Buenas noticias para los estudiantes de Illinois: así es el nuevo programa de admisiones universitarias directas

Illinois lanzó un nuevo programa de admisión directa que facilitará el acceso a las universidades públicas y colegios comunitarios del estado. Se trata de One Click College Admit, un programa con el que los estudiantes de último año de secundaria y los que se transfieren desde escuelas comunitarias podrán recibir aceptaciones automáticas basadas en su promedio de calificaciones (GPA, por sus siglas en inglés), sin necesidad de enviar solicitudes, ensayos, cartas de recomendación ni pagos de tarifas.

One Click College Admit: un programa que facilita el acceso a las universidades públicas y colegios comunitarios de Illinois

Según un comunicado de prensa publicado este martes, el programa fue lanzado por el gobernador de Illinois, JB Pritzker, la Junta de Colegios Comunitarios de Illinois (ICCB, por sus siglas en inglés) y la Comisión de Asistencia Estudiantil de Illinois (ISAC, por sus siglas en inglés).

El gobernador de Illinois, JB Pritzker, anunció el nuevo programa destinado a estudiantes jbpritzker.com

“Mejorar el acceso a las universidades públicas y colegios comunitarios de Illinois con One Click College Admit permitirá que aún más estudiantes talentosos en todo el estado alcancen su máximo potencial académico a través de la educación superior”, afirmó el mandatario estatal demócrata.

Los estudiantes de último año de secundaria en Illinois actualmente pueden recibir aceptaciones automáticas en universidades y colegios públicos del estado a través del programa.

Para inscribirse en el otoño de 2026, solo se necesita crear una cuenta en Common App y registrar la información básica junto con su GPA.

Según indicó el comunicado, One Click College Admit es una iniciativa de admisión directa a instituciones públicas de Illinois que participan, pero no ofrece ayuda financiera ni matrícula gratuita. Los alumnos aún deben completar cada año la Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes (Fafsa, por sus siglas en inglés) para determinar su elegibilidad a apoyo económico.

One Click College Admit es una iniciativa de admisión directa a instituciones públicas de Illinois, pero no ofrece ayuda financiera ni matrícula gratuita University of Illinois

A partir de enero de 2026, el proyecto también estará disponible para alumnos de colegios comunitarios. Los interesados en recibir una oferta de admisión directa a una universidad pública de Illinois deberán completar un formulario en línea.

Al participar, los estudiantes autorizan que su GPA y las 30 horas de crédito transferibles requeridas sean compartidas con la Comisión de Asistencia Estudiantil de Illinois (ISAC, por sus siglas en inglés), con el fin de verificar los requisitos de admisión de las universidades asociadas y generar las ofertas de admisión directa.

Cuáles son los beneficios del programa One Click College Admit en Illinois

Ginger Ostro, directora ejecutiva del Consejo de Educación Superior de Illinois (IBHE, por sus siglas en inglés), afirmó que, por medio de esta iniciativa, se garantizará un lugar para cada alumno. “Entrar a la universidad será fácil y sin estrés para estudiantes y padres en Illinois. Este nuevo programa está diseñado para eliminar las barreras que a menudo se encuentran al solicitar ingreso a la universidad, especialmente para estudiantes que son los primeros en su familia en asistir a la universidad”, enfatizó.

En el programa One Click College Admit participan universidades públicas y colegios comunitarios University of Illinois

Por su parte, Tony Sanders, superintendente de Educación del Estado, aseguró: “Sabemos por investigaciones recientes que un título universitario sigue siendo uno de los caminos más confiables hacia mayores ingresos y movilidad económica para estudiantes de todos los contextos".

“One Click College Admit elimina barreras y hace que el camino hacia la educación superior sea lo más simple posible, para que más alumnos de Illinois puedan acceder a las oportunidades y al potencial de ingresos que brinda un título universitario”, concluyó.