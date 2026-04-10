“Si vienes por los míos, debes pasar sobre mí primero”: Pritzker desafía a Trump

El gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, apuntó contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por la transferencia del proyecto Brandon Road hacia Michigan. El propósito de la medida es proteger el área de los Grandes Lagos de la carpa invasora, pero ahora su desarrollo está en discusión. El líder estatal advirtió que tomará acciones legales y sentenció: “Si vienes por mi gente, debes pasar sobre mí primero”.

El desafío de Pritzker a Trump por el proyecto en Illinois

El año pasado, el presidente Trump anunció su compromiso para llevar adelante el Proyecto Intercuencas de Brandon Road, con el objetivo de proteger la región de las especies invasoras de carpa asiática.

Durante el último mes, los funcionarios de Illinois exigieron al gobierno federal que libere los fondos para el avance de la construcción, tras la suspensión en diciembre de 2025.

La administración del presidente Trump decidió quitarle el proyecto a Illinois, gobernado por Pritzker, para transferir la administración a Michigan Associated

Según un comunicado publicado por la oficina de Pritzker el 13 de marzo, el Departamento de Recursos Naturales de Illinois había asegurado un terreno crucial necesario para la construcción del proyecto. “Illinois ha cumplido con su parte durante más de una década”, sostuvo entonces.

No obstante, el pasado 9 de abril, el subsecretario asistente del Ejército para Obras Civiles, Adam Telle, informó en un mensaje de X que transferirá el control del proyecto a Michigan.

“Debido a que el proyecto de Brandon Road es esencial para cumplir este objetivo, decidimos mover este proyecto y su administración fuera de Illinois, que ha sido un socio poco confiable y ha estado en mora con sus pagos y compromisos inmobiliarios”, denunció Telle.

En esa línea, agregó luego que el proyecto ahora será gestionado desde Michigan, que “ha sido un buen socio y está en condiciones de beneficiarse más que cualquier otro estado”. Luego, completó: “Nuestros colegas en los Grandes Lagos no pueden permitir que un estado tenga una influencia indebida y la utilice para seguir generando obstáculos".

La respuesta de Pritzker a la decisión de la administración Trump en los Grandes Lagos

Al conocer la decisión, el gobernador de Illinois citó el mensaje y advirtió que, de proseguir esta medida, tomará acciones legales. “Illinois ha cumplido con los compromisos. Trump debe detener esta maniobra política y comenzar a liberar los fondos, poner en marcha nuevamente el proyecto y proteger los Grandes Lagos", escribió en primer lugar.

El gobernador JB Pritzker advirtió a Trump que tomará medidas si avanza con la transferencia del proyecto de Illinois a Michigan @GovPritzker

En un mensaje posterior, agregó que Illinois posee la tierra en la que se construirá el Proyecto Brandon Road, por lo que Trump “no puede simplemente decidir regalarla".

Pritzker apuntó contra la administración federal y manifestó: “El presidente ha sido una espina en el costado de las familias trabajadoras de todo el país y no voy a dejar que se lo haga al pueblo de Illinois. Si vienes por mi gente, debes pasar primero sobre mí".

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Detalles del proyecto que enfrenta a Pritzker con Trump

La construcción del Proyecto Intercuencas de Brandon Road tiene las siguientes características, según el comunicado de Trump:

Objetivo : proteger los Grandes Lagos de la amenaza ecológica y económica de la carpa invasora .

: proteger los Grandes Lagos de la amenaza ecológica y económica de la . El proyecto consiste en implementar múltiples capas de disuasores tecnológicos innovadores. Es una colaboración impulsada por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de EE.UU., junto con Illinois y Michigan.

Desde el último mensaje del gobernador Pritzker, la Casa Blanca no se pronunció. Por su parte, la gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, tampoco emitió declaraciones sobre la disputa.