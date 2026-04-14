Brandon Johnson celebra los cherry blossoms en el “mini Japón” de Chicago: recorrido en fotos

Brandon Johnson, alcalde de Chicago, celebró en redes sociales la llegada de uno de los momentos más esperados de la primavera en la ciudad más populosa de Illinois: la floración de los cerezos (cherry blossom) en el Jackson Park. En su mensaje, el líder local hizo foco en el fenómeno natural que cada año convoca a miles de visitantes y que, en esta ocasión, ya se encuentra en una fase avanzada.

Llegó la floración de los cerezos del Jackson Park: qué dijo Johnson

Según destacó el propio alcalde a través de su cuenta oficial de X, el emblemático bosque de cerezos fue plantado en 2013 en la zona del Columbia Basin como parte de la conmemoración del 120° aniversario de la World’s Columbian Exposition. Este gesto buscó fortalecer los lazos culturales entre Japón y Chicago.

Brandon Johnson, alcalde de Chicago, celebró en redes sociales la llegada de uno de los momentos más esperados de la primavera x.com/chicago

La postal que hoy ofrece el parque es el resultado de esa iniciativa: cerca de 200 árboles de cerezos, con flores en tonos rosados y blancos, transforman el entorno en un espacio de contemplación.

El fenómeno, además, se vincula con la tradición japonesa del “hanami”, que refiere al acto de observar y celebrar la belleza efímera de las flores.

Este momento es considerado una antesala del pico máximo, que suele darse entre fines de abril y comienzos de mayo x.com/chicago

El estado actual de la floración en Chicago: lo que pueden ver los turistas

De acuerdo con la información difundida por el Chicago Park District, la floración de los cerezos en 2026 se encuentra entre las etapas cuatro y cinco, lo que indica que los brotes ya están abiertos y que muchas flores comienzan a desplegarse plenamente.

Este momento es considerado una antesala del pico máximo, que suele darse entre fines de abril y comienzos de mayo.

El organismo advirtió que este período es ideal para planificar una visita en los próximos días, ya que el momento de mayor esplendor puede durar entre seis y 14 días, según las condiciones climáticas.

Los árboles están distribuidos en distintos puntos estratégicos dentro del parque, todos a poca distancia entre sí x.com/chicago

Las temperaturas frescas y la humedad característica de la primavera en Chicago suelen retrasar la apertura de los brotes, al permitir que el proceso sea progresivo y escalonado.

Dónde ver los cerezos en Jackson Park y Wooded Island

Los árboles están distribuidos en distintos puntos estratégicos dentro del parque, todos a poca distancia entre sí. Entre las ubicaciones principales se destacan:

Las temperaturas frescas y la humedad característica de la primavera en Chicago suelen retrasar la apertura de los brotes, al permitir que el proceso sea progresivo y escalonado x.com/ChicagosMayor

El área que rodea el Columbia Basin, un estanque central que actúa como eje del recorrido.

Los alrededores del South Portico, al sur del Griffin Museum of Science and Industry.

El extremo norte de la Wooded Island.

El Osaka Garden, un jardín japonés tradicional dentro del parque.

Jackson Park abre todos los días de 6 a 21 hs (hora local) x.com/ChicagosMayor

Horarios y reglas para visitar los cerezos en Jackson Park

El Chicago Park District también detalló los horarios y condiciones para quienes deseen acercarse a disfrutar del evento:

Horarios y reglas para visitar los cerezos en Jackson Park x.com/ChicagosMayor

Jackson Park abre todos los días de 6 a 21 hs (hora local).

Wooded Island permanece accesible desde el amanecer hasta el atardecer.

El Osaka Garden funciona de martes a domingo de 10 a 18 hs, con cierre los lunes por mantenimiento.

El jardín japonés mantiene un límite de 50 visitantes simultáneos para preservar el entorno.

Además, se recomienda optar por horarios con menor afluencia, como las mañanas de días laborables o las primeras horas de la tarde, para una experiencia más tranquila.

Las autoridades remarcaron la importancia de respetar ciertas reglas para garantizar la conservación del espacio x.com/ChicagosMayor

Reglas del Chicago Park District para cuidar los cerezos

Las autoridades remarcaron la importancia de respetar ciertas reglas para garantizar la conservación del espacio y la experiencia de todos los visitantes. Entre las principales disposiciones se incluyen:

Galería de imágenes: floración de cerezos en Chicago x.com/chicago