Dónde entregan comida gratis en Chicago durante la semana del 9 al 14 de febrero de 2026

El banco de alimentos de Chicago dio a conocer su calendario de entrega de despensas para la segunda semana de febrero, así como las ubicaciones en los que estarán disponibles. La ayuda se entregará a las personas en situación de vulnerabilidad y en la mayoría de los lugares no es necesario mostrar documentación.

Comida gratis en Chicago del 9 al 14 de febrero de 2026

Durante la semana del 9 al 14 de febrero, la red de despensas entregará comida gratis en diferentes regiones de Chicago. El cronograma también informa sobre la disposición los comedores comunitarios y refugios, de acuerdo con el banco de alimentos de la ciudad.

El banco de alimentos de Chicago entrega despensas y comidas calientes en diferentes lugares de la zona (Banco de Alimentos de Chicago)

Las redes de despensas que entregarán comida durante la segunda semana de febrero en esta región del Estado de la Pradera son:

Chicago Lights con despensas y distribución de comestibles en 126 E Chestnut St Chicago, IL.

Meals Ministry con distribución de comidas calientes en 126 E Chestnut St Chicago, IL.

LaSalle Neighbors en 1111 N Wells St STE 301 Chicago,IL60610.

Breaking Bread Ministries con programa de comidas calientes en 1111 N Wells St Ste 500 Chicago.

Our Lady of the Holy Family con despensa y distribución de comestibles en 1334 W. Flournoy St. Chicago, IL.

Chicago Temple Corps Community Center con despensa y distribución de comestibles en 1 N Ogden Ave Chicago, IL.

First Baptist Congregational Church of Chicago en 1613 W Washington Blvd Chicago,IL.

Northwestern University Settlement Association en 1400 W Augusta Blvd Chicago, IL.

Life Changers International Church en 1337 W 15th Street Chicago, IL60608.

St Stanislaus Kostka en 1351 W Evergreen Ave Chicago, IL.

Pilgrim Rest MBC en 1901 W Washington Blvd Chicago, IL.

St Pius V Parish en 1919 S Ashland Ave Chicago, IL.

Midwest Asian Health Association en 218 W 26th St Chicago, IL.

Cuáles son los requisitos para obtener comida gratis en Chicago

Los programas de comida caliente y despensas gratuitas operan en todo Chicago y en el condado de Cook, por lo que uno de los requisitos principales es residir en la región.

Para recibir alimentos gratis en Chicago es necesario vivir en la zona y proporcionar algunos datos personales (Banco de Alimentos de Chicago)

Según el banco de alimentos se brinda asistencia para tramitar solicitudes de programas médicos o SNAP, además de capacitación laboral y otros apoyos familiares.

Para poder obtener cualquier tipo de asistencia es necesario llenar el formulario correspondiente, en donde se solicitan datos como nombre completo, correo electrónico, teléfono y seleccionar el asunto de la consulta.

También se puede acudir a las oficinas principales del banco de alimentos de Chicago, que están ubicadas en el noroeste de la intersección de Pulaski y West Ann Lurie Place (anteriormente 42nd Place), entre las avenidas Karlov y Keeler.

Cómo obtener SNAP en Chicago

El Programa de Asistencia para Nutrición Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés) brinda ayuda a quienes necesitan recursos para financiar la alimentación de sus familias, de acuerdo con el Departamento de Servicios Humanos de Illinois.

El banco de alimentos en Chicago brinda asesoría para las solicitudes de SNAP (Archivo) Freepik

Los beneficios se entregan de manera electrónica y en Chicago los requisitos para acceder a ellos son:

Prueba de la identidad de la persona que hace la solicitud.

Número de seguro social del solicitante y de los miembros de su hogar.

Talones de cheques que comprueben actividad laboral, o prueba de cualquier otro ingreso o pagos que recibe el solicitante.

Ser ciudadano de los Estados Unidos, o reunir los requisitos para los no residentes, además de vivir en Illinois.

Vivir en un lugar elegible, de acuerdo con el IDHS.

En caso de que la solicitud de SNAP sea aprobada, la persona recibirá un correo que deberá confirmar para comenzar a recibir los beneficios.

En las circunstancias en las que los solicitantes son rechazados, existe la posibilidad de apelar si se comunica al teléfono del DHS que es 1-800-843-6154.