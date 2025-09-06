Adiós, Illinois: el gigante de artículos para el hogar que cierra sus tiendas antes del 30 de septiembre

La cadena de muebles y decoración At Home, con más de 250 tiendas en Estados Unidos, atraviesa un proceso de quiebra que la obligará a cerrar 29 sucursales antes del 30 de septiembre de 2025. Entre ellas, tres se encuentran ciudades de Illinois: Crestwood, Peoria y Geneva. También hay locales afectados en California, Florida, Nueva York, Virginia y otros estados.

At Home cierra 29 sucursales, incluidas tres en Illinois

La cadena At Home abrió su primera tienda en Texas en 1979 y, poco a poco, se expandió por todo Estados Unidos, con una amplia variedad de artículos para el hogar, como decoración, muebles y utensilios de cocina. En junio pasado, se declaró en bancarrota bajo el Capítulo 11 de la ley de quiebras, a raíz de “presiones económicas más amplias y específicas del mercado minorista”, de acuerdo con documentos judiciales.

En junio, At Home se declaró en bancarrota bajo el Capítulo 11 Facebook: At Home

La medida forma parte de un plan de reestructuración que busca eliminar 2000 millones de dólares en deuda y sumar US$200 millones para sostener sus operaciones a futuro, según informó NBC Chicago.

En un principio, At Home adelantó que cerraría 26 tiendas antes del 30 de septiembre de 2025, entre ellas las de Crestwood y Peoria. Posteriormente, la compañía sumó nuevas bajas a la lista, incluido el local de Geneva, en el oeste de los suburbios de Illinois.

Los aranceles de Donald Trump impulsaron la quiebra de At Home

Tras declararse en bancarrota, el director ejecutivo Brad Weston señaló en un comunicado que la empresa atravesaba importantes desafíos para su funcionamiento “en medio de un entorno comercial cada vez más dinámico y en rápida evolución", sumado al “impacto de los aranceles” impuestos por Donald Trump.

Según los documentos judiciales, el alza de las tasas de interés, la “inflación persistente” y la creciente preocupación por los costos aduaneros insostenibles por el incremento de las tarifas llevaron a At Home a declararse en quiebra, lo que provocó el cierre de seis tiendas en el último año, según indicó USA Today.

La propiedad de la cadena de muebles quedará en manos de varios fondos de cobertura y firmas de inversión con base en Nueva York y San Francisco Catpura de pantalla: At Home

“Dado el costo asociado con la operación de locales físicos y los problemas que enfrenta la industria minorista, varias de las tiendas restantes de At Home están funcionando en niveles de desempeño subóptimos”, detallaron los archivos oficiales.

Dentro del proceso de bancarrota, la propiedad de la cadena de muebles pasará a manos de un grupo de fondos de cobertura y firmas de inversión con sede en Nueva York y San Francisco, según informó la compañía mediante un comunicado de prensa.

Dónde cerrarán las tiendas de At Home en Estados Unidos: antes del 30 de septiembre

Una por una, estas tiendas de At Home que suspenderán operaciones antes del 30 de septiembre de 2025:

California

750 Newhall Dr, San Jose

2505 El Camino Real, Tustin

2200 Harbor Blvd, Costa Mesa

3795 E Foothills Blvd, Pasadena

1982 E 20Th St, Chico

26532 Towne Center Drive Suites A-B, Foothill Ranch

8320 Delta Shores Circle S., Sacramento

2900 N Bellflower Blvd, Long Beach

Florida

14585 Biscayne Blvd, North Miami

Illinois

13180 S Cicero Avenue, Crestwood

2100 South Randall Road, Geneva

5203 W War Memorial Dr, Peoria

El alza de las tasas de interés, la inflación y los costos aduaneros fueron los causantes del cierre de tiendas de At Home Facebook: At Home

Massachusetts

300 Providence Highway, Dedham

571 Boston Turnpike, Shrewsbury

Minnesota

2820 Hwy 63 South, Rochester

Montana

905 S 24Th Street W, Billings

Nueva Jersey

1361 NJ-35, Middletown Township

461 Route 10 East, Ledgewood

301 Nassau Park Blvd., Princeton

Nueva York

6135 Junction Blvd, Rego Park

300 Baychester Ave, Bronx

5101 Fashion Dr., Naunet

Pensilvania

720 Clairton Blvd, Pittsburgh

Virginia

8300 Sudley Rd., Manassas

19460 Compass Creek Pkwy, Leesburg

Washington

1001 E Sunset Drive, Bellingham

2530 Rudkin Road, Yakima

Wisconsin

2201 Zeier Road, Madison

3201 North Mayfair Road, Wauwatosa