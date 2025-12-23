Buenas noticias en Illinois: el anuncio de JB Pritzker sobre una industria que puede generar miles de empleos

JB Pritzker confirmó un nuevo estímulo para la producción cinematográfica en Illinois. Con la firma de la ley SB 1911, el gobernador demócrata impulsó el fortalecimiento de esta industria, con la intención de generar nuevos empleos.

El impulso de JB Pritzker a la industria cinematográfica en Illinois

A través de una publicación en su cuenta oficial de X (ex Twitter), Pritzker enfatizó que “el Crédito Fiscal para la Producción Cinematográfica continúa impulsando una industria central para la vitalidad cultural y económica de Illinois“.

El gobernador JB Pritzker confirmó un nuevo incentivo para la industria del cine en Illinois X@GovPritzker

En esa misma línea, el mandatario estatal explicó que esta expansión representa un “redoblamiento del compromiso” de su administración para “construir una fuerza laboral creativa de primer nivel y garantizar que las producciones elijan a Illinois como su hogar”.

Las medidas de la ley firmada por Pritzker para atraer producciones cinematográficas y generar empleos

Pritzker firmó el pasado 12 de diciembre la ley SB 1911, con entrada en vigencia inmediata. En específico, esta norma amplía y mejora el crédito fiscal para la producción cinematográfica de Illinois.

Deadline, medio que fue citado por el propio gobernador en el anuncio en redes sociales, destacó las principales medidas que establece esta normativa:

Aumento del crédito fiscal por contratar residentes de Illinois y utilizar proveedores del estado: el incentivo sube del 30% al 35%.

el incentivo sube del 30% al 35%. Ampliación de la elegibilidad para personal no residente en producciones con sede en Illinois: ahora se permiten hasta 13 puestos no residentes, frente a los nueve autorizados anteriormente.

ahora se permiten hasta 13 puestos no residentes, frente a los nueve autorizados anteriormente. Nuevo tope de crédito para salarios no residentes: las producciones podrán recibir un crédito del 30% sobre los primeros 500 mil dólares de cada salario que cumpla los requisitos.

las producciones podrán recibir un crédito del 30% sobre los primeros 500 mil dólares de cada salario que cumpla los requisitos. Actores no residentes continúan siendo elegibles para el crédito fiscal , con un número máximo actualizado según el presupuesto del proyecto. En producciones de menos de US$20 millones, se permiten hasta cuatro actores elegibles.

, con un número máximo actualizado según el presupuesto del proyecto. En producciones de menos de US$20 millones, se permiten hasta cuatro actores elegibles. En el caso de las series, los límites de elegibilidad y créditos se aplican por episodio , y no por proyecto completo.

, y no por proyecto completo. Incentivo adicional acumulable del 5% para producciones filmadas fuera de los condados de Cook, DuPage, Kane, Lake, McHenry y Will, con el objetivo de fomentar la producción en otras regiones del estado.

para producciones filmadas fuera de los condados de Cook, DuPage, Kane, Lake, McHenry y Will, con el objetivo de fomentar la producción en otras regiones del estado. Bonificación extra del 5% para series que se reubiquen en Illinois.

para series que se reubiquen en Illinois. Bonificación adicional del 5% para producciones que implementen un plan de sostenibilidad.

para producciones que implementen un plan de sostenibilidad. Entrada en vigencia inmediata de todas las revisiones , con aplicación retroactiva para las solicitudes calificadas presentadas a partir del 1 de julio de 2025.

, con aplicación retroactiva para las solicitudes calificadas presentadas a partir del 1 de julio de 2025. Extensión del programa de incentivos hasta 2039.

Con la firma de la SB 1911 Illinois busca atraer más producciones cinematográficas KARSTEN MORAN - NYT

El apoyo sostenido de JB Pritzker a la producción cinematográfica en Illinois

A través de las nuevas disposiciones, Illinois extendió el programa de incentivos hasta 2039. Este mismo programa ya había sido prorrogado por Pritzker hasta 2032, según un comunicado de prensa de emitido por su oficina en abril pasado.

De acuerdo a dicho texto, Illinois registró en 2024 un gasto en producción cinematográfica de US$653 millones, el segundo más alto de su historia, además de salarios estimados en US$351 millones y 18.200 contrataciones aproximadamente.

En 2024 Illinois registró un gasto en producción cinematográfica de $653 millones, el segundo más alto en su historia Facebook Governor JB Pritzker

“Esto demuestra la capacidad de Illinois para recuperarse tras las huelgas que detuvieron la producción en 2023. Nuestro éxito es un testimonio de nuestro arduo trabajo y colaboración, así como del innegable encanto de Illinois y nuestra gente, que nos convierte en un destino creativo de primer nivel”, enfatizó Pritzker.

Por su parte, la vicegobernadora Juliana Stratton enfatizó: “Illinois les está demostrando lo que se puede lograr cuando se apoyan las artes y las industrias creativas. No es de extrañar que estemos presenciando uno de nuestros mejores años hasta la fecha para la producción de cine y televisión”.