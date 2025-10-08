Cambia la hora en Chicago: cuándo hay que ajustar los relojes en 2025

El cambio de hora para los residentes de Chicago ya tiene una fecha confirmada: los habitantes deberán atrasar sus relojes el próximo domingo 2 de noviembre. Ese día, a las 2 a.m. (hora local) se marcará el fin del horario de verano y el inicio del estándar o de invierno.

Cuándo se cambia la hora en Chicago y por qué

Los residentes de la ciudad deben ajustar su reloj por segunda vez en el año, en este caso para regresar al horario habitual. El de verano en Estados Unidos comenzó el 9 de marzo y se terminará el primer domingo de noviembre.

El cambio de horario en la nación americana se rige por la Ley de Horario Uniforme de 1966 de Estados Unidos

El ajuste permitirá a los ciudadanos de Chicago dormir un poco más y se mantendrá hasta el 8 de marzo de 2026. Aunque es una práctica generalizada en Estados Unidos, cada estado tiene la facultad de administrar su adhesión al horario de verano, lo que genera excepciones en algunas regiones.

Los relojes digitales o smartwatches, al igual que los teléfonos celulares, vienen configurados para cambiar de manera automática. Mientras que los relojes análogos, que funcionan con un mecanismo de agujas en un formato de 12 horas, deberán actualizarse manualmente.

¿Por qué cambia la hora en Chicago y en EE.UU.?

Se trata de una ley federal establecida en 1996, conocida como “Uniform Time Act” que rige para gran parte de Estados Unidos y busca aprovechar al máximo la luz solar y disminuir el consumo de energía durante el verano, conocido como Daylight Saving Time (DST).

Los ciudadanos de Chicago deberán ajustar sus relojes el 2 de noviembre

La última modificación sobre el tema se introdujo en 2007, cuando quedó establecido el adelanto en la segunda semana de marzo y se basa en la Ley de Política Energética de 2005. Desde entonces, Chicago ajusta sus relojes dos veces al año obligatoriamente.

El debate para eliminar el cambio de hora en Illinois

Chicago es una de las ciudades más importantes de Illinois, que al igual que otros estados, expresó su postura a favor de instituir permanentemente el horario de verano a través de la Resolución de la Cámara de Representantes presentada en enero de este año.

El estado se amparó en “la evidencia moderna” y la “investigación científica” que favorecería el DST durante todo el año. Los argumentos presentados en la resolución se centran en la salud pública, la seguridad y la conveniencia para el comercio y la vida diaria.

Para ello, citaron a los estudios que aseguran que el cambio de hora dos veces al año interfiere con el ritmo circadiano del cuerpo, lo que afecta los ciclos de sueño, los niveles de estrés y la somnolencia durante el día.

Cambiará el huso horario el 2 de noviembre a las 2 a.m. en Chicago

Al presentar esta propuesta, se eliminaría el cambio de hora bianual. Sin embargo, toda legislación tendría que ser aprobada por el Congreso al tratarse de una ley federal.

Qué lugares de Estados Unidos no participan del cambio de hora

El Departamento de Transporte de Estados Unidos (DOT, por sus siglas en inglés) es el encargado de supervisar los husos del país norteamericano, aunque cada estado puede eximirse de modificarlo. Actualmente, no participan del horario de verano:

Hawái

Samoa Americana

Islas Marianas del Norte

Puerto Rico

Guam

Islas Vírgenes

La mayor parte del estado de Arizona