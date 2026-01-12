Horóscopo semanal de Niño Prodigio: el amuleto de la suerte para cada signo del 12 al 18 de enero de 2026
El astrólogo reveló cuál es el objeto espiritual que se debe utilizar durante la oposición de Mercurio en Júpiter para aprovechar su energía
Víctor Florencio, el famoso astrólogo conocido como Niño Prodigio, reveló qué objeto será el aliado e los signos del zodíaco en la semana del 12 al 18 de enero de 2026. Esta semana Mercurio entra en oposición con Júpiter, momento que invita a la reflexión sobre lo que se dice, lo que se promete y lo que se espera de los demás.
El ritual de Niño Prodigio para todos los signos en enero de 2026
Niño Prodigio, publicó en su cuenta oficial de YouTube las recomendaciones para cada signo del zodiaco. El psíquico develó algunos consejos que sirven para iluminar el aura espiritual, ya que, en esta semana, los planetas invitarán a conectar con la parte más sensible.
Signos de Fuego
- Aries (21 de marzo al 19 de abril): las personas de este signo deben colocar una herradura en el punto más alto de la casa durante tres días y vestirse de color verde para atraer el éxito y la suerte en todos los aspectos de la vida.
- Leo (23 de julio al 22 de agosto): es necesario colocar un adorno con forma de corazón del lado derecho de la cama. Niño Prodigio señala también incorporar una vela roja o elementos relacionados con el amor. Cada vez que se mire ese rincón se debe pedir que el amor propio nunca falte.
- Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre): colocar en un lugar central de la casa una pequeña pirámide. El astrólogo indica que es necesario atarla con una cinta blanca para tener mayor claridad en la toma de decisiones.
Signos de Tierra
- Tauro (20 de abril al 20 de mayo): Niño Prodigio aconseja encender un incienso de verbena para purificar la energía del hogar. El tarotista aseguró que esta actividad también puede ayudar en la salud física y mental.
- Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre): conseguir una planta de ruda y colocarle una cinta roja. El astrólogo indicó que esto permite atraer energías de abundancia y prosperidad, mientras aleja la energía negativa.
- Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero): Niño Prodigio indica que es necesario encender una vela roja en el centro de la casa, y cubrir los alrededores de la vela con pétalos de rosas. Esto ayudará a atraer el romance y la pasión.
Signos de Aire
- Géminis (21 de mayo al 21 de junio): abrir las ventanas del hogar para que la luz entre. Niño Prodigio aconseja colocar una copa de agua con una tableta de alcanfor para que el hogar esté repleto de luz, paz y se elimine todo lo negativo. Tras una semana se debe tirar el agua fuera de la casa.
- Acuario (20 de enero al 18 de febrero): es necesario colgar un espejo redondo en la entrada del hogar. Niño Prodigio señaló que detrás del espejo se debe escribir la siguiente frase: “Alejo las malas energías”. Esto servirá de escudo y protección para resguardar la puerta de la casa.
- Libra (23 de septiembre al 22 de octubre): el astrólogo aconseja adornar la casa con cosas que tengan oro y plata. Esto ayudará a conectar con la luz, la claridad, la suerte y el dinero.
Signos de Agua
- Cáncer (21 de junio al 22 de julio): el color azul traerá suerte. El astrólogo indicó que se debe decorar algún espacio de la casa con este color para recibir vibraciones positivas, especialmente de los seres de luz. Se puede pintar una pared, poner una cortina o implementar otras técnicas.
- Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre): colocar una pecera en el hogar o en el lugar de trabajo. Niño Prodigio indica que esto ayudará a atraer vida y las personas se sentirán más revitalizadas.
- Piscis (19 de febrero al 20 de marzo): colocar un cuarzo rosado bajo la cama. El astrólogo reveló que esto ayudará a cumplir los sueños y deseos para este año.
En cuanto a la Copa de la Suerte, Niño Prodigio reveló los siguientes números 68, 79, 46, 07, 36 y 03. El astrólogo cerró su mensaje con la afirmación “con Dios todo, sin él nada”.
