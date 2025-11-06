Comida gratis en Chicago: ¿dónde repartirán alimentos sin costo en noviembre 2025?

Miles de personas en Chicago se verán obligadas a buscar alimentos gratis o de bajo costo en noviembre, después de que el gobierno anunciara que no se entregarán los cupones del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés). Ante esto, organizaciones y restaurantes ayudarán a quienes lo necesiten hasta que los beneficios sean restablecidos.

Dónde repartirán comida gratis en Chicago en noviembre de 2025

En Chicago existen varios bancos de alimentos que ofrecen comida sin costo todo el año, como Nourishing Hope y New Hope Community Food Pantry. Una herramienta para conocer dónde se encuentran estas organizaciones es el mapa interactivo de We Got You Illinois.

En el mapa de We Got You Illinois se muestran los bancos de alimentos que operan en Chicago (We Got You Illinois)

Dentro de esta plataforma, se puede ingresar una dirección o código postal para identificar qué lugares cercanos regalarán alimentos. El sitio permite filtrar los resultados con criterios como días y horarios de atención, y también señala en dónde se entregan comestibles o comida caliente ya preparada.

CBS News reportó que algunos de los grupos que tendrán despensas, mercados móviles y comedores comunitarios son:

Greater Chicago Food Depository

Northern Illinois Food Bank

Chicagoland Food Sovereignty Coalition Mutual Aid Groups

Se recomienda consultar las páginas web y redes sociales de dichas organizaciones para conocer los calendarios de entregas, direcciones, teléfonos y requisitos que piden (en algunos sitios se necesita programar una cita previa antes de acudir).

Restaurantes que darán comida gratis o a precio descontado

Chicago Sun Times recopiló un listado con restaurantes que ofrecerán comida sin costo o a precio rebajado. En algunos lugares solo es necesario presentarse, mientras que otros negocios pedirán ver la tarjeta del SNAP para conseguir la promoción.

CheSa’s Bistro & Bar regalará comidas calientes todos los martes (Facebook/CheSa’s Bistro & Bar)

Canton Regio (1510 W. 18th St.): regalarán pollos rostizados cada martes a los beneficiarios del SNAP.

(1510 W. 18th St.): regalarán pollos rostizados cada martes a los beneficiarios del SNAP. CheSa’s Bistro & Bar (3235 W. Addison St.): comidas gratis cada martes de 17.00 hs a 19.00 hs.

(3235 W. Addison St.): comidas gratis cada martes de 17.00 hs a 19.00 hs. Edgebrook Coffee Shop (6322 N. Central Ave): regalarán un desayuno con hot cakes y tocino a los beneficiarios del SNAP.

(6322 N. Central Ave): regalarán un desayuno con hot cakes y tocino a los beneficiarios del SNAP. Harold’s Chicken #34 (Bronzeville): regalarán una comida de un cuarto de carne oscura cada domingo de 14.00 hs a 16.00 hs.

(Bronzeville): regalarán una comida de un cuarto de carne oscura cada domingo de 14.00 hs a 16.00 hs. Kale My Name (3300 W. Montrose Ave.): comidas gratis todos los días de 15.00 hs a 17.00 hs.

(3300 W. Montrose Ave.): comidas gratis todos los días de 15.00 hs a 17.00 hs. Lou Malnati’s (3859 W. Ogden Ave.): entregarán cupones con un descuento de 10 dólares para pizza hasta el 16 de noviembre.

(3859 W. Ogden Ave.): entregarán cupones con un descuento de 10 dólares para pizza hasta el 16 de noviembre. Manny’s Delicatessen (1141 S. Jefferson St.): durante la primera semana de noviembre, regalarán una comida gratis todos los días a los primeros 300 beneficiarios del SNAP que lleguen.

(1141 S. Jefferson St.): durante la primera semana de noviembre, regalarán una comida gratis todos los días a los primeros 300 beneficiarios del SNAP que lleguen. October Cafe (6046 N. Avondale Ave.): regalarán una comida gratis todos los días de 15.00 hs a 17.00 hs a los beneficiarios del SNAP.

(6046 N. Avondale Ave.): regalarán una comida gratis todos los días de 15.00 hs a 17.00 hs a los beneficiarios del SNAP. Paulie Gee’s (2651 N. Milwaukee Ave.): los niños con padres beneficiarios del SNAP recibirán una pizza de queso gratis tamaño infantil.

(2651 N. Milwaukee Ave.): los niños con padres beneficiarios del SNAP recibirán una pizza de queso gratis tamaño infantil. Penelope’s Vegan Taqueria (todas sus sucursales): regalarán una comida a todos los niños y mujeres embarazadas.

(todas sus sucursales): regalarán una comida a todos los niños y mujeres embarazadas. Ponce Restaurant (en la intersección entre Wrightwood y Kostner): entregarán 200 comidas gratis a las primeras personas que lleguen el 18 de noviembre a las 14.00 hs.

The Soulfood Lounge dará comidas sin costo todos los martes; también buscan voluntarios y donaciones para apoyar a más personas (Facebook/Quentin Love) Quentin Love