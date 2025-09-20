La lucha de un suburbio de Chicago para ser un santuario para migrantes: exigen quitar las “cámaras espía”

Chicago se convirtió en uno de los principales focos de los operativos migratorios de Donald Trump y los habitantes de un suburbio de la ciudad reclamaron convertirse en un santuario para la comunidad. Durante una reunión de la junta municipal de Lincolnwood, exigieron eliminar las “cámaras espía” que compartirían información con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

El pedido de los migrantes que viven en Lincolnwood para protegerse ante el ICE

Con poco más de 13.000 habitantes, este barrio del condado de Cook, en Chicago, expresó su incertidumbre y miedo ante los operativos del gobierno de Estados Unidos y las agencias migratorias. En las últimas semanas, Trump amenazó con enviar a efectivos de la Guardia Nacional a la ciudad de Illinois e incrementó las redadas.

Durante una reunión de la junta municipal de Lincolnwood esta semana, una residente, cuya identidad no fue revelada, alzó la voz para pedir que se implementen políticas santuario. “Hagan la declaración, protejan a nuestros vecinos inmigrantes y que los residentes escuchen claro y fuerte que los apoyan”, aseveró.

El suburbio de Chicago tiene poco más de 13.000 habitantes y piden eliminar los lectores de placas Facebook/Village of Lincolnwood

En diálogo con Telemundo, otra habitante del suburbio de Chicago remarcó el temor que siente al salir a la calle y ser interceptada por agentes del ICE o de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés).

El miedo entre la comunidad extranjera de Lincolnwood se incrementó tras el fallecimiento de un migrante mexicano en Franklin Park, el 12 de septiembre pasado. Silverio Villegas-González, de 38 años, murió tras recibir un disparo de un agente del ICE en lo que se inició como un operativo rutinario.

Según el comunicado del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), el hombre oriundo de Michoacán se encontraba sin estatus legal en EE.UU. y habría atropellado con su vehículo al agente del ICE, quien disparó contra él al “temer por su vida”.

Los habitantes de Lincolnwood expresaron su temor ante las redadas del ICE y piden proteger a la comunidad migrante Facebook/Village of Lincolnwood

Los vecinos del suburbio de Chicago exigen eliminar las “cámaras espía” del ICE

Los residentes de Lincolnwood también reclamaron la retirada de los lectores de placas de vehículos de la compañía Flock Safety. Este tipo de dispositivos están instalados en alrededor de 4000 comunidades de todo Estados Unidos.

El 5 de septiembre pasado, el secretario de Estado de Illinois, Alexi Giannoulias, señaló en un comunicado oficial que el Departamento de Policía de Forest Park compartió información registrada por esas cámaras con la CBP. El funcionario destacó que continuarían el servicio con esos lectores, pero los responsables deberían cumplir la ley estatal.

Días atrás, la empresa pausó su cooperación con las agencias migratorias en medio de las acusaciones, según indicó CBS News.

La comunidad migrante de Lincolwood remarcó su miedo a salir a la calle por los operativos migratorios Archivo

En ese contexto, los vecinos del suburbio de Chicago insistieron en tomar las precauciones necesarias para lograr que Lincolnwood sea un santuario para migrantes.

Por qué Trump incrementó los operativos migratorios en Chicago

El mandatario republicano señaló la localidad de Illinois como la “peor y más peligrosa ciudad del mundo” a través de su perfil de Truth Social el 2 de septiembre pasado. En ese sentido, Trump remarcó una serie de sucesos que tuvieron lugar en el territorio y aseguró que “devolvería la seguridad” a Chicago.

Por ello, advirtió sus intenciones de enviar efectivos de la Guardia Nacional e incrementar la presencia del ICE en las calles de Illinois.