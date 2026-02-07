¿Adiós al glitter en Illinois?: la iniciativa de ley que busca prohibir su venta

En Illinois, una iniciativa legislativa reavivó el debate ambiental alrededor de la escarcha, también conocida como purpurina, utilizada como brillo corporal. Se trata del proyecto HB 4175, presentado en la 104ª Asamblea General por la representante estatal Kimberly Du Buclet. El texto propone prohibir de manera escalonada la venta de artículos de cuidado personal que contengan glitter plástico no biodegradable.

Proyecto HB 4175: cómo sería la prohibición del glitter plástico en Illinois

La enmienda propuesta a la Ley de Protección Ambiental fija que, desde el 31 de diciembre de 2029, ninguna persona podrá fabricar o comercializar un producto de cuidado personal que contenga “purpurina plástica no biodegradable”.

En caso de aprobarse, desde el 31 de diciembre de 2029 quedaría prohibida la fabricación y comercialización de estos productos en el estado Freepick

La misma disposición explica que, hasta el 31 de diciembre de 2030, solo se podrá aceptar para la venta el stock existente de esos productos, siempre que haya sido adquirido y transportado al estado antes de la entrada en vigor de la prohibición.

El proyecto incorpora una definición técnica del material prohibido. Describe la “purpurina plástica” como un material decorativo compuesto por partículas reflectantes de uno o más colores, de menos de dos milímetros de tamaño, hechas de plástico no biodegradable, cortadas con precisión en diversas formas y tamaños, e incorporadas a artículos para crear un efecto brillante mediante la reflexión de la luz.

Qué productos quedarían alcanzados por la prohibición del glitter

La propuesta define “producto de cuidado personal” como cualquier artículo destinado a ser frotado, vertido, espolvoreado o rociado, introducido en el cuerpo humano, o aplicado de otro modo para limpiar, embellecer, promover el atractivo o alterar la apariencia. Además, incluye cualquier productoo destinado a funcionar como componente de esos artículos.

La prohibición alcanza a productos destinados a limpiar, embellecer o modificar la apariencia del cuerpo humano Freepick

Qué productos quedarían excluidos de la prohibición del glitter

Las excepciones previstas en el proyecto son los siguientes ítems:

Medicamentos bajo receta : quedan expresamente exceptuados del alcance de la norma y no se consideran productos de cuidado personal, aun cuando se apliquen sobre el cuerpo humano.

: quedan expresamente exceptuados del alcance de la norma y no se consideran productos de cuidado personal, aun cuando se apliquen sobre el cuerpo humano. Glitter que no sea plástico : la prohibición se limita a la purpurina plástica, por lo que pueden utilizarse materiales brillantes biodegradables o que no encuadren en la definición legal de sintéticos.

: la prohibición se limita a la purpurina plástica, por lo que pueden utilizarse materiales brillantes biodegradables o que no encuadren en la definición legal de sintéticos. Productos que no son de cuidado personal: la restricción no alcanza a artículos creados para hacer manualidades, decoraciones festivas, textiles, ropa o accesorios.

Por qué Illinois busca prohibir el glitter plástico: impacto ambiental

La iniciativa advierte que las microesferas plásticas representan una amenaza para el ambiente del estado porque ya fueron detectadas en cuerpos de agua del Lake Michigan. Al respecto, indica que estos materiales pueden recolectar contaminantes o dañar peces y otros organismos acuáticos que sostienen la base de la cadena alimentaria.

La patrocinadora de la propuesta, la representante estatal Kimberly Du Buclet declaró a Axios que “los microplásticos presentes en los productos de cuidado personal se fabrican en un tamaño que termina vulnerando a las vías fluviales y al medio ambiente”.

El defensor ambiental Jordan Parker sostuvo que “la brillantina y los plásticos en general son un grave problema de salud humana” y añadió que “la mayoría de la gente no se da cuenta de que la brillantina no son más que pequeños trozos de plástico. Cuando se va por el desagüe, vuelve a nuestros cuerpos”.

El proyecto se apoya en alertas ambientales por la presencia de microplásticos en aguas del lago Michigan Freepick

En qué etapa legislativa está el proyecto HB 4175 en Illinois

La iniciativa se presentó formalmente el 21 de octubre de 2025. Una semana después, el 28 de octubre, fue enviada al Comité de Reglas, un paso previo obligatorio. Allí se define si el proyecto puede seguir su trámite. Si avanza, pasa a otras comisiones donde se analiza el contenido, se discuten posibles cambios y, finalmente, se decide si se vota en la Cámara de Representantes.