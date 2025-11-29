Examen de ciudadanía para mayores de 50 años: guía actualizada en diciembre de 2025

Para obtener la ciudadanía americana a través de la naturalización se requiere de pasar un examen de inglés y uno de educación cívica, pero existen excepciones por edad. Así pueden aplicar los mayores de 50 años, según las guías actualizadas para diciembre de 2025.

Examen de ciudadanía: actualización de diciembre de 2025

En general, los solicitantes de naturalización deben demostrar comprensión del idioma inglés, que incluye la capacidad de leer, escribir y pronunciar palabras de uso común.

También deben probar conocimientos de los fundamentos de la historia y la forma de gobierno de Estados Unidos con un examen de civismo.

La entrevista y el examen son de los pasos más importantes en el proceso de la ciudadanía estadounidense Unsplash

La más reciente actualización de este proceso tiene que ver con el Examen de Educación Cívica para la Naturalización de 2025, que se aplica a los extranjeros que presentaron el Formulario N-400 a partir del pasado 20 de octubre.

Se trata de una prueba oral que consta de 20 preguntas de una lista de 128. Para aprobar, se deben responder correctamente 12 y se considerará reprobado al contestar nueve de forma incorrecta.

Los extranjeros que presentaron la Solicitud de Naturalización antes del 20 de octubre de 2025, tomarán el examen de educación cívica de 2008. Este consta de diez preguntas de una lista de 100 y se deben responder correctamente seis preguntas para aprobar.

Excepciones al examen de ciudadanía americana para mayores de 50 años

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés), que se encarga de administrar las pruebas, explica que un solicitante de ciudadanía puede ser elegible para una excepción a los requisitos de inglés si tiene cierta edad y ha sido residente permanente legal durante un período determinado.

Existen excepciones y modificaciones a los requisitos de naturalización disponibles para quienes califican por su edad Pexels

Se está exento del requisito, si:

Se tienen 50 años o más al momento de solicitar la naturalización y se ha vivido como residente permanente (titular de una green card) en Estados Unidos durante 20 años ( excepción “50/20” ).

y se ha vivido como residente permanente (titular de una green card) en Estados Unidos durante 20 años ( ). Se tienen 55 años o más al momento de la solicitud y se ha vivido como residente permanente en Estados Unidos durante 15 años (excepción “55/15”).

Sin embargo, la agencia advierte que, incluso si el peticionario califica para las excepciones de idioma inglés “50/20” o “55/15”, aún debe tomar el examen de educación cívica.

La ventaja es que se le permitirá realizar la prueba de civismo en su idioma nativo. Si ese es el caso, el solicitante deberá llevar un intérprete a la entrevista, quien requerirá de hablar con fluidez tanto el inglés como la lengua materna del peticionario.

Por edad: la consideración especial para el examen de educación cívica

Además de las excepciones por edad al examen de inglés, existe una consideración especial para la prueba de civismo para los extranjeros que tienen 65 años o más al momento de presentar la solicitud de naturalización y que han vivido en EE.UU. por períodos que suman al menos 20 años posteriores a una admisión como residente.

Un solicitante que cumple con requisito de edad, puede calificar para una excepción al examen de inglés o de educación cívica Facebook Uscis

Al solicitante que califica para una consideración especial se le administran formularios de prueba específicos. El banco de estudio para estos beneficiarios contiene 20 preguntas especialmente diseñadas.

El peticionario aprueba el examen si proporciona una respuesta correcta o una formulación alternativa para al menos seis de las diez preguntas del examen que administrará el oficial del Uscis.