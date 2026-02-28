Chicago ofrece ayuda gratis y en español para declarar impuestos en 2026

Declarar impuestos en 2026 no tiene por qué ser un proceso solitario o costoso para los residentes de Chicago. En la ciudad se habilitaron diversas sedes que ofrecen asesoría gratuita y en español para garantizar que las familias trabajadoras y adultos mayores aprovechen todos los créditos fiscales disponibles.

Dónde conseguir ayuda gratis y en español para declarar impuestos en 2026 en Chicago

Aquellos residentes que todavía no tramitaron la declaración de impuestos pueden acudir a la organización Ladder Up, la cual dispone de asesoría gratuita y en español en diversos puntos de Chicago, según su sitio web oficial.

Los contribuyentes de Chicago que deban declarar sus impuestos en 2026 recibirán ayuda de una organización de forma gratuita (Archivo) Freepik

Las sedes en las que se atienden sin cita previa son las siguientes:

Biblioteca Harold Washington – Loop: atiende de lunes a miércoles de 10 a 19 hs; jueves de 10 a 15 hs, y sábados de 9 a 13 hs, en 400 S State St, 4.º piso, Chicago, IL.

– Loop: atiende de lunes a miércoles de 10 a 19 hs; jueves de 10 a 15 hs, y sábados de 9 a 13 hs, en 400 S State St, 4.º piso, Chicago, IL. Biblioteca de Brighton Park – Brighton Park: brinda ayuda los viernes de 9 a 15hs, y los sábados de 9 a 13 hs, en 4314 S Archer Ave, Chicago, IL.

– Brighton Park: brinda ayuda los viernes de 9 a 15hs, y los sábados de 9 a 13 hs, en 4314 S Archer Ave, Chicago, IL. Wilbur Wright College – Dunning: se ofrece asistencia gratuita los viernes de 9 a 15 hs, y los sábados de 8.30 a 12.30 hs, en 4300 North Narragansett Avenue, Chicago, IL.

– Dunning: se ofrece asistencia gratuita los viernes de 9 a 15 hs, y los sábados de 8.30 a 12.30 hs, en 4300 North Narragansett Avenue, Chicago, IL. WIC Diversey – Hermosa: atienden los lunes de 9 a 15 hs, y los sábados de 8.30 a 12.30 hs, en 4620 West Diversey Avenue, Chicago, IL.

– Hermosa: atienden los lunes de 9 a 15 hs, y los sábados de 8.30 a 12.30 hs, en 4620 West Diversey Avenue, Chicago, IL. Olive Harvey College – Pullman: ofrecen ayuda los viernes de 9 a 15 hs, y los sábados de 8.30 a 12.30 hs, en 10001 South Woodlawn Avenue, Chicago, IL.

– Pullman: ofrecen ayuda los viernes de 9 a 15 hs, y los sábados de 8.30 a 12.30 hs, en 10001 South Woodlawn Avenue, Chicago, IL. Truman College – Uptown: se puede obtener ayuda gratuita de lunes a jueves, de9 a 13 hs; de lunes a miércoles de 17 a 20 hs, y sábados de 8.30 a 12.30 hs, en 1145 West Wilson Avenue, Chicago, IL.

Para la mayoría de los contribuyentes, la fecha límite para presentar su declaración de impuestos federales es el 15 de abril de 2026 (Archivo) Freepik

Quiénes pueden acceder a esta ayuda y qué servicios brindan desde Ladder Up

Ladder Up se enfoca en ayudar a quienes más lo necesitan, según sus ingresos.Para recibir ayuda gratuita es necesario cumplir con los siguientes requisitos, de acuerdo con la página oficial de la organización:

Ser residente de Illinois o Indiana durante todo el año

Presentar en el hogar ganancias menores a US$40 mil por año

Ser una persona que gana menos de US$40 mil por año

En caso de presentar una declaración conjunta porque se está casado, ambos cónyuges deben estar presentes.

Sin embargo, hay casos que no son posibles de atender por lo que se aconseja verificar la lista de exclusionespara conocer saber en qué situaciones no se ofrecerá ayuda.

Ladder Up prioriza a familias trabajadoras, adultos mayores y personas que no pueden pagar un preparador profesional para la declaración de impuestos. Entre sus servicios incluyen los siguientes, según Univisión:

Declaraciones de impuestos federales y estatales

Crédito Tributario por Ingresos del Trabajo (EITC)

Crédito tributario por hijos

Otros créditos y deducciones elegibles

Para acceder a la ayuda gratuita sobre la declaración de impuestos en Chicago es necesario conta con documentos de identidad, ingresos y gastos (Archivo) Freepik

Qué documentos son necesarios llevar a las citas con Ladder Up

Para asistir a la ayuda gratuita sobre la declaración de impuestos, la persona deberá llevar los siguientes documentos:

Identidad

Tarjeta de Seguro Social original (o carta ITIN) para todas las personas en su declaración

Identificación con fotografía emitida por el gobierno

Números de ruta bancaria y de cuenta (para depósito directo)

PIN de robo de identidad (si corresponde)

Ingresos

Formularios W-2

1099 (jubilación, dividendos, intereses, desempleo)

Seguro médico (1095-A)

Recibos de gastos

Matrícula K-12 y universitaria (Formularios 1098-T)

Intereses de préstamos estudiantiles (1098-E)

Información de cuidado infantil (proveedor + ID fiscal/SSN)

Intereses hipotecarios e impuestos sobre la propiedad

La fecha límite típica para presentar la declaración de impuestos es el 15 de abril de cada año. Si el 15 de abril cae en fin de semana o día festivo, la fecha límite puede ser el siguiente día hábil.

Laa organización brindará servicios de preparación de impuestos hasta el 11 de abril.