verde y naranja.

El signo de Cáncer experimentará cambios positivos, pero debe cuidarse de sus puntos débiles (Archivo) Canva

Leo

La carta de El Mago dice: “Pide que se te va a dar”. Pueden buscar un mejor trabajo, estabilidad amorosa, pagar sus deudas y olvidar el pasado. Será una semana de juntas laborales para contratación o reubicación de personal.

Números de la suerte: 02, 17 y 28.

Color: amarillo y naranja.

Virgo

La carta de El Loco dice que van por buen camino y que crecerán económicamente si tienen sus metas claras. Será una semana agotadora, pero deben ser agradecidos por tener un trabajo. Son tiempos de madurar, tener una pareja estable y pensar en formar una familia.

Números de la suerte: 05, 26 y 41.

Color: azul y rojo.

Libra

La carta de La Fuerza habla de que sacará adelante conflictos, solucionará asuntos pendientes, incluido el pago de deudas, y retomará hábitos positivos, como el ejercicio y la buena alimentación. Su punto débil será el intestino y la gastritis; deben aprender a comer mejor.

Números de la suerte: 08, 16 y 23.

Color: azul y naranja.

Libra deberá cuidarse de los problemas gastrointestinales y mejorar sus hábitos (ARCHIVO-Pixabay/@Darkmoon_Art) (Pixabay/@Darkmoon_Art)

Escorpio

La carta de El Juicio indica que será una semana de mucho trabajo, para pagar deudas y solucionar sus conflictos legales, ya que todo resultará a su favor. Su punto débil será el insomnio; deben dormir bien para que mejore su calidad de vida.

Números de la suerte: 01, 21 y 30.

Color: azul y verde.

Sagitario

La carta de El Coche dice que sigas avanzando, ya que este año crecerá en todos los sentidos. Puede ser una semana de iniciar negocios propios o volver a los estudios. Deben controlar su carácter y evitar tener relaciones íntimas con personas que no son compatibles con ellos.

Números de la suerte: 12, 24 y 25.

Color: naranja y verde.

Capricornio

La carta de El As de Copas habla de que están en el momento de formar un hogar, tener un patrimonio y un negocio propio. Deberán pensar en su futuro y comenzar a trabajar en él. Comenzarán a desarrollarse económicamente, aunque deben tener cuidado con las mentiras.

Números de la suerte: 09, 20 y 33.

Color: blanco y azul fuerte.

Acuario

La carta de La Justicia dice que es una semana de arreglar asuntos legales, papelería de inmigración, deudas pendientes, entre otros asuntos. Su mejor día será el martes, tendrá muchas juntas laborales y podría contratar a personal nuevo para su proyecto personal.

Números de la suerte: 03, 04 y 07.

Color: naranja y azul.

El signo de Acuario debe enfocarse en solucionar sus asuntos legales (Archivo) La Nación

Piscis

La carta de El Ermitaño dice que encontrarán la luz, estabilidad y crecimiento. Podrían planear un viaje para su cumpleaños. Deben ponerse como prioridad y gastar en ellos mismos. Su mejor día será el miércoles, su punto débil serán problemas de tiroides, garganta y colesterol.

Números de la suerte: 06, 11 y 13.

Color: amarillo y verde.