Pritzker contraataca a Trump por las elecciones en Illinois: la demanda contra la restricción del voto por correo

J.B. Pritzker, el gobernador de Illinois, anunció su colaboración en una demanda presentada por Massachusetts contra la administración Trump. La petición apunta contra la restricción del voto por correo a una lista federal de votantes elegibles.

Cuál es mensaje de Pritzker que confirma su demanda contra Trump

El gobernador criticó al presidente de EE.UU. sobre la orden federal en su cuenta de X. Allí señaló que Illinois formaría parte de la demanda debido que el republicano buscaba influir de manera directa en las elecciones estatales.

Pritzker acusó a Trump de intentar manipular los comicios estatales en Illinois X/@GovPritzker

“Donald Trump intenta manipular nuestras próximas elecciones”, señaló el demócrata.

“Seamos claros: la forma en que Illinois decide llevar a cabo sus elecciones le corresponde al estado, no al presidente, como lo establece la Constitución. Estamos luchando contra esto", agregó.

Punto por punto: qué se sabe de la demanda contra la administración Trump

Illinois se ha unido a otros 23 estados demócratas para presentar una demanda contra la orden ejecutiva que permite al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) colaborar con las autoridades locales para crear una lista de votantes elegibles por medio de registros de ciudadanía y datos de identificación.

La normativa presentada por la administración Trump establece la creación de una lista de votantes elegibles con registros de ciudadanía y datos de identificación

La petición se presentó en Massachusetts. Allí se argumentó que la Constitución le otorga a los estados el derecho a administrar y supervisar las elecciones, no al gobierno federal.

Esto lo remarcó la fiscal general de Illinois, Kwame Raoul, quién sostuvo que la medida privaba del derecho al voto a un grupo de ciudadanos.

Raoul señaló que los estados tienen autoridad para regular la fecha, el lugar y la forma de las elecciones federales. No el gobierno federal

“La orden del presidente Trump privará del derecho al voto a muchos ciudadanos y provocará caos en la administración de las elecciones”, declaró Raoul en un comunicado de prensa.

Luego agregó: “Los estados tienen autoridad para regular la fecha, el lugar y la forma de las elecciones federales. No existe ninguna ley que autorice al poder ejecutivo a determinar quién tiene derecho a votar en las elecciones federales. Presento esta demanda para proteger el derecho fundamental al voto de los habitantes de Illinois y de todos los estadounidenses.

Los fiscales generales que participan en la demanda afirmaron que la orden alteraría de manera drástica las prácticas electorales actuales de sus estados a pocos meses de las elecciones de mitad de mandato de noviembre de 2026.

En qué consiste la normativa presentada por Trump que inciden en las elecciones estatales

La orden federal, firmada el pasado 31 de marzo, prevé garantizar que “solo los ciudadanos de EE.UU. participen en las elecciones federales” y fortalecer la integridad del sistema de votación. En especial, el voto por correo, según un comunicado presentado por la Casa Blanca.

Para ello, se prevé instruir al Servicio Postal de Estados Unidos enviar boletas electorales solo a los votantes que figuren en las listas creadas por los estados tras recibir la información de ciudadanía del DHS con la asistencia de la Administración del Seguro Social.

Estas listas deben entregarse 60 días antes de una elección y cada correo tiene que contar con un código de barras único para rastrear y confirmar a los ciudadanos que pueden votar mediante esta modalidad.