Noticias del sur de Florida y Miami hoy, en vivo: frente frío, nieve y últimas actualizaciones del lunes 19 de enero

Reportes al momento y cobertura en tiempo real de las novedades en el Estado Soleado

Nevada inusual en Holt, Florida, el domingo 18 de enero de 2026 (Foto: Danielle Brahier vía AP)
Nevada inusual en Holt, Florida, el domingo 18 de enero de 2026 (Foto: Danielle Brahier vía AP)Danielle Brahier - Danielle Brahier

Clima en Florida: el pronóstico del lunes 19 de enero

Un frente frío avanzó desde el Medio Oeste hacia la Costa Este y empujó aire muy frío hasta Florida, con temperaturas bajo el punto de congelación y nevadas poco comunes en algunos sectores del estado.

El aire gélido seguirá dominando: para este lunes 19 de enero se espera un día más frío en buena parte del interior y la costa atlántica, y el evento intenso se extendería hasta el martes 20, cuando comenzarían a estabilizarse las condiciones.

El domingo 18 de enero se reportaron “copos gordos” en zonas como Pensacola, Marianna y el condado de Walton
El domingo 18 de enero se reportaron “copos gordos” en zonas como Pensacola, Marianna y el condado de WaltonLuis Santana - Tampa Bay Times

Noticias en vivo del Sur de Florida

