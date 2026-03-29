Una mexicana vivió 19 años como migrante indocumentada en EE.UU. y regresó a su país: “El sueño ya no existe”

Para algunas personas, el llamado “sueño americano” en Estados Unidos no es más que una ilusión. Este es el caso de Roxy, una mexicana que, tras vivir 19 años en el país norteamericano, decidió regresar a su país en busca de un futuro en el que “pueda ser ella misma”.

Fin del sueño americano: por qué Roxy se fue de EE.UU. y volvió a México

El caso de Roxy Cobos fue presentado en su canal de YouTube. Allí, reveló que decidió irse por su cuenta de Estados Unidos porque consideraba que ya no estaba en el país al que emigró hace casi dos décadas.

“Ya no es el país al que yo llegué, es un país en el que el sueño americano ya no existe”, reveló en el video. “Hoy Estados Unidos es un lugar mucho más difícil, y más si eres una persona inmigrante e indocumentada, como era mi caso. Ese fue un factor importante, pero no la única razón por la que me volví“.

La mexicana mencionó que, debido a las políticas migratorias actuales, sentía la diferencia en cómo miraban a las personas latinas.

A pesar de hablar inglés sin problemas, se sentía señalada por su acento o por hablar español en público.

“Aunque pasen los años, sientes cómo te miran diferente cuando te escuchan hablar español o notan que eres latina”, señaló. “Esto se ve sobre todo ahora con el regreso de Trump y su discurso antiinmigrante”.

Cuál es el nuevo sueño de Roxy en México

A pesar de vivir 19 años en Estados Unidos y de estar casada con un ciudadano estadounidense desde hace 11 años, nunca pudo regularizar su estatus legal.

Por tanto, su situación migratoria, sumada al deseo de que sus hijas conocieran su cultura, la impulsó a mudarse de Las Vegas a Veracruz, en México.

@roxy.tomosvary.cobos México is the real “land of the free” 8 meses en México y aún sigo experimentando cosas nuevas tanto para mi como para mis hijas. Mi favorita es la libertad que va más allá de un documento que dice que puedo no estar en un lugar. #fyp #foryoupage #parati #feria ♬ original sound - Nostalgia

“La parte que más extrañaba era la comida y la familia que dejé detrás. Ya era tiempo de estar aquí y que mis hijas conocieran mi cultura. No quiero que después digan: ‘Bueno, es el país de mi mamá’”.

“Me gustaría también que sea su país y si algún día ellas deciden regresar a Estados Unidos, está bien, pero ya van a tener el conocimiento de dos países”, agregó.

Roxy cree que México puede ofrecerle una nueva etapa en su vida y busca cumplir lo que denomina el “sueño mexicano”.

En la actualidad, disfruta de actividades como ir al mercado y poder invitar a su familia a comer los fines de semana, algo que no podía hacer en EE.UU.

“Ya soy libre para poder salir y conocer otros países”, agregó con ilusión.

El consejo de Roxy para migrantes que buscan otro “sueño americano”

Roxy ya se encuentra desde hace varios meses en México y cuenta con una comunidad de 70.000 seguidores en sus redes sociales.

Allí, comparte sugerencias y resuelve dudas sobre cómo es el proceso para regresar a México.

Roxy cree que México puede ofrecerle una nueva etapa en su vida @roxy.tomosvary.cobos

Al final del informe, la mexicana dio dos consejos puntuales para quienes consideren seguir sus pasos: llegar a México con la mente abierta y ahorrar mucho dinero.