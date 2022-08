House of the Dragon: quién es Daemon Targaryen, el personaje que despertó curiosidad entre los fans

En 2019, la fascinación por Game of Thrones vivió su punto más alto cuando los fanáticos se reunían frente a la televisión para ser testigos de cada uno de los episodios de la última temporada y después discutir en redes sociales todas las aventuras que tenían lugar en Westeros. El inesperado final abrió paso a otras conversaciones que se habían diluido con el tiempo hasta el anuncio del estreno de House of the Dragon, el spin-off producido por HBO que se presentó este domingo en un contexto 200 años antes de lo sucedido en la aclamada serie.

La nueva historia está basada en la novela Fuego y Sangre, de George R.R. Martin, cuya primera parte ya está publicada, pero se desconoce la fecha del lanzamiento de la segunda entrega. Entre tal incertidumbre, esta serie se centra en la dinastía Targaryen y comienza narrando las dificultades que enfrenta Viserys I cuando es elegido por el Gran Consejo para suceder en el trono de los Siete Reinos a su abuelo, el rey Jaehaerys Targaryen, al ser el descendiente varón de mayor edad.

La historia de Daemon Targaryen cobrará relevancia en House of the Dragon, serie que centra su relato en la dinastía Targaryen @houseofthedragonhbo - @houseofthedragonhbo

Tras el estreno del primer episodio, y como ya es costumbre entre la comunidad de fanáticos, la discusión ha girado en torno a un personaje. Se trata de Daemon Targaryen, interpretado por el actor británico Matt Smith. Daemon, segundo hijo del príncipe Baelon Targaryen y la princesa Alyssa Targaryen, será quien encabece el desgobierno al estar inconforme por la ascensión de Viserys y la postulación de la hija de este último, Rhaenyra, como sucesora, cuando creía que había llegado su momento.

Daemon Targaryen es perfilado debido a sus acciones como un personaje arrogante, insensible, bravucón y polémico por un pasado rodeado por ladrones, prostitutas y apostadores. Incluso era apodado “Señor del Lecho de Pulgas”, el barrio más pobre de Desembarco del Rey, pese a su insistencia para ser considerado “Príncipe de la Ciudad”. Relegado del trono por sus actitudes calificadas por Viserys como desleales.

La princesa Rhaenyra Targaryen y el príncipe Daemon Targaryen, en la nueva serie de HBO, House of the Dragon @houseofthedragonhbo - @houseofthedragonhbo

Sin embargo, el propio actor Matt Smith ha hecho una consideración al respecto. “Daemon es un personaje muy ambiguo, con un área gris muy grande, porque aquí los personajes nunca son enteramente héroes o villanos, no son lineales en los libros, sino muy complejos”, dijo en una entrevista previa al estreno, lo que deja ver que se puede esperar cualquier cosa de este personaje con alta ambición de poder.

Otra de las curiosidades de Daemon es su espada, llamada Dark Sister, forjada en acero de Valyria, desde tiempos antes de la conquista de Aegon I Targaryen. Una espada tan imponente y con un material valioso, por su dificultad para ser hallado tras la destrucción de Valyria y que está diseñada para ser liviana, pero al mismo tiempo resistente y poderosa. Es la segunda de este material que se encuentra en manos de la dinastía Targaryen.

Daemon Targaryen es poseedor de Dark Sister, una poderosa espada fabricada con acero valyrio @houseofthedragonhbo - @houseofthedragonhbo

La espada fue creada, presumiblemente por una guerrera, para ser empuñada por mujeres, de hecho la reina Visenya Targaryen fue la primera en poseerla hasta convertirse en una experta en su manejo. Daemon es el cuarto propietario de Dark Sister, la recibió en reconocimiento a su destreza por parte de su abuelo.

Los fanáticos tendrán que esperar, como en los viejos tiempos, por la continuación de la trama de House of the Dragon cada domingo a través de HBO. La producción está compuesta por diez episodios y tras el estreno de The Heirs of the Dragon, la siguiente semana presentarán el segundo bajo el título The Rogue Prince.