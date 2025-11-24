Los horóscopos semanales de Mhoni Vidente: las predicciones del 24 al 28 de noviembre de 2025

La famosa pitonisa Mhoni Vidente compartió su lectura del tarot con las predicciones del 24 al 28 de noviembre. Los signos zodiacales podrán descubrir sus números de la buena suerte, así como lo que deben hacer en los próximos días para cumplir sus objetivos y encaminarse a cerrar el 2025 de forma positiva.

Las predicciones de Mhoni Vidente del 24 al 28 de noviembre

En su lectura del tarot semanal publicada en sus redes sociales, la pitonisa compartió los horóscopos de la semana y explicó cuál es el mensaje especial del Universo para cada signo zodiacal, desde Aries hasta Piscis.

Aries

La carta de La Estrella le pide seguir con su brillo, pagar deudas, arreglar pendientes y planear el futuro. Tendrá energía positiva en la semana, aunque también estará pensativo sobre la dirección que debe tomar su vida personal, en cuestión de relaciones de pareja y formar una familia.

Números de la suerte: 08, 10 y 66.

Color: verde y blanco.

Signos compatibles: Acuario, Leo y Capricornio.

Tauro

La carta de El Mago les dice “pide que se te va a dar”. Mhoni Vidente predice abundancia y resolución de deudas, así como estabilidad en la salud, el amor y el dinero. Aunque su punto débil serán problemas de exceso de peso y presión alta.

Números de la suerte: 15, 27 y 30.

Color: amarillo y rojo.

Signos compatibles: Virgo, Capricornio y Aries.

La salud será un punto a considerar para las personas nacidas bajo este signo del 24 al 28 de noviembre (Archivo-Pixabay) (Pixabay)

Géminis

La carta de El Diablo habla de atracción, estabilidad y riqueza, además de planes a futuro. Esta semana deberán liquidar sus deudas y no pensar de más. La pitonisa recomienda poner en su cabeza cosas positivas y recibirán una propuesta de trabajo del extranjero.

Números de la suerte: 06, 25 y 40.

Color: amarillo y verde.

Signos compatibles: Aries, Acuario y Libra.

Cáncer

La carta de La Torre habla de momentos ideales para construir estabilidad y un patrimonio. La astróloga cubana advierte que será una semana de energías encontradas y problemas en lo laboral y en lo familiar, aunque no deberán tomarlo en serio y tendrán que controlar sus sentimientos y sus acciones.

Números de la suerte: 02, 29 y 37.

Color: verde y rojo.

Signos compatibles: Escorpio, Capricornio y Piscis.

Leo

La carta del As de Copas pide abrazar a sus seres queridos, estar en paz y completar todos sus pendientes. Recibirá invitaciones de viajes, es buen momento para cirugías médicas o estéticas, aunque la astróloga advierte problemas de espalda baja y el riñón.

Números de la suerte: 11, 14 y 39.

Color: naranja y rojo.

Signos compatibles: Sagitario, Aries y Tauro.

El signo zodiacal de Leo vivirá cambios importantes en la última semana de noviembre, según Mhoni Vidente (Archivo) La Nación

Virgo

La carta de La Puerta dice que es momento de adquirir fuerza, poder y determinación. Es la predicción de un buen año 2026, pero la advertencia de que deberán resolver sus conflictos legales en esta semana.

Números de la suerte: 13, 48 y 61.

Color: naranja y blanco.

Signos compatibles: Piscis, Tauro y Capricornio.

Libra

La carta de El Mundo indica que es el momento de tomar sus maletas, salir de viaje, divertirse y ser feliz. Deben sanar su economía para tener una Navidad y posadas positivas, tendrán una nueva oportunidad de trabajo.

Números de la suerte: 07, 09 y 21.

Color: azul y blanco.

Signos compatibles: Géminis, Acuario y Capricornio.

Escorpio

La carta de El Emperador habla de estabilidad y abundancia. La astróloga cubana les recomienda disfrutar la vida, será una semana de mucho trabajo. Deben cuidar de su salud y cuidarse de las mentiras que les dicen los demás.

Números de la suerte: 22, 31 y 34.

Color: blanco y rojo.

Signos compatibles: Cáncer, Piscis y Aries.

Los proyectos y negocios personales saldrán de mejor manera para los nacidos bajo el signo de Escorpio, según Mhoni Vidente (Archivo-Pixabay) (Pixabay)

Sagitario

La carta de El As de Oros habla de estabilidad, crecimiento y avance. Es su era y traen una vibra positiva, con invitaciones de viajes, regalos y festejos. Deben evitar chismes y reuniones en donde se encuentren amores de su pasado y de su vida presente.

Números de la suerte: 18, 20 y 38.

Color: amarillo y rojo.

Signos compatibles: Aries, Tauro y Leo.

Capricornio

La carta de El Sol habla de felicidad y energía positiva. Están en el momento de enfocarse en ellos mismos para salir adelante, deberán pagar sus deudas y conseguir estabilidad. Mhoni Vidente aconseja buscar bases en todos los ámbitos de su vida y no confiar en la palabra de los demás, pero sí observar sus acciones.

Números de la suerte: 01, 03 y 17.

Color: blanco y azul.

Signos compatibles: Libra, Virgo y Tauro.

Acuario

La carta de El Loco habla de riqueza y estabilidad. Tendrán oportunidades de crecimiento, negocios e ingresos, aunque llegan en medio de cambios drásticos. Se les aconseja administrar mejor su tiempo y quedarse con las situaciones positivas.

Números de la suerte: 04, 16 y 19.

Color: rojo y verde.

Signos compatibles: Géminis, Libra y Aries.

Piscis

La carta de la Rueda de la Fortuna habla de una semana de mucho trabajo, adelantar proyectos y cerrar el mes con eventos sociales. Deben organizarse bien y no gastar mucho, además de continuar con su determinación a ser feliz y sus planes de negocios.

Números de la suerte: 05, 23 y 47.

Color: amarillo y rojo.

Signos compatibles: Sagitario, Escorpión y Cáncer.