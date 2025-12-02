Consulado sobre ruedas de México en Illinois: cuándo se podrá tramitar el INE y el pasaporte en diciembre 2025

El Consulado sobre ruedas de México estará en Illinois, Estados Unidos, durante los primeros días de diciembre de 2025. Las jornadas extraordinarias permitirán la realización de diversos trámites, aunque existe un requisito importante que debe cumplirse antes de acceder a los servicios.

Cuándo tramitar el INE y pasaporte en el Consulado móvil de México en Illinois

Los servicios de trámite de credencial de elector o INE y pasaporte, así como la matrícula consular, podrán realizarse del martes 2 al sábado 6 de diciembre, de acuerdo con el Consulado General de México en Chicago.

El Consulado sobre ruedas de México en Illinois tramitará pasaportes hasta el 6 de diciembre en Aurora (Gobierno de México)

Estas fechas solo aplican para la actual ubicación del Consulado sobre ruedas, que se localiza en Aurora, Illinois. Específicamente en la St. Therese of Jesus Catholic Churc en 271 N Farnsworth Av.

El requisito importante que debe cumplirse antes de asistir al Consulado es contar con una cita previamente agendada en el sitio web de https://citas.sre.gob.mx/ o a través de WhatsApp al teléfono 1 (424)-309-0009.

Qué se necesita para tramitar el pasaporte mexicano

Existes dos tipos de trámites de pasaporte: por primera vez y la renovación, cada uno tiene costos y requisitos distintos, de acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Para renovación o canje de pasaporte, los requisitos son:

Comparecer personalmente ante la Oficina Consular correspondiente con cita previamente agendada.

Presentar pasaporte para renovar.

Cubrir el pago correspondiente de acuerdo a lo previsto en la Ley Federal de Derechos.

El trámite del pasaporte mexicano tiene diferentes costos, de acuerdo con la vigencia (Gobierno de México)

Para la expedición del pasaporte por primera vez, además de agendar su cita por internet o vía WhatsApp, los requisitos a cumplir son:

Acreditar la nacionalidad mexicana con documentos como acta de nacimiento, certificado de nacionalidad, declaratoria de nacionalidad por nacimiento, carta de naturalización, matrícula consular de alta seguridad.

con documentos como acta de nacimiento, certificado de nacionalidad, declaratoria de nacionalidad por nacimiento, carta de naturalización, matrícula consular de alta seguridad. Acreditar su identidad con documentos como credencial INE, cédula o título profesional, cartilla o pre cartilla del Servicio Militar, licencia de conducir de México o EE.UU., certificados escolares con fotografía y sello o cualquier credencial de una institución gubernamental mexicana.

con documentos como credencial INE, cédula o título profesional, cartilla o pre cartilla del Servicio Militar, licencia de conducir de México o EE.UU., certificados escolares con fotografía y sello o cualquier credencial de una institución gubernamental mexicana. Cubrir el pago correspondiente previsto en la Ley Federal de Derechos.

Los costos de la renovación y de la expedición por primera vez del pasaporte dependerán de la vigencia, y son:

Un año: US$42

Tres años: US$99

Seis años: US$$133

Diez años: US$203

Requisitos para tramitar el INE en Illinois

La credencial del Instituto Nacional Electoral (INE) avala la ciudadanía mexicana y permite ejercer el derecho al voto en México y en el extranjero, de acuerdo con el Consulado de México.

Para tramitarla en el Consulado sobre ruedas de México en Illinois es necesario sacar una cita previa, y presentar los siguientes documentos:

Documento que acredite la nacionalidad.

Para mexicanos nacidos en el extranjero, deberá presentarse de manera adicional el acta de nacimiento de alguno de tus padres.

Identificación oficial con fotografía.

Comprobante de domicilio.

El trámite deberá ser validado y posteriormente, el INE enviará la credencial directamente al domicilio del solicitante a través de servicios de paquetería.

El INE permite identificarse, comprobar la nacionalidad, y ejercer el derecho a votar en México o desde el extranjero (Consulado de México)

Red Consular de México en Estados Unidos

En el país norteamericano existe una amplia Red Consular de México que permite la realización de diversos trámites, desde la expedición de pasaportes hasta actos del Registro Civil o notariales. De acuerdo con el gobierno mexicano, sus ubicaciones son: