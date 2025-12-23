Todas las leyes migratorias firmadas por JB Pritzker en Illinois en 2025

La política migratoria en Illinois afrontó varios cambios este 2025. A lo largo del año, el gobernador JB Pritzker firmó leyes y medidas ejecutivas que reforzaron la protección de las comunidades de extranjeros frente a acciones federales de la administración Donald Trump. Estas normas afectar desde el sistema educativo y las universidades hasta los tribunales, hospitales y centros de cuidado infantil.

HB 3247: protección educativa frente al estatus migratorio

Una de las leyes más relevantes aprobadas en 2025 fue la HB 3247, que modificó el Código Escolar de Illinois y estableció un marco de protección amplio dentro del sistema educativo público.

Aunque fue firmada por el gobernador en agosto, su entrada en vigor quedó fijada para el 1° de enero de 2026.

Firmada en agosto de 2025 y con entrada en vigor el 1° de enero de 2026

Esta norma se centró en garantizar el acceso pleno a la educación y en limitar de manera estricta la intervención de agentes migratorios en escuelas y distritos escolares.

De acuerdo con el texto legal aprobado por la Legislatura y enviado al Ejecutivo, la ley dispuso que ningún niño podía ser excluido de la educación pública gratuita, desde el nivel inicial hasta la secundaria, por su ciudadanía o situación migratoria, ni tampoco por la de personas asociadas a él, como padres o tutores.

Entre los puntos centrales de la HB 3247 se destacan:

La prohibición expresa de negar la inscripción, la participación o los beneficios de programas escolares basándose en el estatus migratorio real o percibido de un estudiante o de su entorno familiar.

La imposibilidad de aplicar criterios administrativos que, en la práctica, generen exclusión por razones migratorias.

La prohibición de amenazar con divulgar, o de divulgar efectivamente, información vinculada con la ciudadanía o situación migratoria de alumnos o personas asociadas, especialmente a agencias de inmigración o fuerzas del orden.

Restricciones claras al ingreso de agentes migratorios a escuelas o instalaciones de distritos escolares, que solo podían autorizarse con identificación válida, una declaración escrita del propósito, una orden judicial válida y, en la medida de lo posible, la aprobación de autoridades escolares y asesores legales.

La prohibición de retener a cualquier persona únicamente con base en pedidos formales o informales de detención migratoria civil.

HB 1312: un paquete integral de protecciones para migrantes en Illinois

A principios de diciembre de 2025, JB Pritzker firmó la HB 1312, una legislación de alcance amplio que entró en vigor de manera inmediata.

Según el comunicado oficial del gobierno estatal, esta ley busca responder de forma directa a operativos federales que generaron temor en distintas comunidades.

La HB 1312 entró en vigor de forma inmediata en diciembre de 2025 tras ser firmada en el barrio de Little Village.

Estos son los puntos destacados de la normativa:

Responsabilidad de agentes federales : estableció la denominada Illinois Bivens Act, que habilita acciones civiles contra agentes del orden que violaran de manera consciente derechos constitucionales durante operativos de inmigración civil.

: estableció la denominada Illinois Bivens Act, que habilita acciones civiles contra agentes del orden que violaran de manera consciente derechos constitucionales durante operativos de inmigración civil. Protección en tribunales : creó la Court Access, Safety, and Participation Act, que prohíbe arrestos civiles migratorios en juzgados y zonas aledañas cuando las personas asistían a determinados procesos judiciales estatales. La norma contempla indemnizaciones por detención indebida, con daños estatutarios de 10.000 dólares en ciertos casos.

: creó la Court Access, Safety, and Participation Act, que prohíbe arrestos civiles migratorios en juzgados y zonas aledañas cuando las personas asistían a determinados procesos judiciales estatales. La norma contempla indemnizaciones por detención indebida, con daños estatutarios de 10.000 dólares en ciertos casos. Privacidad en hospitales : sancionó la Health Care Sanctity & Privacy Law, destinada a evitar la divulgación ilegal de información médica protegida. También impuso plazos para que hospitales adoptaran políticas claras sobre interacciones con fuerzas del orden.

: sancionó la Health Care Sanctity & Privacy Law, destinada a evitar la divulgación ilegal de información médica protegida. También impuso plazos para que hospitales adoptaran políticas claras sobre interacciones con fuerzas del orden. Universidades como espacios protegidos : modificó la legislación de educación superior para impedir que instituciones públicas tomen medidas basadas en el estatus migratorio real o percibido de estudiantes, empleados o personas asociadas, salvo obligación legal expresa.

: modificó la legislación de educación superior para impedir que instituciones públicas tomen medidas basadas en el estatus migratorio real o percibido de estudiantes, empleados o personas asociadas, salvo obligación legal expresa. Guarderías y cuidado infantil: prohibió compartir información migratoria de niños o familias y obligó a centros habilitados a contar con planes de acción frente a solicitudes de agentes de inmigración, además de notificar a padres o tutores.

La Orden ejecutiva de Pritzker para investigar abusos del ICE en Illinois

Aunque no fue una ley, el tercer pilar de la agenda migratoria de 2025 fue la orden ejecutiva firmada el 23 de octubre por JB Pritzker, mediante la cual se creó la Illinois Accountability Commission. A diferencia de las normas aprobadas por la Legislatura, esta medida se instrumentó a través de un decreto del Poder Ejecutivo.

Mediante una orden ejecutiva de octubre de 2025, se creó la Illinois Accountability Commission.

La comisión fue concebida como un organismo independiente encargado de recopilar testimonios, realizar audiencias y construir un registro público sobre la conducta de agentes federales en Illinois.

El propio gobernador sostuvo que el objetivo es responder a la falta de transparencia y control frente a operativos caracterizados por el uso de fuerza excesiva, agentes encapuchados y procedimientos de estilo militar.

Entre sus principales características se incluyen:

La facultad de recolectar testimonios de residentes, expertos, periodistas, líderes religiosos y organizaciones comunitarias.

La elaboración de un informe final con hallazgos y recomendaciones, que debía hacerse público.

La integración de hasta nueve miembros designados por el gobernador, con un presidente y un vicepresidente.

El respaldo administrativo del Departamento de Derechos Humanos de Illinois.

“Vamos a crear un registro detallado, y ese registro reflejará la realidad”, afirmó Pritzker al anunciar la comisión. Desde el gobierno estatal se presentó esta iniciativa como una herramienta para documentar abusos, preservar la memoria institucional y sentar bases para futuras acciones de rendición de cuentas.