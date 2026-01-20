Documentos necesarios para obtener la licencia de conducir en Illinois y cuál es su costo en 2026

Las personas que planeen tramitar su licencia de conducir en Illinois en 2026 deben considerar los requisitos actualizados del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV), así como los cambios derivados de la transición entre licencias estándar y Real ID en el estado.

Cuáles son los documentos necesarios para tramitar la licencia de conducir en Illinois en 2026

La Secretaría de Estado de Illinois informó que, a partir de 2026, los solicitantes deben presentar documentos originales que acrediten identidad, fecha de nacimiento, número de Seguro Social y residencia, según informó 2001 Live. Los requisitos se agrupan de la siguiente manera:

Cuánto cuesta la licencia de conducir en Illinois (Unsplash)

Firma escrita (Grupo A)

Se debe presentar al menos uno de los siguientes documentos con firma legal:

Pasaporte estadounidense o extranjero vigente.

Licencia de conducir o identificación de Illinois vigente o vencida (no mayor a un año).

Tarjeta de crédito o débito.

Contrato de arrendamiento o préstamo hipotecario.

Fecha de nacimiento (Grupo B)

Para comprobar edad e identidad:

Certificado de nacimiento original o copia certificada (EE.UU. o territorios).

Pasaporte vigente.

Certificado de naturalización o ciudadanía.

Documentos oficiales de adopción.

Número de Seguro Social (Grupo C)

Tarjeta original del Seguro Social (sin laminar).

(sin laminar). Formularios W-2 o 1099 .

o . Talón de pago con nombre completo y número de Seguro Social.

En caso de no contar con SSN, se acepta una declaración jurada (Affidavit).

Residencia en Illinois (Grupo D)

Se deben presentar documentos que acrediten domicilio en el estado, como:

Facturas de servicios públicos con antigüedad menor a 90 días.

Estados de cuenta bancarios recientes.

Contrato de alquiler o escritura de propiedad.

Correspondencia oficial de agencias gubernamentales federales, estatales o locales.

Cuánto cuesta tramitar la licencia de conducir en Illinois en 2026

A partir de este año, el costo para obtener la licencia de conducir en Illinois fue modificado; asimismo, el precio depende de la edad del solicitante y del tipo de documento que se desee tramitar.

Los conductores de 79 y 80 años aún tendrían que visitar una instalación del DMV si necesitan renovar su licencia de conducir Freepik

Los costos de la licencia de conducir son los siguientes:

Conductores de 21 a 68 años : El costo es de 30 dólares para una licencia de cuatro años

: El costo es de 30 dólares para una licencia de cuatro años Entre 18 y 20 años : La tarifa es de solo cinco dólares

: La tarifa es de solo cinco dólares Conductores de 69 a 86 años : El precio es de cinco dólares

: El precio es de cinco dólares Para mayores de 87 años : No tiene costo

: No tiene costo Licencia de aprendiz o permiso: El costo es de 20 dólares

Si los conductores necesitan realizar alguna corrección o tramitar un reemplazo, deberán desembolsar cinco dólares. En cuanto a la conversión a Real ID, si la licencia está vigente, se puede hacer el cambio también por un total de cinco dólares.

Cuáles son las multas por conducir sin licencia en Illinois

El Código de Vehículos de Illinois establece que manejar sin una licencia vigente es una infracción sancionable. Las multas pueden oscilar entre US$1.500 y US$2.500, dependiendo de la gravedad.

Illinois es el único estado del país que exige un examen práctico de manejo para personas mayores en función de la edad Freepik

Las multas por manejar sin licencia en Illinois, son consideradas en primera instancia como delito menor de Clase B, con infracciones como:

Multas de hasta 1500 dólares

Seis meses de prisión para aquellos conductores que sufran su primera infracción

El vehículo puede ser incautado

La falta va a quedar registrada en el historial del conductor

Sin embargo, si la infracción es considerada como un delito menor de Clase A, los conductores pueden ser multados con: