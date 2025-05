ICE vs Sheinbaum: ¿qué pasó con los operativos en los narcolaboratorios en México?

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, desmintió que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) encabezaran un operativo en territorio mexicano para desmantelar tres narcolaboratorios en el estado de Sinaloa. Adicionalmente, señaló que la relación bilateral entre México y EE.UU. cambió significativamente desde el pasado periodo presidencial.

Sheinbaum desmiente el desmantelamiento de tres narcolaboratorios en México por parte de ICE

Durante el pasado 14 de mayo, los voceros de ICE en su cuenta X aseguraron que sus agentes desmantelaron tres narcolaboratorios en Sinaloa, México. En aquel momento, la instancia estadounidense también resaltó la colaboración con las autoridades mexicanas para realizar este operativo.

Esta fue la fotografía que se difundió en medios mexicanos y que la presidenta Sheinbaum calificó como "falsa". @ICEgov vía X

Sin embargo, en su conferencia matutina del 15 de mayo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo declaró que este operativo de desmantelamiento fue falso. Además, desestimó las fotografías correspondientes que se publicaron en diversos medios.

“Es falsa (la acción de ICE) y esa fotografía que sale en primera plana de La Jornada no corresponde a ninguna operación en México. Ayer estuve hablando un buen rato con el fiscal General de la República y hoy tocamos el tema en el Gabinete, declaró la mandataria mexicana en su conferencia desde Palacio Nacional", dijo.

El ICE y los narcolaboratorios en México

La presidenta Sheinbaum aprovechó su conferencia para destacar que, desde la llegada de su antecesor, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), la relación entre México y Estados Unidos cambió significativamente, tanto con el gobierno estadounidense como con sus agencias.

Bajo esta línea, la mandataria explicó que en México hay agencias de Estados Unidos que, cotidianamente, presentan denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR), mismas que con base a sus múltiples áreas de inteligencia, detectan la existencia de laboratorios o la llegada de cargamentos ilegales de precursores químicos.

De acuerdo a la presidenta Sheinbaum, es a partir de esa información que la FGR actúa y concreta operativos con elementos de la Policía Ministerial o de las fiscalías correspondientes. Desde hace muchos años, desde que estuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador y a la fecha, no participan ni coordinan las operaciones las agencias extranjeras en nuestro territorio, enfatizó la mandataria.

Con respecto a las fotografías divulgadas en la cuenta de X de ICE y retomadas por otros medios, Sheinbaum informó que ya se investiga cómo fueron logradas. Finalmente, aunque dijo que sí existe una colaboración bilateral de México y EE.UU. para combatir al narcotráfico, Sheinbaum reiteró que no existe subordinación hacia ninguna agencia de Estados Unidos.

La versión del ICE con respecto al operativo que Claudia Sheinbaum desmintió

Mediante su cuenta de X, los representantes de ICE aseguraron que, para desmantelar tres narcolaboratorios en Sinaloa, colaboraron con la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Marina (Semar). “La colaboración entre ICE-HSI y el gobierno de México ayuda a detener la producción de narcóticos en la fuente, lo cual evita que drogas mortales pasen de contrabando a través de nuestras fronteras y lleguen a nuestras calles”, sentencia el post X.

La publicación donde ICE informó sobre el presunto desmantelamiento de narcolaboratorios en Sinaloa @ICEgov vía X

No obstante, la mandataria Sheinbaum recalcó que las fotografías difundidas son falsas y/o no corresponderían al presunto operativo al que ICE apunta en esta publicación. Es importante remarcar que, según las leyes mexicanas, las instancias como ICE no tienen autoridad para actuar con autonomía en territorio mexicano; sin embargo, pueden establecer medidas de colaboración de la mano de autoridades como la FGR (siempre y cuando, esta última diseñe y coordine las acciones pertinentes de principio a fin).