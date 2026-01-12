Horóscopo semanal de Niño Prodigio: el amuleto de la suerte para cada signo del 12 al 18 de enero de 2026

Víctor Florencio, el famoso astrólogo conocido como Niño Prodigio, reveló qué objeto será el aliado e los signos del zodíaco en la semana del 12 al 18 de enero de 2026. Esta semana Mercurio entra en oposición con Júpiter, momento que invita a la reflexión sobre lo que se dice, lo que se promete y lo que se espera de los demás.

El ritual de Niño Prodigio para todos los signos en enero de 2026

Niño Prodigio, publicó en su cuenta oficial de YouTube las recomendaciones para cada signo del zodiaco. El psíquico develó algunos consejos que sirven para iluminar el aura espiritual, ya que, en esta semana, los planetas invitarán a conectar con la parte más sensible.

Signos de Fuego

Aries (21 de marzo al 19 de abril): las personas de este signo deben colocar una herradura en el punto más alto de la casa durante tres días y vestirse de color verde para atraer el éxito y la suerte en todos los aspectos de la vida.

(21 de marzo al 19 de abril): las personas de este signo deben en el punto más alto de la casa durante tres días y para atraer el éxito y la suerte en todos los aspectos de la vida. Leo (23 de julio al 22 de agosto): es necesario colocar un adorno con forma de corazón del lado derecho de la cama . Niño Prodigio señala también incorporar una vela roja o elementos relacionados con el amor. Cada vez que se mire ese rincón se debe pedir que el amor propio nunca falte.

(23 de julio al 22 de agosto): es necesario . Niño Prodigio señala también incorporar Cada vez que se mire ese rincón se debe Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre): colocar en un lugar central de la casa una pequeña pirámide. El astrólogo indica que es necesario atarla con una cinta blanca para tener mayor claridad en la toma de decisiones.

Niño Prodigio compartió recomendaciones que sirven para iluminar el aura espiritual (YouTube/NiñoProdigio)

Signos de Tierra

Tauro (20 de abril al 20 de mayo): Niño Prodigio aconseja encender un incienso de verbena para purificar la energía del hogar. El tarotista aseguró que esta actividad también puede ayudar en la salud física y mental .

(20 de abril al 20 de mayo): Niño Prodigio aconseja para El tarotista aseguró que esta actividad también puede . Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre): conseguir una planta de ruda y colocarle una cinta roja . El astrólogo indicó que esto permite atraer energías de abundancia y prosperidad , mientras aleja la energía negativa .

(23 de agosto al 22 de septiembre): conseguir una y . El astrólogo indicó que esto permite , mientras aleja la . Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero): Niño Prodigio indica que es necesario encender una vela roja en el centro de la casa, y cubrir los alrededores de la vela con pétalos de rosas. Esto ayudará a atraer el romance y la pasión.

Niño Prodigio aseguró que la semana en que Mercurio entra en oposición con Júpiter, invita a la reflexión en varios aspectos (YouTube/Niño Prodigio)

Signos de Aire

Géminis (21 de mayo al 21 de junio): abrir las ventanas del hogar para que la luz entre. Niño Prodigio aconseja colocar una copa de agua con una tableta de alcanfor para que el hogar esté repleto de luz, paz y se elimine todo lo negativo. Tras una semana se debe tirar el agua fuera de la casa.

(21 de mayo al 21 de junio): para que la luz entre. Niño Prodigio aconseja para que el hogar esté repleto de Tras una semana se debe tirar el agua Acuario (20 de enero al 18 de febrero): es necesario colgar un espejo redondo en la entrada del hogar. Niño Prodigio señaló que detrás del espejo se debe escribir la siguiente frase: “ Alejo las malas energías ”. Esto servirá de escudo y protección para resguardar la puerta de la casa.

(20 de enero al 18 de febrero): es necesario Niño Prodigio señaló que detrás del espejo se debe escribir la siguiente frase: “ ”. Esto servirá de para resguardar la puerta de la casa. Libra (23 de septiembre al 22 de octubre): el astrólogo aconseja adornar la casa con cosas que tengan oro y plata. Esto ayudará a conectar con la luz, la claridad, la suerte y el dinero.

Niño Prodigio reveló los consejos que deben seguir los signos durane la semana del 12 al 18 de enero (YouTube/NiñoProdigio)

Signos de Agua

Cáncer (21 de junio al 22 de julio): el color azul traerá suerte . El astrólogo indicó que se debe decorar algún espacio de la casa con este color para recibir vibraciones positivas , especialmente de los seres de luz. Se puede pintar una pared, poner una cortina o implementar otras técnicas.

(21 de junio al 22 de julio): . El astrólogo indicó que se debe para recibir , especialmente de los seres de luz. Se puede pintar una pared, poner una cortina o implementar otras técnicas. Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre): colocar una pecera en el hogar o en el lugar de trabajo . Niño Prodigio indica que esto ayudará a atraer vida y las personas se sentirán más revitalizadas.

(23 de octubre al 22 de noviembre): colocar una en el hogar o en el lugar de trabajo Niño Prodigio indica que esto Piscis (19 de febrero al 20 de marzo): colocar un cuarzo rosado bajo la cama. El astrólogo reveló que esto ayudará a cumplir los sueños y deseos para este año.

En cuanto a la Copa de la Suerte, Niño Prodigio reveló los siguientes números 68, 79, 46, 07, 36 y 03. El astrólogo cerró su mensaje con la afirmación “con Dios todo, sin él nada”.