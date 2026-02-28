Chicago ofrece ayuda gratis y en español para declarar impuestos en 2026
Aquellas personas que cumplen con estos requisitos de elegibilidad podrán declarar sus impuestos sin costo en la Ciudad de los Vientos
Declarar impuestos en 2026 no tiene por qué ser un proceso solitario o costoso para los residentes de Chicago. En la ciudad se habilitaron diversas sedes que ofrecen asesoría gratuita y en español para garantizar que las familias trabajadoras y adultos mayores aprovechen todos los créditos fiscales disponibles.
Dónde conseguir ayuda gratis y en español para declarar impuestos en 2026 en Chicago
Aquellos residentes que todavía no tramitaron la declaración de impuestos pueden acudir a la organización Ladder Up, la cual dispone de asesoría gratuita y en español en diversos puntos de Chicago, según su sitio web oficial.
Las sedes en las que se atienden sin cita previa son las siguientes:
- Biblioteca Harold Washington – Loop: atiende de lunes a miércoles de 10 a 19 hs; jueves de 10 a 15 hs, y sábados de 9 a 13 hs, en 400 S State St, 4.º piso, Chicago, IL.
- Biblioteca de Brighton Park – Brighton Park: brinda ayuda los viernes de 9 a 15hs, y los sábados de 9 a 13 hs, en 4314 S Archer Ave, Chicago, IL.
- Wilbur Wright College – Dunning: se ofrece asistencia gratuita los viernes de 9 a 15 hs, y los sábados de 8.30 a 12.30 hs, en 4300 North Narragansett Avenue, Chicago, IL.
- WIC Diversey – Hermosa: atienden los lunes de 9 a 15 hs, y los sábados de 8.30 a 12.30 hs, en 4620 West Diversey Avenue, Chicago, IL.
- Olive Harvey College – Pullman: ofrecen ayuda los viernes de 9 a 15 hs, y los sábados de 8.30 a 12.30 hs, en 10001 South Woodlawn Avenue, Chicago, IL.
- Truman College – Uptown: se puede obtener ayuda gratuita de lunes a jueves, de9 a 13 hs; de lunes a miércoles de 17 a 20 hs, y sábados de 8.30 a 12.30 hs, en 1145 West Wilson Avenue, Chicago, IL.
Quiénes pueden acceder a esta ayuda y qué servicios brindan desde Ladder Up
Ladder Up se enfoca en ayudar a quienes más lo necesitan, según sus ingresos.Para recibir ayuda gratuita es necesario cumplir con los siguientes requisitos, de acuerdo con la página oficial de la organización:
- Ser residente de Illinois o Indiana durante todo el año
- Presentar en el hogar ganancias menores a US$40 mil por año
- Ser una persona que gana menos de US$40 mil por año
- En caso de presentar una declaración conjunta porque se está casado, ambos cónyuges deben estar presentes.
Sin embargo, hay casos que no son posibles de atender por lo que se aconseja verificar la lista de exclusionespara conocer saber en qué situaciones no se ofrecerá ayuda.
Ladder Up prioriza a familias trabajadoras, adultos mayores y personas que no pueden pagar un preparador profesional para la declaración de impuestos. Entre sus servicios incluyen los siguientes, según Univisión:
- Declaraciones de impuestos federales y estatales
- Crédito Tributario por Ingresos del Trabajo (EITC)
- Crédito tributario por hijos
- Otros créditos y deducciones elegibles
Qué documentos son necesarios llevar a las citas con Ladder Up
Para asistir a la ayuda gratuita sobre la declaración de impuestos, la persona deberá llevar los siguientes documentos:
Identidad
- Tarjeta de Seguro Social original (o carta ITIN) para todas las personas en su declaración
- Identificación con fotografía emitida por el gobierno
- Números de ruta bancaria y de cuenta (para depósito directo)
- PIN de robo de identidad (si corresponde)
Ingresos
- Formularios W-2
- 1099 (jubilación, dividendos, intereses, desempleo)
- Seguro médico (1095-A)
Recibos de gastos
- Matrícula K-12 y universitaria (Formularios 1098-T)
- Intereses de préstamos estudiantiles (1098-E)
- Información de cuidado infantil (proveedor + ID fiscal/SSN)
- Intereses hipotecarios e impuestos sobre la propiedad
La fecha límite típica para presentar la declaración de impuestos es el 15 de abril de cada año. Si el 15 de abril cae en fin de semana o día festivo, la fecha límite puede ser el siguiente día hábil.
Laa organización brindará servicios de preparación de impuestos hasta el 11 de abril.
