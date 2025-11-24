Las predicciones de Mhoni Vidente para la era de Sagitario: qué le depara a Nicolás Maduro en Venezuela

La astróloga cubana Mhoni Vidente compartió las predicciones del tarot para la era de Sagitario. Un signo de fuego, con energía cambiante, fuerte, dinámica y apasionada, que afectará a todo el mundo y a los demás integrantes del zodiaco.

Las predicciones de Mhoni Vidente en la era de Sagitario

La carta de El Emperador y de El As de Oros, habla de que Sagitario es un signo apasionado y consciente de lo que hace para crecer. Suele idealizar su futuro, tener soberbia y ego que lo hacen tomar malas decisiones.

Mhoni Vidente le recomienda controlar sus defectos para poder tener buena energía en su vida. Es un signo apasionado que constantemente busca el enamoramiento, pero después se aburre. Necesitan de una pareja para poder progresar.

Sagitario tendrá buena fortuna durante su temporada, y estará acompañado por Acuario; un signo sonriente, Aries, que es líder en todos los sentidos; además de Géminis y Leo. Todos triunfarán en cuestiones de negocios.

Sus números de la suerte son el 06, 19 y 23. Su color de la suerte es el rojo y el negro. Tiene que deshacerse de las relaciones tóxicas y arreglar sus asuntos legales lo más rápido posible, además de cuidarse del mal de ojo, envidias y brujerías de personas de su pasado.

Sagitario es un signo de fuego, apasionado y con energía determinante, que vive su era del 23 de noviembre al 21 de diciembre (Archivo-Pixabay/@Alexas_Fotos) (Pixabay/@Alexas_Fotos)

Las predicciones de Mhoni Vidente para América Latina

Durante la era de Sagitario, la energía de este signo zodiacal también repercutirá en el resto del mundo. En el caso de América Latina, se prevén cambios fuertes y determinantes.

La carta de El Emperador y La Torre hablan de la caída de gobiernos, dictadores y tiranos. La pitonisa advirtió que las personas que han doblegado a sus países recibirán mano dura y hasta habló de una posible invasión.

Algunos líderes internacionales tomarán acciones en contra de naciones con problemáticas de narcotráfico. Mhoni Vidente advierte que los pobladores deben unirse para salvar a sus países y crear una sola línea, sin importar cuáles son sus ideologías políticas.

La astróloga cubana también explicó que existen encrucijadas en cuestiones de gobierno, habló de “mandatarios latinos” que deberán hacer cambios de estrategias y establecer diálogos con Estados Unidos, para así evitar situaciones críticas.

Mhoni Vidente comparte las predicciones para América Latina durante la era de Sagitario (Archivo-Instagram/@mhoni1)

Respecto a las próximas elecciones que se registrarán en Honduras, la vidente advirtió que existirán dos contrincantes muy fuertes, un hombre y una mujer. Además de que pueden registrarse problemáticas el día de las votaciones.

Otro país con futuras elecciones es Chile. Durante la era de Sagitario existirá un cambio total, con modificaciones en los representantes, lo que dará un comienzo nuevo en cuestiones de crecimiento, progreso y estabilidad.

Predicciones en el resto del mundo durante la era de Sagitario

Mhoni Vidente compartió que la carta de El Sol y la carta de El Mundo hablan de sismos y eventos fuertes en todo el mundo, especialmente en las fechas 1, 2 o 5 de diciembre, en la Ciudad de México y en América Latina.

En las predicciones del clima, la pitonisa visualizó que en esta era se detonarán tormentas invernales muy fuertes en Estados Unidos, Canadá y México.

Mhoni Vidente predice sismos importantes en México y América Latina durante la era de Sagitario (Archivo)

Entre otras predicciones, la astróloga latina habló de que podrían desencadenarse epidemias en el invierno del hemisferio norte y también vaticinó el fallecimiento de uno de los líderes más importantes del mundo, ante lo cual aclaró: esta muerte tendrá repercusiones negativas de manera internacional en cuestiones políticas.

Qué se espera para los famosos en la era de Sagitario

La astróloga cubana también dio sus predicciones para las personalidades de la farándula frente a la energía de Sagitario. Según sus cartas, Dua Lipa podría vivir nuevamente un sismo durante uno de sus conciertos en la capital de México, además de que está en planes de su boda en 2026.

Por otro lado, una de las integrantes de la familia Kardashian, confirmaría su embarazo y se conocería quién es el padre de ese bebé.