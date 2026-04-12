Buenas noticias para trabajadores en EE.UU.: Pritzker exige aumentar salarios como solución al costo de vida

J.B. Pritzker, gobernador de Illinois, propuso aumentar los salarios para mejorar la asequibilidad. Desde su postura, elevar los sueldos es el mecanismo más efectivo para que los ciudadanos puedan costear sus necesidades básicas.

Qué se sabe de la propuesta salarial de JB Pritzker

El demócrata habló sobre el aumento salarial durante un evento del National Action Network (NAN, por sus siglas en inglés). Allí, sostuvo que esa era la solución para abordar las preocupaciones reales que enfrentan los ciudadanos en su vida diaria.

“Lo que la gente piensa es: ‘No puedo pagar la luz, el alquiler, la educación de mi hijo en un colegio comunitario o en la universidad. No puedo jubilarme’. Y todas estas son cosas que afectan la vida de las personas en este momento”, declaró el gobernador.

Para Pritzker, el salario mínimo federal de US$7.25 por hora es “insuficiente” debido a que representa US$14.000 anuales en un trabajo de tiempo completo. Por tanto, instó a ser proactivos en la lucha por cambiarlo.

“¿Por qué nuestro partido no se pronuncia con fuerza sobre el aumento del salario mínimo?”, cuestionó. “La mejor manera de hacer las cosas más asequibles es aumentar los salarios de la gente”, agregó.

La base detrás del objetivo de Pritzker: “Agenda de habitabilidad”

El incremento salarial forma parte de lo que él llamó una “agenda de habitabilidad”, que busca no solo que la gente gane lo suficiente para pagar sus cuentas, sino que también tenga acceso a licencias pagas para poder pasar tiempo de calidad con sus familias.

El gobernador de Illinois destaca su postura para aumentar los salarios en base a la "agenda de la habitabilidad" Facebook Governor JB Pritzker

“La habitabilidad es realmente lo que creo que necesita nuestra agenda”, remarcó el gobernador.

Pritzker sostiene que en Illinois ya han implementado esta política en el ámbito sanitario. Esta iniciativa incluye la eliminación de deudas médicas que, según indicó, ha permitido borrar US$200 millones de pasivos para cerca de un millón de residentes.

Cómo se encuentra la economía en Illinois

De acuerdo con el sitio web de la gobernación, bajo la administración Pritzker el estado superó los US$1.2 mil millones en Producto Interno Bruto (PIB) el año pasado.

Con este PIB, Illinois se posiciona como la economía más grande de la región, superando de manera significativa a estados como Ohio (US$966 mil millones) y Pensilvania (1.05 mil millones).

Illinois se posiciona como la economía más grande de la región por su PIB de US$1.2 mil millones SCOTT OLSON - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

“Los nuevos datos federales confirman que Illinois sigue avanzando en la dirección correcta”, declaró el gobernador en un comunicado de prensa.

“Aunque las familias y las empresas se enfrentan a mayores costos e incertidumbre debido a los aranceles y las políticas económicas de la administración Trump, la economía de Illinois se ha mantenido sólida gracias a nuestro enfoque en la responsabilidad fiscal, la estabilidad y el crecimiento a largo plazo”, aseguró.

Luego agregó: “De cara a 2026, Illinois consolida esta base. Mi objetivo es seguir impulsando nuestra economía, apoyar a las familias trabajadoras y garantizar que Illinois siga siendo competitivo a largo plazo”.