Horóscopos de la semana de Niño Prodigio: qué les depara del 6 al 12 de octubre a los signos del zodíaco

Niño Prodigio anunció qué le deparará a los signos del zodíaco durante la semana del 6 al 12 de octubre de 2025. El astrólogo aseguró que la luna llena más reciente tendrá un efecto importante, sobre todo para ayudar a las personas a ver su situación actual con mayor claridad.

Predicciones de Niño Prodigio del 6 al 12 de octubre de 2025

De acuerdo con Niño Prodigio, esta semana se verá influida por la energía de la Luna de la Cosecha. Este es el nombre que recibe la luna llena que se presenta en el mes de octubre.

El astrólogo explicó que la Luna de la Cosecha iluminará las decisiones y hábitos que se “sembraron” con anterioridad. De esta forma, se volverá evidente qué es lo que deberá conservarse de ahora en adelante.

Signos de fuego

Aries (21 de marzo al 20 de abril): ya no será conveniente aferrarse al pasado ni a la zona de confort. La Luna será una guía para reconocer qué actividades todavía le aportan valor a los días. Vienen tiempos mejores.

Leo (23 de julio al 22 de agosto): el astrólogo aseguró que alguien se presentará esta semana para revelar una verdad inesperada. La recomendación es escuchar con madurez y ser honesto con lo que se dice.

Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre): será una semana emocional y la clave para enfrentarla estará en desahogarse, expresarse y relajarse. Niño Prodigio aconsejó tomar este periodo con calma, porque se aproximan días intensos.

En algunas culturas nativas americanas, la luna llena de octubre es conocida como la Luna de la Cosecha (Unsplash/Ganapathy Kumar)

Signos de tierra

Tauro (20 de abril al 20 de mayo): la energía estancada en los ámbitos económicos y laborales comenzará a moverse. Se manifestarán los deseos que se pidieron desde hace tiempo, en especial para quienes buscan un nuevo trabajo.

Virgo (23 de agosto al 23 de septiembre): es momento de cuestionarse si la vida que se tiene es la que se quiere para uno mismo o si está guiada por expectativas ajenas. La Luna de la Cosecha ayudará a ver esta situación con mayor claridad.

Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero): el cansancio mental se hará presente, por lo que Niño Prodigio aconsejó tomarse un descanso. No todos los problemas deberán resolverse en esta semana y será mejor tomar los días con calma.

Signos de aire

Géminis (21 de mayo al 20 de junio): se presentará una conversación importante que se ha evitado desde hace tiempo. El desahogo deberá hacerse con diplomacia para evitar peleas, pero con total honestidad.

Libra (23 de septiembre al 22 de octubre): la Luna de la Cosecha iluminará todos los logros que se han conseguido a lo largo del año. El astrólogo le recomienda a Libra verse en un espejo y repetir la frase “estoy logrando más de lo que yo creía” para atraer aún más energía positiva.

Acuario (20 de enero al 18 de febrero): la intuición se activará gracias a la Luna, por lo que se presentarán sueños reveladores durante la noche. Será útil escribirlos porque, según Niño Prodigio, en ellos se esconde un mensaje relevante.

Según Niño Prodigio, la luz de la Luna de la Cosecha iluminará el camino durante esta semana de octubre (Pexels/James Wheeler)

Signos de agua

Cáncer (21 de junio al 23 de julio): se volverá evidente que una persona del pasado todavía mantiene en sus pensamientos a Cáncer. Serán días propicios para reencontrarse y finalizar asuntos pendientes.

Escorpio (24 de octubre al 22 de noviembre): Niño Prodigio explicó que esta luna llena se presentará en la casa opuesta a la de Escorpio. Esto provocará el surgimiento de emociones intensas, como miedo y celos. Será un periodo para autoanalizarse, pero sin juzgarse.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo): existe algo que se ha mantenido oculto, sobre todo en el ambiente familiar, que ahora saldrá a la luz. Será una noticia impactante y, al mismo tiempo, liberadora. En un principio habrá caos, pero las aguas se tranquilizarán con el paso del tiempo.