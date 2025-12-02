Consulado sobre ruedas de México en Illinois: cuándo se podrá tramitar el INE y el pasaporte en diciembre 2025
Los servicios consulares estarán disponibles durante una semana, aunque hay un requisito que se debe cumplir antes de asistir
- 5 minutos de lectura'
El Consulado sobre ruedas de México estará en Illinois, Estados Unidos, durante los primeros días de diciembre de 2025. Las jornadas extraordinarias permitirán la realización de diversos trámites, aunque existe un requisito importante que debe cumplirse antes de acceder a los servicios.
Cuándo tramitar el INE y pasaporte en el Consulado móvil de México en Illinois
Los servicios de trámite de credencial de elector o INE y pasaporte, así como la matrícula consular, podrán realizarse del martes 2 al sábado 6 de diciembre, de acuerdo con el Consulado General de México en Chicago.
Estas fechas solo aplican para la actual ubicación del Consulado sobre ruedas, que se localiza en Aurora, Illinois. Específicamente en la St. Therese of Jesus Catholic Churc en 271 N Farnsworth Av.
El requisito importante que debe cumplirse antes de asistir al Consulado es contar con una cita previamente agendada en el sitio web de https://citas.sre.gob.mx/ o a través de WhatsApp al teléfono 1 (424)-309-0009.
Qué se necesita para tramitar el pasaporte mexicano
Existes dos tipos de trámites de pasaporte: por primera vez y la renovación, cada uno tiene costos y requisitos distintos, de acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
Para renovación o canje de pasaporte, los requisitos son:
- Comparecer personalmente ante la Oficina Consular correspondiente con cita previamente agendada.
- Presentar pasaporte para renovar.
- Cubrir el pago correspondiente de acuerdo a lo previsto en la Ley Federal de Derechos.
Para la expedición del pasaporte por primera vez, además de agendar su cita por internet o vía WhatsApp, los requisitos a cumplir son:
- Acreditar la nacionalidad mexicana con documentos como acta de nacimiento, certificado de nacionalidad, declaratoria de nacionalidad por nacimiento, carta de naturalización, matrícula consular de alta seguridad.
- Acreditar su identidad con documentos como credencial INE, cédula o título profesional, cartilla o pre cartilla del Servicio Militar, licencia de conducir de México o EE.UU., certificados escolares con fotografía y sello o cualquier credencial de una institución gubernamental mexicana.
- Cubrir el pago correspondiente previsto en la Ley Federal de Derechos.
Los costos de la renovación y de la expedición por primera vez del pasaporte dependerán de la vigencia, y son:
- Un año: US$42
- Tres años: US$99
- Seis años: US$$133
- Diez años: US$203
Requisitos para tramitar el INE en Illinois
La credencial del Instituto Nacional Electoral (INE) avala la ciudadanía mexicana y permite ejercer el derecho al voto en México y en el extranjero, de acuerdo con el Consulado de México.
Para tramitarla en el Consulado sobre ruedas de México en Illinois es necesario sacar una cita previa, y presentar los siguientes documentos:
- Documento que acredite la nacionalidad.
- Para mexicanos nacidos en el extranjero, deberá presentarse de manera adicional el acta de nacimiento de alguno de tus padres.
- Identificación oficial con fotografía.
- Comprobante de domicilio.
El trámite deberá ser validado y posteriormente, el INE enviará la credencial directamente al domicilio del solicitante a través de servicios de paquetería.
Red Consular de México en Estados Unidos
En el país norteamericano existe una amplia Red Consular de México que permite la realización de diversos trámites, desde la expedición de pasaportes hasta actos del Registro Civil o notariales. De acuerdo con el gobierno mexicano, sus ubicaciones son:
- Consulado de México en Portland
- Consulado General de México en Nueva York
- Consulado de México en McAllen
- Consulado General de México en Laredo
- Consulado de Carrera de México en Douglas
- Consulado de Carrera de México en Santa Ana
- Consulado General de México en Sacramento
- Consulado General de México en Los Ángeles
- Consulado de Carrera de México en Indianápolis
- Consulado General de México en Boston
- Consulado General de México en Austin
- Consulado General de México en San Francisco
- Consulado de Carrera de México en Detroit
- Consulado de Carrera de México en Caléxico
- Consulado de Carrera de México en Little Rock
- Consulado de Carrera de México en Filadelfia
- Consulado de Carrera de México en Brownsville
- Sección Consular de la Embajada de México en Washington D.C.
- Consulado de Carrera de México en Yuma
- Consulado de México en Tucson
- Consulado General de México en San Antonio
- Consulado General de México en Raleigh
- Consulado General de México en Phoenix
- Consulado de México en Boise
- Consulado de Carrera de México en Nueva Orleans
- Consulado General de México en Chicago
- Consulado de Carrera de México en Omaha
- Consulado de México en Milwaukee
- Consulado de México en Seattle
- Consulado General de México en San José
- Consulado de México en Salt Lake City
- Consulado General de México en Nogales
- Consulado de México en Las Vegas
- Consulado de México en San Bernardino
- Consulado de México en Houston
- Consulado General de México en Dallas
- Consulado de México en Albuquerque
- Consulado General de México en San Juan, Puerto Rico
- Consulado de Carrera de México en Presidio
- Consulado General de México en Atlanta
- Consulado General de México en San Diego
- Consulado de México en Saint Paul
- Consulado de México en Oxnard
- Consulado de México en Orlando
- Consulado General De México en Miami, Florida
- Consulado de Carrera de México en Kansas City
- Consulado de México en Fresno
- Consulado General de México en El Paso
- Consulado de Carrera de México en Eagle Pass
- Consulado General de México en Denver
- Consulado de Carrera de México en Del Río
Otras noticias de Trámites de EE.UU.
- 1
Roberto Funes Ugarte: de su dura infancia a la “horrible” experiencia que vivió en Miami y el gran sueño que tiene
- 2
Embargo por $36.954 millones. Procesan a un constructor y a sus cuatro hijos por una multimillonaria estafa con departamentos de pozo
- 3
Esta es la ciudad que superó a Tokio y se convirtió en la más poblada del mundo
- 4
Milei vs. Tapia: la querella de las investiduras