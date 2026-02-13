Buenas noticias para mexicanos: dónde estará el camión del Consulado del 17 al 21 de febrero en Chicago

Los ciudadanos mexicanos que viven en Chicago, Illinois, podrán acudir al "Consulado sobre ruedas" para realizar diferentes trámites, como pasaporte, matrícula consular y credencial para votar. El módulo estará disponible a partir del día martes 17 y hasta el sábado 21 de febrero, si cumplen con los requisitos correspondientes.

Dónde estará el camión del consulado de México en Chicago

El Consulado General de México en Chicago compartió en sus redes sociales que el camión visitará St. Jerome Parish del 17 al 21 de febrero de 2026 para ofrecer diferentes servicios a sus connacionales.

El Consulado General de México en Chicago pone en marcha su plan sobre ruedas para que sus connacionales realicen diversos trámites (X/@ConsulMexCho)

La dirección exacta del consulado sobre ruedas es 1709 W Lunt Ave, Chicago, Illinois. Para poder ser atendido, se requiere de una cita previa que puede agendarse por WhatsApp al 1-(424)-309-0009 o en el sitio http://citas.sre.gob.mx.

Para emergencias, las autoridades consulares recomiendan comunicarse al correo electrónico conchicago@sre.gob.mx. En estas oficinas móviles se pueden hacer trámites como el pasaporte (expedido por primera vez o en casos de renovación), acta de nacimiento y credencial de elector o INE.

El consulado sobre ruedas reiteró que la atención al público es únicamente con cita, además de que se sugiere llevar la Clave Única de Registro de Población (CURP, por sus siglas en español) para agilizar el trámite.

Dónde está el consulado mexicano en Chicago

Las oficinas del Consulado General de México en Chicago están ubicadas permanentemente en la dirección 204 S. Ashland Ave y brindan atención de todos los servicios en un horario de lunes a viernes desde las 8.00 hs hasta las 14.00 hs, según su sitio web.

El consulado mexicano en Chicago trabaja durante fines de semana y en horarios vespertinos, con servicios limitados (Facebook/Consulado General de México en Chicago)

En estas oficinas también existe un horario vespertino de las 15.00 hs a las 19.00 hs, aunque solo aplica para trámites de pasaporte, matrícula y credencial del INE.

Además, se ofrecen jornadas extendidas los sábados y los domingos en horarios de 8.00 hs a 12.45 hs, aunque antes de asistir debe consultarse la disponibilidad al número de WhatsApp 1(424)-309-0009.

Durante los fines de semana, las autoridades solo procesan trámites de pasaporte, matrícula, credencial del INE, actos notariales y registro civil.

Qué trámites realiza el consulado de Chicago y cuánto cuestan

De acuerdo con el Consulado de México en Estados Unidos, los trámites disponibles este 2026, así como sus costos, son:

Matrícula consular: US$41

Pasaporte 1 año: US$44

Pasaporte 3 años: US$101

Pasaporte 6 años: US$137

Pasaporte 10 años: US$209

Copia certificada y actas de registro civil: US$20

Actuaciones matrimoniales: US$65

Declaratoria de nacionalidad: US$24

Certificaciones distintas: US$20

VISA pasaportes extranjeros: US$56

Visitante actividades remuneradas: US$321

VISA A certificado de análisis: US$65

Certificado de importación de psicotrópicos o estupefacientes: US$96

Certificado a petición de parte: US$96

Lista de menaje de casa a mexicanos: US$146

Lista de menaje de casa a extranjeros: US$195

Renuncia de derechos hereditarios: US$177

Poderes especiales o generales para personas físicas: US$177

Poderes generales o especiales para personas morales: US$264

Testamento público abierto: US$451

Autorizaciones que otorguen que personas ejerzan la patria potestad o tutela sobre menores de edad o personas con discapacidad comprobada: US$66

Expedición de subsecuentes testimonios: US$12 (por hoja).

El Consulado General de México en Chicago tramita pasaportes, matrículas consulares, INE y otros servicios de registro civil (Facebook/Consulado General de México en Chicago)

El consulado mexicano agregó que en los pasaportes existe un 50 % de descuento para las personas mayores de 60 años o más. Además, este documento de viaje, así como la matrícula consular, pueden ser tramitados de emergencia si se paga un 30 % más sobre el costo ordinario.

Existen algunos trámites que son gratuitos, como el de supervivencia a pensionistas mexicanos, así como un 50 % de descuento en la elaboración de testamentos para los connacionales.

Aunque cada documento tiene sus requisitos específicos, generalmente se solicitan credenciales que acrediten la identidad y que incluyan fotografía, como el INE o la licencia de conducir; así mismo, el acta de nacimiento para acreditar la nacionalidad y, en algunos casos, un comprobante de domicilio.