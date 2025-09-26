Avanza el ICE en Chicago: cancelan eventos deportivos por la amenaza de redadas contra migrantes

Una tarde de fútbol en un suburbio de Chicago se transformó en una escena de pánico y desconcierto después de que agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) detuvieran a una mujer frente a decenas de familias. Lo que parecía un sábado habitual en el Parque Olímpico de Schaumburg terminó con partidos suspendidos, niños asustados y padres que ahora temen volver a las canchas.

Un arresto del ICE que generó caos en Chicago

El 21 de septiembre, durante el desarrollo de una liga amateur, agentes del ICE ingresaron al parque y detuvieron a una mujer sentada en una de las bancas. Según testigos, la acción se llevó a cabo en cuestión de minutos, pero bastó para sembrar confusión y terror entre los presentes.

El operativo ocurrió el sábado 21 de septiembre frente a más de 1500 jugadores y familias Archivo

Un hombre identificado como Anselmo, responsable de la United States Soccer League Chicago, relató que en ese momento había alrededor de siete canchas en plena actividad y que el operativo alteró a los más de 1500 jugadores y familias que participan habitualmente en la organización.

“Básicamente ellos bien asustados. No comprenden lo que está pasando”, explicó Anselmo en diálogo con Telemundo Chicago, al describir el desconcierto que provocó la presencia de los uniformados. Aseguró que muchos niños corrieron sin saber por qué, mientras padres y entrenadores intentaban mantener la calma.

“Ella no es una asesina”: la voz de la familia de la mujer capturada por el ICE

La mujer arrestada fue identificada como Griselda Martínez, una abuela que se encontraba en el lugar junto a su nieto de apenas unos meses. Su hijo, Cristian Gómez, contó al medio citado, entre lágrimas, que jamás pensó que la intervención del ICE estuviera dirigida a su madre.

Cristian Gómez, hijo de la mujer arrestada y quien trabajaba como árbitro en el parque, declaró entre lágrimas que su madre había sido acusada en 2023 de un crimen, pero que todos los cargos fueron desestimados Erin Hooley / AP - AP�

Martínez había sido acusada en 2023 de participar como vigía en una balacera en Glenview, donde murieron dos hermanos adolescentes. Sin embargo, los registros judiciales del condado de Cook demostraron que no existían pruebas en su contra y que meses después todos los cargos fueron desestimados.

“Ella no es ninguna asesina, para nada”, declaró Gómez, quien trabajaba como árbitro en el mismo parque cuando observó como agentes subieron a su madre a una camioneta. No tuvo la oportunidad de despedirse, ya que la acción fue rápida y sorpresiva.

Temor entre las ligas comunitarias

El impacto del arresto no se limitó a la familia de Griselda. Organizadores locales confirmaron que se suspendieron varios encuentros por miedo a nuevas apariciones de ICE.

La United States Soccer League Chicago suspendió todos sus partidos hasta nuevo aviso Erin Hooley / AP - AP�

Suspensión de torneos: la United States Soccer League Chicago detuvo sus partidos hasta nuevo aviso.

la United States Soccer League Chicago detuvo sus partidos hasta nuevo aviso. Canchas vacías: los campos que suelen reunir a cientos de personas cada fin de semana permanecieron desiertos.

los campos que suelen reunir a cientos de personas cada fin de semana permanecieron desiertos. Incertidumbre en la comunidad: padres y jugadores manifestaron temor a ser blanco de detenciones, aunque no tengan antecedentes.

Alfredo Ramos, organizador de otro club que también participaba en la jornada, describió la llegada de una camioneta sin placas y con vidrios polarizados, lo que generó aún más sospechas. “El carro tenía unas banderas de México. No se ve normal lo que están haciendo”, aseguró.

El ICE detiene a más migrantes sin antecedentes penales

El caso de Griselda Martínez se da en un contexto en el que los inmigrantes sin historial delictivo representan el grupo más numeroso dentro de los centros de detención de ICE. Según cifras divulgadas por el propio organismo y reportadas por The Guardian, actualmente 16.523 personas sin antecedentes penales permanecen bajo custodia, lo que supera a los 15.725 detenidos con historial criminal y a los 13.767 con cargos pendientes.

En total, hay 59.762 migrantes detenidos en el país norteamericano, lo que marca un récord histórico desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. Esta tendencia contradice el argumento del gobierno federal de que las operaciones están dirigidas únicamente contra “criminales peligrosos”.