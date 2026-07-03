Un mariachi mexicano fue detenido por el ICE en Texas y cantará el himno de EE.UU. por el 4 de julio

Cuando regresaba de una presentación en una fiesta de cumpleaños en Texas, Hebert Ibarra Castro, de 20 años, vestido con su traje de mariachi, fue arrestado por la policía en una parada de tránsito y puesto bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Ahora será el encargado de interpretar el himno nacional de Estados Unidos en el centro de detención donde permanece.

Hebert Ibarra cantará el himno de EE.UU. desde el centro de detención de Pearsall

Luego de ser detenido por el ICE el pasado 25 de junio, como parte de un operativo en China Grove, Texas, Hebert Ibarra fue trasladado al centro de Pearsall. A pesar de su situación, se prepara para apoyar en las conmemoraciones del 250° aniversario de la declaración de la independencia estadounidense.

Hebert Ibarra asegura que enfrentó burlas y discriminación por su atuendo de mariachi

De acuerdo con lo que el joven compartió con Univision, gracias a su talento como cantante fue elegido para interpretar el himno estadounidense este 4 de julio. Además, afirmó que su próxima actuación será una manera de expresar el cariño que siente por el país en el que creció. Sin embargo, aceptó que tiene sentimientos encontrados.

La denuncia de Hebert Ibarra por burlas tras su arresto en China Grove

La detención de Hebert Ibarra llamó la atención del representante federal por Texas Joaquín Castro, quien a través de su cuenta en Facebook denunció que el joven recibió burlas y discriminación por parte de los agentes del ICE.

En un mensaje en redes sociales el congresista Joaquín Castro retomó el caso de Herbert Ibarra Facebook Congressman Joaquin Castro

En su mensaje en redes sociales el congresista escribió: “Aun vestido con su atuendo de mariachi, un empleado del centro de detención lo provocó: ‘Si me cantas una canción, te dejaré ir’. Lo que comenzó como una burla se ha convertido en un acto de solidaridad entre los mariachis de San Antonio, quienes se han unido para cantar pidiendo su liberación”.

Pese a las circunstancias, Ibarra afirmó a Univision que buscó una manera de sobrellevar su situación y ayudar a los demás. Explicó que brinda apoyo a otros detenidos ayudándolos a entender mejor sus procesos y comunicarse con los oficiales al traducir del inglés al español. Además, cuando se le brinda acceso a instrumentos musicales, imparte clases a otros migrantes.

La respuesta del ICE sobre el arresto de Hebert Ibarra y el programa 287(g)

El medio KENS 5, de San Antonio, Texas, se puso en contacto con el ICE para recibir una respuesta sobre la detención de Hebert Ibarra. Las autoridades migratorias explicaron que se trata de una persona sin estatus legal.

En la declaración enviada por el ICE se explicó que los agentes designados bajo el programa 287(g) llevaron a cabo una operación en China Grove, Texas, en la cual arrestaron a Ibarra, dado que los registros indican que ingresó ilegalmente a Estados Unidos en fecha y hora desconocidas.

El ICE añadió que anima a todos los migrantes indocumentados a utilizar la aplicación CBP Home para programar su salida voluntaria. A cambio recibirán US$2600 y un vuelo gratuito. “Invitamos a todas las personas que se encuentran ilegalmente en el país a aprovechar esta oferta y reservar la oportunidad de regresar a Estados Unidos por la vía legal para seguir el sueño americano. De lo contrario, serán arrestados y deportados sin posibilidad de regresar”.

Las autoridades no brindaron más detalles sobre el caso de Ibarra. El joven permanece bajo custodia mientras avanza su caso migratorio; según su familia, su posible vía de regularización se vincula con su matrimonio con una ciudadana estadounidense.

Hebert Ibarra Castro está casado con una ciudadana estadounidense Facebook Congressman Joaquin Castro

Hebert Ibarra llegó a Estados Unidos a los cuatro años: el temor de su familia ante una posible deportación

Hebert Ibarra llegó a Estados Unidos cuando tenía cuatro años. Su familia huyó de la violencia que enfrentaba en México. De acuerdo con el testimonio que su madre brindó a Univision, varios de sus familiares perdieron la vida o desaparecieron.

Ante la posibilidad de que Ibarra sea deportado, su madre, quien pidió permanecer en el anonimato por motivos de seguridad, dijo que teme por la vida de su hijo si es que regresa a México.