Autorizado por Pritzker: aumenta el impuesto sobre los combustibles desde julio en Illinois

El gobierno de Illinois, bajo la gestión de JB Pritzker, oficializó este miércoles 8 de abril un ajuste al alza en el impuesto sobre los combustibles para el condado de Kane. La normativa se ampara en la Ley del Impuesto sobre Combustibles del Condado (55 ILCS 5/5-1035.1). La medida entrará en vigencia plena el próximo 1° de julio.

El condado de Kane sube el impuesto a la gasolina desde julio: cuánto aumentará y a quién afecta

De acuerdo con la información del Departamento de Ingresos de Illinois (IDOR, por sus siglas en inglés), la tasa pasará de cinco a ocho centavos por galón de combustible. Este incremento sitúa al condado en el tope máximo inicial que permite la legislación estatal vigente para este tipo de gravámenes.

El gobernador de Illinois, JB Pritzker, aprobó esta medida Terrence Antonio James - Chicago Tribune

Además, esta modificación fiscal eleva la carga tributaria sobre los surtidores de la región con el fin de fortalecer los recursos destinados a la infraestructura vial local. La autoridad tributaria ya notificó a los minoristas de la zona para asegurar una transición correcta antes del cierre del presente ejercicio económico.

Nueva normativa fiscal en Illinois: cómo cambia el impuesto a combustibles desde julio

El boletín informativo del año fiscal 2026-20 establece que las operaciones comerciales que ocurran hasta el 30 de junio inclusive mantendrán la tasa anterior. Sin embargo, el cambio será automático con el inicio del nuevo ciclo presupuestario.

“Un condado que haya establecido un impuesto sobre los combustibles para vehículos de motor puede aprobar una ordenanza para modificar el tipo impositivo que aplica en su territorio”, precisó el organismo estatal en un comunicado.

La actualización, además de afectar el precio, también influye sobre la operatividad de los negocios que despachan carburantes. “A los contribuyentes que presenten electrónicamente el formulario CMFT-1 a través de MyTax Illinois, se les completarán automáticamente los tipos en función de las direcciones”, detalló la entidad citada.

El cambio será automático con el inicio del nuevo ciclo presupuestario Freepick

Qué deben saber contribuyentes y minoristas sobre el nuevo impuesto a combustibles en Kane

La resolución busca que los gobiernos locales cuenten con herramientas de recaudación más ágiles y precisas frente al aumento de costos en el mantenimiento de caminos. Según explicó la oficina de ingresos, el marco legal es estricto respecto a los límites permitidos.

“La Ley del impuesto sobre los combustibles para vehículos de motor no permite que un condado establezca dicho impuesto con un tipo inicial superior a ocho centavos por galón”, destacó el documento oficial.

Los aspectos más importantes de la medida incluyen:

Tasa nueva: el impuesto asciende a ocho centavos por galón para todas las ventas minoristas.

el impuesto asciende a ocho centavos por galón para todas las ventas minoristas. Fecha de inicio: el cambio rige para las transacciones desde el 1 de julio de 2026.

el cambio rige para las transacciones desde el 1 de julio de 2026. Consultas: el sitio web tax.illinois.gov permanece como el canal principal para verificar los datos, de acuerdo con el organismo.

el sitio web permanece como el canal principal para verificar los datos, de acuerdo con el organismo. Notificaciones: los avisos sobre cambios se envían a través de la plataforma MyTax para evitar confusiones.

Cómo consultar el nuevo impuesto a la gasolina en Illinois y qué canales oficiales usar

El Departamento de Ingresos remarcó que su portal web es la vía para que los ciudadanos consulten la información fiscal actualizada.

“Utilice el buscador de tipos impositivos MyTax de nuestro sitio web para consultar los tipos del impuesto sobre el combustible para vehículos del condado”, recomendó la institución.

El impuesto asciende a ocho centavos por galón para todas las ventas minorista (iStock) iStock

El condado de Kane alcanzó así el margen legal de incremento directo permitido por la ley para este concepto tributario. Los minoristas deben adecuar sus sistemas de facturación en las próximas semanas para el cobro que inicia en julio.