Las predicciones de Mhoni Vidente para el mes de octubre: el impacto de la alineación planetaria de Halloween

Mhoni Vidente, la reconocida astróloga y tarotista latina, compartió sus predicciones para octubre de 2025. El mes diez del año promete ser cabalístico, debido a que será la primera vez en cientos de años que se registrará la alineación planetaria en Halloween, lo que traerá movimientos energéticos fuertes a nivel internacional.

Las predicciones de Mhoni Vidente para octubre de 2025

La vidente cubana precisó que será el “mes de la fuerza mística” en donde las energías oscuras enfrentarán al ser humano, especialmente por la presencia de Lucifer y sus 72 demonios, aunque el Arcángel Miguel también se hará presente.

“Será un mes agresivo en cuestiones de golpes de Estado, guerras, misiles, atentados...”, dijo Mhoni Vidente. La astróloga también explicó que la humanidad estará vulnerable, mientras que el mundo experimentará cambios fundamentales.

Uno de los movimientos energéticos del mes tendrá lugar el 13 de octubre, día de la Virgen de Fátima, cuando países como México experimentarán transformaciones radicales, particularmente en puestos de poder.

Las cartas de El Loco y El Sol también habla de fortaleza por parte de los ciudadanos, quienes están dispuestos a trabajar y a avanzar. Así como crecimiento económico y mayor gobernabilidad, negociaciones y seguridad.

Mhoni Vidente revela que México es uno de los países que experimentará más cambios en octubre 2025 (YT/Mhoni Vidente)

Por otro lado, la vidente latina pronostica fuertes eventos climáticos durante las próximas semanas, con muchas lluvias e inundaciones, así como movimientos sísmicos en el sur mexicano y en países como Guatemala y Belice.

La famosa advirtió sobre la posibilidad de una epidemia de sarampión en Estados Unidos, así como el surgimiento de una nueva variante de Covid-19 que mezclaría al menos tres sepas distintas, por lo que será llamada Frankenstein.

Cabe destacar que las predicciones de Mhoni Vidente no tienen base científica, sino que están basadas en la astrología.

Predicciones para América Latina en octubre de 2025

Para todo América Latina, Mhoni Vidente advirtió que la carta de El Emperador y la carta de El Diablo ejercen influencia en diferentes países, lo que podría significar un cambio en la historia en cuestiones de gobierno y economía.

La energía de las cartas de El Diablo y El Emperador recae en países de América Latina (YouTube/Mhoni Vidente)

Bolivia será una de las naciones que podría experimentar crecimiento en todos los sentidos tras crear alianzas con otros gobiernos, como el mexicano, con quienes podrían acordar comercio de importación.

Países como Argentina y Venezuela también experimentarán cambios en su régimen, mirarán hacia el futuro y verán la llegada de nuevos personajes, capaces, jóvenes e inteligentes, así como el poder de figuras femeninas.

Las predicciones de Mhoni Vidente para Estados Unidos

Al ser un mes cabalístico, octubre de 2025 también traerá consecuencias energéticas para el país norteamericano. Según la tarotista, las cartas de El Mago y La Muerte advierten atentados hacia importantes figuras en el poder. Podrían tener lugar en espacios públicos como “cines, aeropuertos, centros comerciales, trenes”, dijo Mhoni Vidente al hablar sobre lo que visualiza en el país norteamericano.

Predicciones para el resto del mundo en octubre 2025

La astróloga cubana visualizó la posibilidad de nuevas guerras en países de oriente y de otras partes del mundo, especialmente en Europa. Incluso aquellas naciones “que estaban alejadas de la guerra, comenzarán a involucrarse”.

La energía en todo el mundo se sentirá tensa y extrema durante todo octubre de 2025, lo que repercutirá en el clima, ya que habrá temporadas de frío sumamente intensas.

Mhoni Vidente advierte que más países se involucrarán en guerras en octubre de 2025 (YouTube/Mhoni Vidente)

“En lugares donde antes no nevaba, comenzará a nevar. Lugares donde no hacía frío, caerá la temperatura a grados bajo cero”, dijo Mhoni Vidente.

La naturaleza mostrará las repercusiones del mes cabalístico con fuertes huracanes y sismos en el mundo entero. Esta sería una forma de renovación con la Tierra inicia una nueva etapa de vida.

La tarotista latina precisó que un meteorito se acercará al planeta conforme avance el mes, y que el 21 de octubre es otro de los días más importantes de este ciclo de transformación de la humanidad.