Adiós, Illinois: el gigante de artículos para el hogar que cierra sus tiendas antes del 30 de septiembre
La cadena de muebles se declaró en bancarrota y suspenderá sus actividades en 29 sucursales, incluidas tres en el estado gobernado por J.B. Pritzker
La cadena de muebles y decoración At Home, con más de 250 tiendas en Estados Unidos, atraviesa un proceso de quiebra que la obligará a cerrar 29 sucursales antes del 30 de septiembre de 2025. Entre ellas, tres se encuentran ciudades de Illinois: Crestwood, Peoria y Geneva. También hay locales afectados en California, Florida, Nueva York, Virginia y otros estados.
At Home cierra 29 sucursales, incluidas tres en Illinois
La cadena At Home abrió su primera tienda en Texas en 1979 y, poco a poco, se expandió por todo Estados Unidos, con una amplia variedad de artículos para el hogar, como decoración, muebles y utensilios de cocina. En junio pasado, se declaró en bancarrota bajo el Capítulo 11 de la ley de quiebras, a raíz de “presiones económicas más amplias y específicas del mercado minorista”, de acuerdo con documentos judiciales.
La medida forma parte de un plan de reestructuración que busca eliminar 2000 millones de dólares en deuda y sumar US$200 millones para sostener sus operaciones a futuro, según informó NBC Chicago.
En un principio, At Home adelantó que cerraría 26 tiendas antes del 30 de septiembre de 2025, entre ellas las de Crestwood y Peoria. Posteriormente, la compañía sumó nuevas bajas a la lista, incluido el local de Geneva, en el oeste de los suburbios de Illinois.
Los aranceles de Donald Trump impulsaron la quiebra de At Home
Tras declararse en bancarrota, el director ejecutivo Brad Weston señaló en un comunicado que la empresa atravesaba importantes desafíos para su funcionamiento “en medio de un entorno comercial cada vez más dinámico y en rápida evolución", sumado al “impacto de los aranceles” impuestos por Donald Trump.
Según los documentos judiciales, el alza de las tasas de interés, la “inflación persistente” y la creciente preocupación por los costos aduaneros insostenibles por el incremento de las tarifas llevaron a At Home a declararse en quiebra, lo que provocó el cierre de seis tiendas en el último año, según indicó USA Today.
“Dado el costo asociado con la operación de locales físicos y los problemas que enfrenta la industria minorista, varias de las tiendas restantes de At Home están funcionando en niveles de desempeño subóptimos”, detallaron los archivos oficiales.
Dentro del proceso de bancarrota, la propiedad de la cadena de muebles pasará a manos de un grupo de fondos de cobertura y firmas de inversión con sede en Nueva York y San Francisco, según informó la compañía mediante un comunicado de prensa.
Dónde cerrarán las tiendas de At Home en Estados Unidos: antes del 30 de septiembre
Una por una, estas tiendas de At Home que suspenderán operaciones antes del 30 de septiembre de 2025:
California
- 750 Newhall Dr, San Jose
- 2505 El Camino Real, Tustin
- 2200 Harbor Blvd, Costa Mesa
- 3795 E Foothills Blvd, Pasadena
- 1982 E 20Th St, Chico
- 26532 Towne Center Drive Suites A-B, Foothill Ranch
- 8320 Delta Shores Circle S., Sacramento
- 2900 N Bellflower Blvd, Long Beach
Florida
- 14585 Biscayne Blvd, North Miami
Illinois
- 13180 S Cicero Avenue, Crestwood
- 2100 South Randall Road, Geneva
- 5203 W War Memorial Dr, Peoria
Massachusetts
300 Providence Highway, Dedham
571 Boston Turnpike, Shrewsbury
Minnesota
- 2820 Hwy 63 South, Rochester
Montana
- 905 S 24Th Street W, Billings
Nueva Jersey
- 1361 NJ-35, Middletown Township
- 461 Route 10 East, Ledgewood
- 301 Nassau Park Blvd., Princeton
Nueva York
- 6135 Junction Blvd, Rego Park
- 300 Baychester Ave, Bronx
- 5101 Fashion Dr., Naunet
Pensilvania
- 720 Clairton Blvd, Pittsburgh
Virginia
- 8300 Sudley Rd., Manassas
- 19460 Compass Creek Pkwy, Leesburg
Washington
- 1001 E Sunset Drive, Bellingham
- 2530 Rudkin Road, Yakima
Wisconsin
- 2201 Zeier Road, Madison
- 3201 North Mayfair Road, Wauwatosa
