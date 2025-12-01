Cuáles son las ciudades más hermosas de Illinois para disfrutar de la nieve en 2025, según la IA

La temporada invernal ya comenzó, lo que ha provocado que nieve en varios estados del país. Pero el frío también se disfruta, y en Illinois hay varias ciudades en las que se puede disfrutar de la nieve en 2025, según las recomendaciones de la inteligencia artificial.

Cuáles son las mejores ciudades para disfrutar de la nieve en Illinois

De acuerdo con diferentes herramientas de inteligencia artificial, como ChatGPT, Gemini y Copilot, estas son las ciudades más hermosas de Illinois para disfrutar de la nieve en 2025:

Rockford cuenta con un parque japonés para disfrutar de la nieve durante el invierno en Illinois (andersongardens)

Galena

Cuenta con un centro histórico bien conservado, con calles empedradas y arquitectura del siglo XIX. Tiene espacios para los amantes de los deportes de invierno, como el Chestnut Mountain Resort para practicar esquí y snowboard con vistas al río Misisipi. Además, está lleno de cafeterías y tiendas para escapar del frío con una taza caliente.

Chicago

La ciudad más emblemática de Illinois, tiene un skyline cubierto de nieve y el Lago Michigan congelado. Su arquitectura transporta a otras épocas, en especial en los barrios históricos como Lincoln Park. También brinda actividades como patinaje en el Millennium Park, mercados navideños y espectáculos culturales.

Rockford

Aunque no es tan popular como otras ciudades, en enero suele transformarse en el centro del arte invernal del estado, ya que cada año se realiza la competición Illinois Snow Sculpting en donde se tallan bloques gigantes de hielo para crear una especie de galería al aire libre.

También tiene el Snow Park at Alpine Hills, para deslizarse con toda la familia por toboganes a bordo de llantas inflables. Por último, para disfrutar de la naturaleza, hay que visitar los Anderson Japanese Gardens, después de ver las esculturas.

Chicago es una de las ciudades imperdibles para visitar durante el invierno en Illinois (AP Photo/Erin Hooley) Erin Hooley - AP

Naperville

Es ideal para una experiencia invernal más relajada y accesible en una gran ciudad con actividades como un paseo por el río (Riverwalk). Además, suelen ofrecer pistas de patinaje, para después resguardarse del frío en su gran variedad de cafeterías y restaurantes, todo muy cerca de Chicago.

Springfield

Cuenta con un legado vinculado al expresidente Abraham Lincoln, que se combina con sus monumentos y edificios que adquieren otro aspecto bajo la nieve, y su rica oferta cultural.

Utica

Para quienes prefieren la naturaleza a los edificios. Cuenta con un parque estatal llamado Starved Rock State Park muy cerca del pueblo, que es famoso por sus cañones con cascadas congeladas. Los senderos hacia LaSalle Canyon y Ottawa Canyon suelen ofrecer las mejores vistas del hielo.

Recomendaciones para visitar Illinois y sus ciudades en temporada invernal

La IA también determinó algunos de los consejos más comunes para que los visitantes pueden disfrutar al máximo del recorrido por Illinois durante la temporada navideña. La ciudad ofrece todo tipo de actividades, para quienes prefieran de actividades culturales o deseen practicar algún deporte de invierno.

Ciudades como Naperville tiene opciones para realizar deportes invernales como esquí y snowboard (positivelynaperville)

Si se busca paisajes pintorescos y experiencias culturales, Galena y Springfield son las más recomendadas para este propósito

y experiencias culturales, Galena y Springfield son las más recomendadas para este propósito Si los turistas prefieren esquiar o realizar algún deporte invernal , Galena con su resort y Rockford con sus zonas naturales son los sitios ideales

, Galena con su resort y Rockford con sus zonas naturales son los sitios ideales Chicago y Naperville se recomiendan para escapadas tranquilas, gracias a su variedad de museos, actividades culturales y restaurantes.

se recomiendan para escapadas tranquilas, gracias a su variedad de museos, actividades culturales y restaurantes. Lo más importante es contar con ropa abrigadora para cualquier actividad. Si se visitan zonas naturales, se debe contar con calzado adecuado para la nieve y los caminos resbaladizos.

Cómo será el clima en El Estado de la Pradera durante la temporada invernal

En las horas previas a la celebración del Thanksgiving en Estados Unidos, el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) identificó la llegada de una masa de aire polar que avanzaba hacia Illinois.

Este fenómeno traerá frío extremo y la posibilidad de nevadas en diversos puntos del estado.

El pronóstico de Farmers Almanac advierte un invierno largo y con temperaturas extremas (Pexels/Kristin Vogt)

Farmers’ Almanac, compartió sus predicciones anticipadas para la temporada invernal en Estados Unidos, por lo que predijo que las bajas temperaturas comenzaría de forma anticipada, incluso antes de la llegada del Solsticio de Invierno, el cual tendrá lugar el 21 de diciembre.

Será hasta enero que llegará la primera ola de frío significativa de la temporada, la cual causará un clima invernal extremo. La región centro-norte del país podría experimentar caída de nieve acompañada de lluvias en esta temporada.