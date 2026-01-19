Noticias del sur de Florida y Miami hoy, en vivo: frente frío, nieve y últimas actualizaciones del lunes 19 de enero
Reportes al momento y cobertura en tiempo real de las novedades en el Estado Soleado
Clima en Florida: el pronóstico del lunes 19 de enero
Un frente frío avanzó desde el Medio Oeste hacia la Costa Este y empujó aire muy frío hasta Florida, con temperaturas bajo el punto de congelación y nevadas poco comunes en algunos sectores del estado.
El aire gélido seguirá dominando: para este lunes 19 de enero se espera un día más frío en buena parte del interior y la costa atlántica, y el evento intenso se extendería hasta el martes 20, cuando comenzarían a estabilizarse las condiciones.
El NWS advirtió que las noches serán “extremadamente frías”, con mínimas que podrían llegar a 10°F (-12°C), y emitió avisos por heladas fuertes en el norte de Florida, con riesgo de visibilidad reducida y acumulaciones puntuales (cerca de Tallahassee) y de hielo por recongelamiento entre la noche del domingo y la mañana del lunes.
El domingo 18 de enero se reportaron “copos gordos” en zonas como Pensacola, Marianna y el condado de Walton, y en Okaloosa se registraron hasta 2 pulgadas de nieve en Laurel Hill.
La nieve fue breve: como el suelo estaba relativamente cálido por las temperaturas previas, se derritió casi de inmediato y para el mediodía del domingo prácticamente había desaparecido.
