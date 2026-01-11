La norma final del Uscis que entra en vigor el 27 de febrero e impacta a miles de inmigrantes en EE.UU.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. (Uscis, por sus siglas en inglés) modificó el proceso de otorgamiento de visas de trabajo H-1B, norma final que entrará en vigor el 27 de febrero de 2026. La medida impactará a miles de migrantes que buscan ingresar a través de un empleo calificado.

Visas H-1B: la norma del Uscis que entra en vigor el 27 de febrero

El pasado 29 de diciembre, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) publicó la regla final en el Registro Federal, con la que cambia las regulaciones que rigen el proceso mediante el Uscis selecciona los registros H-1B, sujetos a la cantidad máxima reglamentaria.

Esta categoría de visa se aplica a las personas que quieren prestar servicios en un campo especializado en EE.UU. Freepik - Freepik

“La nueva norma sustituye el sorteo aleatorio para la selección de los beneficiarios de las visas por un proceso que otorga mayor peso a quienes poseen mayor cualificación”, explicó la agencia.

Esta norma final entra en vigor el viernes 27 de febrero de 2026 y estará vigente durante la temporada de registro de visas H-1B del año fiscal 2027, sujeta al límite salarial, anunció el Uscis en un comunicado.

Cómo funcionará el proceso para las visas H-1B

La norma implementará un proceso de selección ponderado que aumentará la probabilidad de que las visas H-1B se asignen a extranjeros más calificados y con salarios más altos, a la vez que mantendrá la oportunidad de que los empleadores contraten trabajadores de todos los niveles salariales.

La normativa entrará en vigor para la temporada de registro del año fiscal 2027 Freepick

Matthew Tragesser, portavoz del Uscis, señaló: “El actual proceso de selección aleatoria para los registros H-1B fue explotado y abusado por empleadores estadounidenses, quienes buscaban principalmente importar trabajadores extranjeros con salarios inferiores a los que pagarían a los trabajadores estadounidenses”.

Agregó que la nueva selección ponderada incentivará a los empleadores estadounidenses a solicitar trabajadores extranjeros mejor remunerados y con mayores conocimientos.

En el Registro Federal se explica que los cambios se aplicarán a todas las inscripciones (o peticiones, en caso de suspensión de la inscripción), incluidas las de exención para títulos avanzados, presentadas a partir de la fecha de entrada en vigor.

Según el proceso propuesto, las solicitudes de beneficiarios únicos se asignarían al nivel salarial correspondiente de las Estadísticas de Empleo y Salarios Ocupacionales (OEWS) y se ingresarían en el grupo de selección de esta manera:

Las solicitudes o solicitudes de beneficiarios únicos con nivel salarial IV se ingresarían cuatro veces.

Las de nivel III tres veces.

Las de nivel II dos veces.

Las de nivel I una vez.

La visa H-1B para trabajadores migrantes en EE.UU.

Esta categoría de visa de no inmigrante se otorga a quienes prestan servicios en un campo especializado, considerados de gran mérito y con habilidades excepcionales.

La visa H-1B permite a extranjeros trabajar en ocupaciones especializadas con títulos universitarios o de posgrado

Los trabajos especializados del programa H-1B pueden incluir los campos de: arquitectura, ingeniería, matemáticas, ciencias físicas, ciencias sociales, medicina y salud, educación, especialidades empresariales, contabilidad, leyes, teología y artes.

La clasificación tiene una cantidad máxima anual de solicitudes aprobadas de 65.000 para cada año fiscal y 20.000 adicionales, presentadas a nombre de beneficiarios que hayan obtenido un título de maestría o mayor, cursado en una institución en Estados Unidos.

Como trabajador con una visa H-1B, generalmente se puede ser admitido en EE.UU. por un período de hasta tres años. Este tiempo generalmente puede extenderse por un período adicional de la misma duración, para un total de seis años.